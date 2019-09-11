В ООН допускають скоєння військових злочинів Росією та США у Сирії

Коаліція на чолі зі США завдавала повітряних ударів по території Сирії, які призвели до великої кількості жертв серед мирного населення, заявили в середу слідчі ООН.

На їхню думку, необхідні запобіжні заходи були проігноровані і, можливо, були скоєні військові злочини.

Завдання невибіркових ударів, які призводять до смерті, або поранень цивільних є військовим злочином у випадках, коли такі удари завдаються без огляду на наслідки

"Комісія дійшла висновку, що існують підстави вважати, що сили міжнародної коаліції можливо не спрямовували свої атаки на специфічну військову ціль, або ж не змогли зробити це з необхідними пересторогами Завдання невибіркових ударів, які призводять до смерті, або поранень цивільних є військовим злочином у випадках, коли такі удари завдаються без огляду на наслідки", - йдеться у тексті доповіді.

Сирійська влада і російська авіація також проводять смертоносну кампанію, в ході якої, як видається, під удари систематично потрапляли медичні установи, школи, ринки і сільськогосподарські землі, що також може становити склад воєнних злочинів, йдеться в доповіді Комісії ООН з розслідування в Сирії.

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