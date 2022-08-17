Вдруге від 24 лютого генсекретар ООН прибув до України

Конгресменка з Вайомінгу від Республіканської партії Ліз Чейні, зазнала поразки на республіканських праймеріз (виборах кандидата від партії) у Вайомінгу, поступившись суперниці, яку підтримав колишній президент США Дональд Трамп. За результатами голосування з більшим відривом перемогла кандидатка Гаррієт Гейгман.

Гаррієт Гейгман отримала 66% голосів, в той час як Ліз Чейні – 29%. Ліз Чейні не робила заяв, чи балотуватиметься вона в президенти, але визнала, що це «те, про що вона думає».

Наша робота ще далека до завершення

Чейні назвала свою поразку початком нового етапу в її політичній кар’єрі. Ліз Чейні процитувала Авраама Лінкольна, який програв на виборах до Конгресу, але пізніше став президентом та зберіг єдину країну: «Наша робота ще далека до завершення».

Ліз Чейні – одна з двох законодавців-республіканців у складі комітету Конгресу США з розслідування штурму Капітолію 6 січня і різкий критик Трампа. Донька колишнього віцепрезидента Діка Чейні, Ліз Чейні називала Трампа загрозою для верховенства права і принципів консервативної партії.

Раніше конгресменка Ліз Чейні, одна із лідерів розслідування нападу на Капітолій 6 січня 2021-го року, заявила 24 липня, що Дональд Трамп вчинив «найсерйозніший проступок», який зробив будь-який президент США в історії – він підбурював хаос, а потім більше трьох годин відмовлявся відкликати бунтівників.

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