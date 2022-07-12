Новина про можливе постачання Росії іранських дронів свідчить про труднощі російського війська в Україні, втім якщо угода станеться, у росіян можуть з'явитися серйозні бойові безпілотники та дрони-камікадзе. Про це пишуть міжнародні експерти, реагуючи на нещодавні заяви з Білого дому.

У понеділок, 11 липня, радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Іран готується у прискорені терміни надати Росії кілька сотень безпілотних літальних апаратів, зокрема бойових. За його словами, Тегеран також планує тренувати російських військових користуватись цими дронами.

Російські провладні ЗМІ заперечують цю інформацію.

Які дрони може отримати Росія

“Один із найбільших уроків, які росіяни винесли з війни в Нагірному Карабасі 2020 року, що масове використання дронів-камікадзе є ключовим для військового успіху. То ж якщо Іран поставить Росії “кілька сотень” безпілотників, то дуже ймовірно, що частиною цієї поставки будуть дрони-камікадзе”, - вважає експерт з питань роботизованих військових систем та безпілотників Самюель Бендетт, який у Центрі військово-морського аналізу США займається російськими дослідженнями.

Експерт припускає, що ймовірно до поставок іранських безпілотників увійдуть дрони Ababil, Mohajer та певні види Shahed.

На думку експерта, потреба росіян у безпілотниках свідчить про їхні прогалини на війні в Україні.

“Очевидно, що російські військові виснажені, втратили багато дронів та БПЛА, у них не вистачає боєприпасів… І, очевидно, однією з найбільших їхніх прогалин є відсутність тактичних безпілотників, які працюють на відстані менше 5 кілометрів від лінії зіткнення. Це комерційні дрони Mavic, які зазвичай постачаються волонтерськими зусиллями”, - пише експерт . Він впевнений, що до поставки Ірану маленькі квадрокоптери не входитимуть.

Якщо Іран постачатиме дрони Росії, це будуть великі безпілотники та дрони-камікадзе, щоб отримати негайний ефект на полі бою, - пише у Твітері Самюель Бендетт.

Як пишуть американські ЗМІ, іранські безпілотники використовувалися для нападу на військові бази США та їх союзників на Близькому Сході, на нафтопереробні заводи та на цивільні об'єкти. Вони були помічені у військових конфліктах в Сирії, Ємені, в Іраку.

Іранські дрони - серйозна загроза

Фредерік Каган, директор Проекту критичних загроз в Американському інституті підприємництва, в інтервю виданню The Washington Post заявив, що інформація про іранські дрони для РФ свідчить про обмежені можливості росіян на війні в Україні.

Він також припустив, що в разі успішного проведення ірансько-російської угоди, російські дрони зможуть долати великі відстані в Україні.

“Важко оцінити, яким буде ефект (від іранських дронів - ред.), але це очевидно дасть росіянам більше можливостей проводити повітряні атаки, ймовірно, глибше на українську територію, ніж це відбувається зараз”, — цитує Кагана WP.

Американське видання CNN пише, що іранські дрони є серйозною загрозою у військових конфліктах, попри те, що вони не дуже популярні у світі.

Видання цитує американського генерала Кеннета Ф. Маккензі молодшого, головнокомандувача США на Близькому Сході.

Торік під час слухань в американському конгресі генерал Маккензі сказав, що пов’язані з Іраном дрони “є новою та комплексною загрозою для наших збройних сил та сил наших партнерів і союзників». Вперше з часів Корейської війни “ми діяли без повної переваги в повітрі”, - зазначив тоді американський генерал.

CNN також наводить цитату іранського генерала Хосейна Салаамі, командира Корпусу вартових Ісламської революції, який минулого року заявляв, що Іран володіє безпілотниками з радіусом дії у 7000 кілометрів.

За даними Інституту миру - незалежної федеральної інституції у США - великі та середні безпілотники Ірану, ймовірно, можуть перебувати в повітрі до 20 годин, і можуть містити складні датчики, бойове обладнання та різноманітну зброю. За даними Інституту, деякі іранські дрони (як ті, якими користується ліванська Хезболла), можуть переносити бойовий вантаж вагою до 150 кілограм.

Деякі оглядачі вважають загрозу іранських дронів перебільшеною. Зокрема, засновник лондонського аналітичного центру Bourse Bazaar Есфандьяр Батмангхелідж у Твітері написав : “Навряд чи Іран навіть має стільки робочих безпілотників у своєму флоті. Крім того, експерт додав, що Тегеран “не має досвіду масштабного експорту дронів”.

Самюель Бендетт з Центру військово-морського аналізу США згадує невдале використання іранських дронів в Ефіопії, коли безпілотники, закуплені в Ірану, змусили були приземлитись через проблеми в системі контролю, так і не повоювавши.

“Іранські безпілотники мають свої проблеми, як і більшість дронів, яким доводиться працювати в складних умовах. Деякі проблеми з іранськими дронами були публічно задокументовані. Хоча Росія може отримати і більш “перевірені” дрони, на кшталт тих, що вражали цілі в Саудівській Аравії чи в Об'єднаних арабських еміратах”, - пише у Твітері експерт Центру військово-морського аналізу.

Російсько-іранська співпраця

У квітні британське видання The Guardian повідомляло, що Росія отримує боєприпаси та військове обладнання з Іраку через іранські мережі контрабанди зброї.

Пізніше ірансько-російська торговельна палата повідомляла, що з початку повномасштабної війни в Україні експорт товарів з Ірану в Росію суттєво зріс.

Британський політолог Марк Галеотті у подкасті для видання Monocle наголошує, що Іран поставками для Росії заробляє гроші: “Іран не дає дрони Росії, вони продають їх. Росія виробляє дрони так швидко як може, і досить ефективно їх використовує в Україні. Але їх збивають. То ж є потреба у додаткових поставках”.

Наступного тижня президент Росії Володимир Путін має намір відвідати Тегеран. За повідомленням Кремля, в Ірані Путін проведе зустріч із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Водночас іранські ЗМІ повідомляють, що Путін у Тегерані обговорюватиме поглиблення економічних зв'язків з Іраном.

У статті використовувались матеріали із видань CNN, The Washington Post, The Guardian, France-Presse, Associated Press

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