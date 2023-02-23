Генасамблея ООН ухвалила резолюцію з вимогою до Росії покинути Україну заради всеосяжного, справедливого і міцного миру: 141 країн “за”

23 лютого, до річниці російського вторгнення в Україну, Генеральна Асамблея ООН проголосувала за поданий Україною проект резолюції, що закликає Росію покинути Україну. Резолюція ООН наголошує на терміновій необхідності знайти «всеосяжний, справедливий і міцний мир, відповідно до принципів Статуту ООН».

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Резолюцію проголосували 141 голосом «за», 7 «проти» та 32 країни утрималися. Це вже шоста резолюція ООН з часу початку війни Росії проти України. Документ ініціювали 76 співавторів.

Як наголосила напередодні посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, це голосування увійде в історію.

“У першу річницю цього конфлікту ми побачимо, якою є позиція країн світу в питанні миру в Україні», – цитує посолку Голос Америки.

На користь позиції Росії проголосували Білорусь, КНДР, Еритрея, Малі, Нікарагуа та Сирія.

Серед тих, хто утримався - Китай, Індія, Пакистан, Куба, Іран, В’єтнам, Казахстан, Вірменія, Південна Африка.

Розгляд резолюції тривав упродовж двох днів замість одного. Охочих до виступу було рекордно багато, понад 80 спікерів. Більшість із них - міністри закордонних справ, а також генсек ООН Антоніу Гуттеріш, який закликав "відійти від краю прірви".

"Українські та європейські дипломати визнають, що це насамперед політична резолюція, мета якої - показати підтримку України та засудити дії Росії максимально можливою кількістю голосів. Говорити про якісь практичні дії та наслідки ухвалення цієї резолюції не доводиться. Українська сторона очікувала згадки про Формулу миру Зеленського, цього там немає, резолюція зосереджена більше на Статуті ООН, на основі якого Україна має право не на будь-який мир, а на мир за умови збереження її територіальної цілісності", - розповіла в ефірі передачі "Час Тайм" кореспондентка Українського відділу Голосу Америки з Нью-Йорка Ірина Соломко.

"Ця резолюція є потужним сигналом незмінної глобальної підтримки України. Потужне свідчення солідарності світової громади з українським народом у контексті річниці повномасштабної агресії РФ. Потужний прояв глобальної підтримки української формули миру", - написав у Твітері президент України Володимир Зеленський.

“Територіальна цілісність України має бути відновлена. Через рік після того, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення, глобальна підтримка України залишається сильною”, - пише у Твітері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як повідомляв Голос Америки, торік у жовтні резолюцію ООН із засудженням російської спроби анексувати українські землі підтримали 143 країни, 5 країн були проти. Окрім Росії та Білорусі, проти резолюції голосували Сирія, КНДР та Нікарагуа.