Генсек ООН схвалив результати саміту у Нормандському форматі

ООН рішуче підтримує провідну роль країн Нормандської четвірки, Тристоронньої контактної групи ОБСЄ та Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в рамках Мінських домовленостей. З такою заявою виступив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Він закликав зацікавлені сторони, спираючись на досягнення останнього часу, просуватись у напрямку вирішення конфлікту. "Голова ООН вітає результати зустрічі Нормандської четвірки", йдеться у заяві.

Гутерріш наголосив на тому, що ООН повною мірою підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України у її міжнародно визнаних кордонах.

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