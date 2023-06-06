Радбез ООН обговорить підрив Каховської ГЕС у вівторок ввечері

Рада Безпеки ООН сьогодні, 6 червня, проведе засідання, скликане на запит України. На засіданні, включеному в порядок денний Радбезу ООН під назвою "Підтримка миру та безпеки в Україні", йтиметься про підрив Каховської ГЕС, повідомив представник України в ООН Сергій Кислиця.

Антоніу Гутерріш, генеральний секретар ООН, у своєму зверненні у вівторок назвав підрив дамби "колосальною гуманітарною, економічною та екологічною катастрофою."

"ООН не має доступу до незалежної інформації про обставини, що призвели до руйнування греблі Каховської ГЕС. Але ясно одне: це ще один руйнівний наслідок російського вторгнення в Україну. Ми бачимо наслідки в Херсоні, Новій Каховці та ще 80 містах і селах вздовж річки Дніпро. Велике затоплення. Масштабні евакуації. Спустошення навколишнього середовища. Знищення щойно посаджених культур", - зазначив посадовець.

Раніше Кислиця в інтерв'ю Голосу Америки назвав підрив дамби "державним тероризмом".

“Каховська станція знаходилась на окупованій території, і РФ мала вживати всіх необхідних заходів, щоб підтримувати її в належному стані й не допускати будь-яких інцидентів. На сьогоднішні можна говорити про те, що мав місце акт державного тероризму, це свідомо було зроблено, на мою думку", - заявив український дипломат в ООН.

Кислиця додав, що повна відповідальність за підрив лежить на окупантах. За його словами, одразу після деокупації постане питання відбудови дамби.

"Сталась велика трагедія. Питання відбудови дамби буде стояти невідкладно відразу після деокупації. Можливо, ще під час того, як вона тимчасово знаходиться окупованою, вже потрібно вживати заходи для відновлення інженерних споруд. Крім того, є питання гуманітарної допомоги, люди потерпають, домогосподарства знищені вщент, потерпають і цивільні, потерпають і свійські тварини, і зоопарки, це величезна трагедія", - наголосив представник України.

Вранці 6 червня Оперативне командування ЗСУ "Південь" повідомило про руйнування Каховської ГЕС "внаслідок ймовірного підриву"."Через це у зоні підтоплення близько 80 населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

Україна звинуватила Росію у підриві дамби у навмисному воєнному злочині, тоді як Кремль заявив, що це був саботаж з боку самої України.

Президент України Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому погодили низку безпекових і дипломатичних заходів, зокрема, рішення скликати засідання Ради Безпеки ООН з цього приводу.