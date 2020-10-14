До Ради ООН з прав людини обрали серед інших Україну, Росію, Китай - що це означає?

До Ради ООН з прав людини обрали 15 нових країн на трирічний термін 2021-2023. Серед них Україна, Росія, Китай, Куба, Пакистан, Франція, Велика Британія, Узбекистан.

Генасамблея укотре обрала країни із мерзотною історією прав людини

Державний департамент США розкритикував обрання до Ради Китаю, Росії та Куби, а також Венесуели (у 2019 році), адже "Генасамблея укотре обрала країни із мерзотною історією щодо прав людини".

"У 2018 році президент Дональд Трам вивів США із Ради ООН з прав людини через її постійну антиізраїльську упередженість і правила членства, що дозволяють обирати до Ради країни, які є найгіршими порушниками прав людини. [...] Ці вибори лише підтверджують рішення США вийти (з Ради - ГА) і використовувати інші майданчики й можливості захищати й просувати загальні права людини [...] Сполучені Штати - це сила за добро у світі, і так буде завжди".

Представниця США в ООН Келлі Крафт також підкреслила: "Із Китаєм, Росією, Кубою та Венесуелою, Рада стає посміховиськом замість своєї першочергової мети", і це укотре підтверджує рішення президента "вийти із глибоко корумпованої" Ради, - повідомляє Fox News.

МЗС України прокоментувало новину заявою, що переобрання України до Ради "підтвердило авторитет" "держави у головному правозахисному органі ООН". Україна входила до цієї Ради також у 2018-2020, 2009-2011 і 2006-2008.

Не може не викликати занепокоєння продовження потрапляння до складу Ради... держав, які здійснюють свідому політику придушення прав власних громадян, а деякі проводять неоімперську агресивну політику проти сусідніх держав та репресії місцевого населення на окупованих територіях

"Не може не викликати занепокоєння продовження потрапляння до складу Ради, у тому числі у результаті останніх виборів, держав, які здійснюють свідому політику придушення прав власних громадян, а деякі проводять неоімперську агресивну політику проти сусідніх держав та репресії місцевого населення на окупованих територіях", - підкреслило українське МЗС.

"На постійній основі порушуватимемо перед Радою проблематику російської агресії, привертатимемо увагу до злочинів і грубих порушень прав людини, які чинить РФ як держава-окупант, працюватимемо над більш активним залученням РПЛ, її спеціальних процедур, УВКПЛ, договірних органів у галузі прав людини для припинення порушень прав людини та полегшення долі незаконно ув’язнених Росією українських громадян. І надалі докладатимемо зусиль для наповнення Кримської платформи правозахисним компонентом".

До Ради ООН з прав людини входять 47 країн. Щороку Генеральна Асамблея шляхом таємного голосування обирає нову групу держав на трирічний термін, місця віддають за регіонами: 13 - африканським країнам, 13 - азійсько-тихоокеанській групі, 6 - Східній Європі, 8 - Латинській Америці, 7 - Західній Європі. Для обрання країні треба набрати принаймні 97 голосів.

..нам потрібно більше суперництва на голосуваннях в ООН. Якби були додаткові кандидати, Китай, Куба та Росія також могли б програти

Чимало уваги медіа під час голосування привернуло те, що Генасамблея не підтримала кандидатуру Саудівської Аравії. Як повідомляє Reuters, у більшості із цих регіональних груп не було інших кандидатів, ніж ті країни, яких обрали, і лише в ​азійсько-тихоокеанській групі п'ять країн змагались за чотири місця. Зрештою, місця отримали Китай, Непал, Пакистан та Узбекистан, а от Саудівська Аравія програла цим країнам.

"Програш Саудівської Аравії за місце у Раді ООН із прав людини служить нагадуванням, що нам потрібно більше суперництва на голосуваннях в ООН. Якби були додаткові кандидати, Китай, Куба та Росія також могли б програти", - підкреслив директор правозахисної організації Human Rights Watch з питань ООН Луї Шарбонно.

Завданням Ради ООН з прав людини є підтримка і захист усіх прав людини у світі. У зв'язку з цим міжнародні правозахисні організації наголошували на неприпустимості обрання до Ради країн, де порушують права людини.

Цього разу правозахисники з Human Rights Watch і Amnesty International застерігали від обрання до Ради Росії, Китаю, Узбекистану, Пакистану, Куби і Саудівської Аравії, нагадує DW. Вони наголосили, що ці країни прагнуть підірвати всю міжнародну систему захисту прав людини.

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