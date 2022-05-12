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- Голос Америки
ООН: Починають надходити повідомлення про згвалтування хлопчиків та чоловіків в Україні
Офіс Комісара ООН з прав людини вивчає інформацію про випадки сексуального насильства на українських територіях, які перебували під окупацією російських військових.
Про це заявила Мішель Башеле, Верховна Комісарка ООН з прав людини під час 34-сесії спеціальної сесії Ради з прав людини, присвяченій “погіршенню гуманітарної ситуації в Україні внаслідок російської агресії”.
Вона також повідомила, що останнім часом її офіс отримує повідомлення про згвалтування росіянами не лише дівчаток і жінок в Україні, але й хлопчиків та чоловіків.
“Мій офіс зараз перевіряє інформацію щодо сексуального насильства. І вже підтвердив десятки випадків по всій країні. Мене турбують заяви щодо сексуального насильства у Київському регіоні, на територіях, що перебували під окупацією російських військ. Там були випадки згвалтуваль та вбивств жертв насильства та їхніх родичів. Ті, хто вижив, неохочі розповідають про цей досвід через страх та стигму. Жертвами найчастіше є жінки та дівчатка. Між тим, починають з'являтися випадки, коли це хлопчики та чоловіки”, - заявила у своїй доповіді Верховна Комісарка ООН з прав людини Мішель Башеле.
Незліченні порушення прав людини та гуманітарних прав на території України у деяких випадках можуть вважатися військовими злочинами, - заявив під час цієї ж сесії голова Координаційного комітету ООН зі спеціальних процедур Віктор Мадригал-Борлос.
“Ми вражені тривожними повідомленнями про порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини, які в деяких випадках можуть бути військовими злочинами”, - зазначив він.
За його словами, 13 мільйонів українців на сьогодні ризикують стати жертвами російських військових. Представник ООН закликав до припинення нападів на цивільних громадян в Україні.
“За нашими оцінками, 13 мільйонів людей, що застрягли в регіонах, постраждалих внаслідок конфлікту, перебувають під високим ризиком. Їхні життя та їхня безпека під загрозою, і вони значною мірою не мають доступу до життєвонеобхідної допомоги. Ми засуджуємо напади на цивільних громадян і закликаємо негайно їх припинити”, - заявив Мадригал-Борлос.
Він також закликав “детально, незалежно та ефективно розслідувати” всі порушення прав людини та гуманітарних прав на території України, і додав, що винні мають понести відповідальність.
“Світло має бути пролите на страждання українців, і відповідальні за це мають бути виявлені”, - сказав Віктор Мадригал-Борлос. Він закликав ООН вжити конкретних дій, щоб зупинити насильство проти цивільного населення України.
Раніше Голос Америки повідомляв, що Моніторингова група ООН в Україні заявила, що велика кількість порушень, які ймовірно вчиняють російські війська в Україні, можуть вважатися воєнними злочинами.
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- Голос Америки
Комісар ООН з прав людини: У Маріуполі - “немислимі жахи”, вбито тисячі цивільних
За останні понад два місяці повномасштабної війни в Україні у Маріуполі загинули тисячі людей, - про це заявила Верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Башеле під час 34-ї спеціальної сесії Ради ООН з прав людини.
“За нашими підрахунками, кількість смертей цивільних мешканців у Маріуполі сягає тисяч людей. Але лише з часом стане відомо, яка справжня кількість загиблих і які справжні обсяги руйнувань”, - сказала Мішель Башеле.
"Колись процвітаюче місто лежить в руїнах", - додала Башеле про Маріуполь.
"З часу, коли РФ почала повномасштабне вторгнення, місто Маріуполь та його мешканці пережили немислимі жахи. Я шокована масштабами руйнувань та незліченною кількістю порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права, які, як повідомляють, були скоєні в цьому місті. Зокрема, напади на цивільних громадян та цивільну інфраструктуру", - сказала вона.
За словами Башеле, багато порушень прав людини та міжнародних гуманітарних прав в Україні можуть вважатись воєнними злочинами.
Верховна комісарка ООН з прав людини наголосила, що члени її команди не мають доступу до збору повної інформації про ситуацію в Маріуполі через високий рівень небезпеки.
Верховна комісарка ООН з прав людини закликала до припинення нападів на цивільних громадян України та на цивільну інфраструктуру.
- Голос Америки
Міністри НАТО на вихідних обговорять війну Росії проти України
14 - 15 травня в Німеччині відбудеться неформальне засідання міністрів закордонних справ НАТО.
У засіданні планує взяти участь і держсеркретар США Ентоні Блінкен, а 15 травня він планує обговорити питання торгівлі США та Європи на засіданні Ради з питань торгівлі та технологій США та ЄС в Парижі, йдеться в повідомленні Держдепу.
Під час засідання міністрів НАТО, організованого Німеччиною, посадовці обговорять питання єдності союзників та партнерів у своїй відповіді на російську війну проти України. Союзники також планують затвердити нову стратегічну концепцію НАТО на наступні десять років, повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.
На важливості Альянсу у міжнародній відповіді на російське вторгнення наголосили напередодні міністри оборони США та Великої Британії. Під час зустрічі у Вашингтоні міністр оборони Великої Британії Бен Воллес нагадав, що в бік НАТО часто звучала критика в застарілості Альянсу. "Гадаю, відповідь на російське вторгнення показала, що справді НАТО далеке від вимирання. НАТО живе, добре почувається і об'єднане", - вказав британський міністр, повідомили в Пентагоні.
Ллойд Остін наголосив на тому, що США та Велика Британія "рішучі в своїй солідарності зі збройними силами та народом України. Світ в захваті від їхньої мужності. Я гордий спіивпрацювати з вами, щоб допомогти Україні захистити демократію".
- Голос Америки
Міністерка США: санкції діють - в РФ зупинились танкові заводи, а військо, за повідомленнями, бере чіпи з побутової техніки
Експортні обмеження, які США та більше 30 інших країн запровадили проти Росії в рамках санкцій, введених через агресію Росії проти України, мають "дуже серйозний вплив". Про це заявила міністерка торгівлі США Джина Раймондо під час слухань в Комітеті з бюджетних асигнувань Сенату США.
Міністерка назвала безпрецедентним масштаб експортних обмежень, введених проти Росії: "Це ширше, ніж будь-коли робили США. Міністерство торгівлі США очолило коаліцію з 37 інших країн, які узгодили експертні обмеження".
Підхід коаліції, говорить посадовиця, - закрити Росії доступ до технологій і "зашкодити їхній здатності продовжувати військову кампанію". Експорт технологічних товарів зі США до Росії впав майже на 70% після запровадження експортних обмежень і це має значний вплив на Росію, вказує вона.
"Два заводи з виробництва танків закрились, автовиробник "Лада"звільнив працівників і закрився", - додала міністерка.
Раймондо сказала, український прем'єр-міністр декілька тижнів тому повідомив їй, що в російському військовому обладнанні, яке виявляють українці, часто використовуються напівпровідники забрані з посудомийних машинах та холодильниках.
Для того, щоб тиск на Росію тривав, підкреслила Раймондо, необхідно неухильно забезпечувати виконання санкційного режиму. Посадовиця висловила впевненість в тому, що санкції виконуться, адже більше 30 країн застосовують свої системи контролю за їхнім виконанням.
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Росія збільшує так звані "фільтраційні табори" для українців. Посол США в ОБСЄ припустив, що йдеться про воєнний злочин
Якщо повідомлення про так звані "фільтраційні табори" для українців правдиві, то їхня діяльність становить воєнний злочин. Про це заявив посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер під час слухань в Комітеті Палати представників США з питань міжнародних відносин.
Слухання на тему "Відповідальність та правосуддя за воєнні злочини, вчинені в Україні Російською Федерацією", відбулись в комітеті Конгресу в середу.
"Надходять повідомлення про те, що українців, особливо дітей, депортують до Росії і там утримують в полоні, можливо, з метою "перенавчання", - запитала у посла під час слухань конгресвумен США Енн Вагнер.
У відповідь Карпентер підтвердив, що такі повідомлення надходять, включаючи від місцевої влади і, якщо вони є правдиві, то йдеться про воєнний злочин.
"Так, ми маємо повідомлення, що так звані "фільтраційні табори" діють на сході і півдні України, - заявив посол, - українське населення цих регіонів примушують проходити через них, їх допитують, забирають мобільні телефони, змушують віддавати паспорти. Якщо ці повідомлення - правдиві, то це воєнні злочини".
Останнім часом Росія, як видається, інтенсифікує примусові переведення і депортацію місцевого населення з Маріуполя та інших регіонів України до Росії, або на контрольовані Росією території Добнасу, через так звані "фільтраційні табори", вказав Карпентер під час свідчень. Він назвав це "справді огидною практикою, яка відсилає до епохи, яку ми всі не сподівались побачити знову".
Згідно з даними представництва США в ОБСЄ, російські сили перевели щонайменше декілька тисяч українців у "фільтраційні табори" і евакуювали щонайменше десятки тисяч до Росії, або на контрольвані Росією території, інколи не повідомляючи евакуйованим про їхній кінцевий пункт призначення.
Для того, щоб документувати свідчення злочинів, Карпентер пропонує поновити дію Московського механізму ОБСЄ. Згідно з Московським механізмом, комісія ОБСЄ збирала факти порушень прав людини і можливих воєнних злочинів. Попередній звіт за Московським механізмом охоплював період до квітня і тому не містить повідомлень про свідчення нападів на цивільних в околицях Києва, нападів на низку медичних об'єктів, зауважив посадовець.
З часу звіту, масштаб звірств, вчинених російськими силами, значно збільшивсяМайкл Карпентер
"З часу звіту, масштаб звірств, вчинених російськими силами, значно збільшився, - вказав Карпентер. - Росія продовжує кампанію руйнувань в Маріуполі і проводить новий напад на сході та півдні України. Є побоювання, що десятки тисяч цивільних загинуло внаслідок варварської облоги Маріуполя. На звільнених регіонах поблизу Києва та Харкова виявлені свідчення масових вбивств та сексуального насильства, вчинених членами російських сил проти цивільних".
"З'являються нові повідомлення, що Росія викрадає, катує місцевих лідерів, журналістів і громадських активістів та релігійних лідерів на підконтрольній їй території", - додав він.
Щодо наступних планів Кремля, Карпентер вказує, що Росія, у наступні тижні чи місяці, за повідомленнями, прагне провести анексію Донецького та Луганського регіонів а також провести подібну операцію в Херсонській області.
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