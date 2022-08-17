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Вдруге від 24 лютого генсекретар ООН прибув до України
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув до Львова, повідомляє речник організації.
Антоніу Гутерріш прибув до Львова, де завтра зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганомпресслужба ООН
«Антоніу Гутерріш прибув до Львова, де завтра зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом», – повідомляє пресслужба у твіттері.
В п'ятницю посадовець планує прибути до Одеси і відвідати порт, звідки відправляється українське зерно. Також Гутерріш в суботу відвідає Туреччину і огляне роботу Спільного координаційного центру в Стамбулі, до якого входять представники ООН, Туреччини, України та Росії і який опікується питанням вивозу зерна та продуктів харчування з українських портів на Чорному морі.
Це вже другий візит генерального секретаря ООН до України після початку повномасштабного вторгнення. Вперше він відвідав Київ 28 квітня. Тоді після зустрічі Антоніу Гутерріша та Володимира Зеленського стався ракетний удар по Києву.
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Потужний критик Трампа, Ліз Чейні, програла праймеріз у Вайомінгу
Конгресменка з Вайомінгу від Республіканської партії Ліз Чейні, зазнала поразки на республіканських праймеріз (виборах кандидата від партії) у Вайомінгу, поступившись суперниці, яку підтримав колишній президент США Дональд Трамп. За результатами голосування з більшим відривом перемогла кандидатка Гаррієт Гейгман.
Гаррієт Гейгман отримала 66% голосів, в той час як Ліз Чейні – 29%. Ліз Чейні не робила заяв, чи балотуватиметься вона в президенти, але визнала, що це «те, про що вона думає».
Наша робота ще далека до завершенняКонгресменка з Вайомінгу від Республіканської партії Ліз Чейні
Чейні назвала свою поразку початком нового етапу в її політичній кар’єрі. Ліз Чейні процитувала Авраама Лінкольна, який програв на виборах до Конгресу, але пізніше став президентом та зберіг єдину країну: «Наша робота ще далека до завершення».
Ліз Чейні – одна з двох законодавців-республіканців у складі комітету Конгресу США з розслідування штурму Капітолію 6 січня і різкий критик Трампа. Донька колишнього віцепрезидента Діка Чейні, Ліз Чейні називала Трампа загрозою для верховенства права і принципів консервативної партії.
Раніше конгресменка Ліз Чейні, одна із лідерів розслідування нападу на Капітолій 6 січня 2021-го року, заявила 24 липня, що Дональд Трамп вчинив «найсерйозніший проступок», який зробив будь-який президент США в історії – він підбурював хаос, а потім більше трьох годин відмовлявся відкликати бунтівників.
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Китай надсилає війська в РФ для спільних навчань
ПЕКІН, 17 серпня (Reuters). Китайські війська відправляться до Росії для участі у спільних військових навчаннях під проводом РФ та за участю Індії, Білорусі, Монголії, Таджикистану та інших країн, повідомило Міністерство оборони Китаю в середу.
Участь Китаю в спільних навчаннях була "не пов'язана з поточною міжнародною та регіональною ситуацією", йдеться в заяві Міністерства.
Минулого місяця Москва оголосила про плани провести навчання "Восток" (Схід) з 30 серпня по 5 вересня, незважаючи на те, що вона веде витратну війну в Україні. Тоді було сказано, що деякі іноземні сили братимуть участь.
Останні такі навчання відбулися в 2018 році, коли вперше в них брав участь Китай.
Міністерство оборони Китаю заявило, що його участь у навчаннях є частиною поточної двосторонньої угоди про співпрацю з Росією.
«Мета полягає в тому, щоб поглибити практичну та дружню співпрацю з арміями країн-учасниць, підвищити рівень стратегічної взаємодії між сторонами-учасницями та посилити здатність реагувати на різноманітні загрози безпеці», — йдеться у заяві.
Під керівництвом президента Китаю Сі Цзіньпіна та його російського колеги Володимира Путіна Пекін і Москва дедалі більше зближуються.
Незадовго до вторгнення Росії в Україну 24 лютого Пекін і Москва оголосили про «безмежне» партнерство, хоча офіційні особи США кажуть, що вони не бачать свідчень порушень Китаєм санкцій США проти Росії чи поставок військового обладнання.
Східний військовий округ Росії включає частину Сибіру та має штаб у Хабаровську, поблизу китайського кордону.
Як волонтери із Кремнієвої долини допомагають рятувати тварин в охоплених війною регіонах України
Волонтери евакуюють із зони бойових дій не лише людей, а й тварин. Це небезпечний і коштовний процес. Українським волонтерам у цьому допомагають добродії із різних куточків світу, зокрема з Каліфорнії. Христина Шевченко поспілкувалась з благодійниками з Кремнієвої долини, які допомагають рятувати, лікувати та годувати тварин в охоплених війною регіонах України.
Громадська Організація “Порятунок тварин Харків” до 24 лютого займалась порятунком бездомних тварин і мала свій центр, де жило 297 собак і 80 котів. Та приміщення зруйнували бомбування 7 березня. Організації довелось екстрено евакуйовувати тварин. Тепер евакуація стала головним напрямком діяльності організації - рятують покинутих тварин із Донецької, Харківської, Луганської областей. Більшість чотирилапих потребують лікування.
"Це осколчасті поранення, відірвані лапки, кульові поранення. Але більшість із них мають захворювання пов'язані із стресом, тому що впала імунна система і проявляються якісь хвороби, інфекції, вірусні захворювання, тварини худі, видно що нічого не їли", - каже Ярина Вінтонюк, волонтерка організації “Порятунок тварин Харків”.
Волонтери постійно співпрацюють з ветеринарами, які надають медичну допомогу, а після лікування, доставляють тварин у безпечні притулки.
І їхня робота була б не можлива якби не допомога волонтерів з Каліфорнії. Аліна Рурик і Юлія Зімерман, волонтери громадської організації "Нова Юкрейн", вже багато років живуть у США, з початку війни вирішили з-за океану допомогти українським чотирилапим і створили проект підтримки тварин.
"Ми працюємо з сотнями волонтерів і притулками, в основному з невеликими організаціями. Ми прийняли це рішення, тому що це люди, які перебувають у найбільшому відчаї, більшість добре організованих притулків, хоча вони, звичайно, все ще потребують допомоги, мають більше можливостей ніж менші організації", - розповідає Аліна Рурик.
"Ми зрозуміли що ми можемо допомогти саме таким людям і маленьким притулкам на сході і на півдні. Це звичайні люди, в яких за ніч опинились тварини їх треба годувати, розмістити, евакуювати", - каже Юлія Зімерман.
Так за допомогою проекту тварин "Нова Юкрейн" лише “Порятунок тварин Харків” евакуював більше 3 тисяч тварин. Більшість з них вивезли за кордон до Польщі, Німеччини, Латвії, Румунії, Італії, Франції. Загалом ж проект допомоги тваринам "Нова Юкрейн" допоміг більше 15 тисяч тварин. Окрім лікування, стерилізації, евакуації, волонтери закуповують для тварин корм.
"Ми співпрацюємо з українськими виробниками корму - це такі виробники як "Кормотек", "Сузір'я", "Пуріна", "Джазера". Тобто ми маємо змогу домовитись з ними, купити в них цей корм і таким чином ще й підтримати економіку України", - ділиться Юлія Зімерман.
Також в список найбільших потреб входить реконструкція і розбудова українських притулків. Адже європейські уже на межі переповнення українськими тваринами.
Дивіться також: Волонтери України та США допомагають рятувати тварин з охоплених війною регіонів України. Відео
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Остін та Резніков обговорили "Рамштайн-5"
Нагальні та довгострокові оборонні потреби України обговорили телефоном очільник Пентагону Ллойд Остін та міністр оборони України Олексій Резніков у вівторок, повідомили в Міністерстві оборони США.
Очільники оборонних відомств також обговорили проведення нового засідання Контактної групи з оборони України. Група, створена під проводом США, вперше зустрілась в квітні на американській базі "Рамштайн" в Німеччині. Четверте засідання в форматі "Рамштайн" наприкінці липня зібрало представників з більш ніж 50 країн.
Під час розмови Резніков також поінформував Остіна про динаміку на полі бою в Україні, повідомили в Пентагоні.
Ллойд Остін наразі дотримується карантину, після того, як у нього діагностували COVID-19 в понеділок. Остін має помірні симптоми захворювання і продовжує працювати під час п'ятиденного карантину, повідомили в оборонному відомстві США. 69-річний Остін отримав чотири щепленя від COVID-19.
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