В ООН заявили про багатомільйонний план допомоги Україні

В ООН запустили План гуманітарного реагування в Україні на 2020-й рік. Про це у середу заявив речник Організації Об'єднаних Націй Стефан Дужжаріч. Представник ООН заявив про мету залучити 158 мільйонів доларів з метою допомогти 2 мільйонам осіб.

"Це включає 200 тисяч внутрішньо переміщених осіб, 850 тисяч на територіях, що контролюються урядом та 910 тисяч на територіях, які не контролюються урядом України", - відзначили в ООН.

Як повідомляється, план включає надання невідкладної допомоги, втіленя заходів безпеки та посилення здатності держави здійснювати координацію з суб'єктами розвитку, а також забезпечення доступу до допомоги для 3.4 осіб, які її потребують.

"Від початку конфлікту в Україні, міжнародна спільнота інвестувала понад 500 мільйонів доларів у заходи гуманітарного реагування. З цією допомогою, ООН та інші гуманітарні організації змогли досягнути понад мільйон осіб кожного року. Але це - лише половина осіб, які потребують допомоги. Причиною цього є брак фінансування та обмежений доступ гуманітарних місій", - йдеться у заяві.

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