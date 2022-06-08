Гуманітарну допомогу від ООН в Україні розвозитимуть за допомогою Uber

Гуманітарна програма ООН повідомила, що вона співпрацює з транспортною компанією Uber Technologies Inc, для того, щоб швидше і ефективніше доставляти невідкладну допомогу людям, які її потребують в українських містах. Про це Всесвітня продовольча програма (ВПП), що базується в Римі, повідомила у заяві для преси.

Службу Uber було обрано через те, що вантажним автомобілям буває складно дістатися до людей, що потребують допомоги у густонаселених районах України, а автомобілі Uber є більш мобільними, до того ж парк менших транспортних засобів можна краще координувати, відправляти та відстежувати у дорозі між складами і пунктом кінцевого призначення, пояснюють у Всесвітній продовольчій програмі.

«ВПП відіграє важливу роль у наданні продовольчої та грошової допомоги тим, хто найбільше постраждав від війни в Україні. Ця технологія допомагає ВПП покращити те, як ми обслуговуємо громади в Україні, які покладаються на нас», — сказав Метью Голлінгворт, координатор ВПП в Україні з надзвичайних ситуацій.

Він наголосив, що таким способом служба ООН не лише покращує доступ до людей, що потребують допомоги, але і використовує місцеві можливості.

Організація розповідає, що завдяки цій співпраці ВПП уже доставила продукти харчування зі свого складу в Дніпрі в інші частини міста. Поставки за допомогою платформи Uber також відбуваються у Львові, Вінниці, Київі та Чернівцях. Пересування поставок можна відстежувати в режимі реального часу через платформу.

Компанія Uber не лише допомагає розвозити допомогу ООН в Україні, але і сама пожертвувала 250 000 доларів США, зробленого Uber для Всесвітньої продовольчої програми США для допомоги Україні.

За офіційними даними на кінець травня, Всесвітня продовольча програма профінансувала допомогу українцям на загальну суму 47 мільйонів доларів США (близько 1,5 мільярда гривень). Також Всесвітня продовольча програма придбала продукти харчування у українських виробників на суму понад 27 мільйонів доларів США, щоб одночасно допомагати і людям, і бізнесу в Україні.

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