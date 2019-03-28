Радбез ООН прийняв резолюцію про протидію фінансуванню тероризму

Радбез ООН схвалив резолюцію про боротьбу із фінансуванням тероризму. Одним із співавторів цієї резолюції стала Україна.

Резолюцію, яка спрямована на посилення глобальних зусиль з протидії залученню фінансів терористичними організаціями, було схвалено одноголосно.

Резолюція вказує усім країнам забезпечити, що їх національне законодавство є достатнім для покарання відповідальних за фінансування "терористичних організацій, або окремих терористів, які виступають з будь-якою метою". Також вимагається забезпечити відповідність усіх вживаних для боротьби з тероризмом заходів міжнародним законам щодо прав людини та законів про біженців.

Дану подію прокоментував речник Постійного представництва України в ООН Олег Ніколенко.

"Боротьба із фінансуванням тероризму є нагальною проблемою для України в контексті триваючої російської агресії. Нагадаю, що з січня 2017 р. Міжнародний суд ООН розглядає позов України проти Росії щодо порушення нею Міжнародної конвенції про заборону фінансування тероризму", - відзначив Ніколенко.

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