США не видали візи кільком росіянам із санкційного списку для участі у Генасамблеї ООН

МЗС Росії заявило у вівторок, що США відмовилися видати візи деяким представникам російської делегації, які повинні були взяти участь в сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Серед тих, кому відмовили в американській візі, - член Ради Федерації Костянтин Косачов, який перебуває у санкційному списку.



Кремль назвав цей крок порушенням міжнародних зобов'язань Вашингтона. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив, що обговорить цю ситуацію із держсекретарем США Майком Помпео в Нью-Йорку.

Американське посольство у Москві відповіло, що не коментує свої рішення "у приватних випадках" про невидачу віз.

Генеральна Асамблея ООН відбувається щороку у штаб-квартирі організації у Нью-Йорку.

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