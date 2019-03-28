Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Україна

Радбез ООН прийняв резолюцію про протидію фінансуванню тероризму

Будівля секретаріату ООН у Нью-Йорку

Показати коментарі

"Боротьба із фінансуванням тероризму є нагальною проблемою для України в контексті триваючої російської агресії"

Радбез ООН схвалив резолюцію про боротьбу із фінансуванням тероризму. Одним із співавторів цієї резолюції стала Україна.

Резолюцію, яка спрямована на посилення глобальних зусиль з протидії залученню фінансів терористичними організаціями, було схвалено одноголосно.

Резолюція вказує усім країнам забезпечити, що їх національне законодавство є достатнім для покарання відповідальних за фінансування "терористичних організацій, або окремих терористів, які виступають з будь-якою метою". Також вимагається забезпечити відповідність усіх вживаних для боротьби з тероризмом заходів міжнародним законам щодо прав людини та законів про біженців.

Дану подію прокоментував речник Постійного представництва України в ООН Олег Ніколенко.

"Боротьба із фінансуванням тероризму є нагальною проблемою для України в контексті триваючої російської агресії. Нагадаю, що з січня 2017 р. Міжнародний суд ООН розглядає позов України проти Росії щодо порушення нею Міжнародної конвенції про заборону фінансування тероризму", - відзначив Ніколенко.

Дивіться також: Державний департамент США привітав новопризначеного голову ОБСЄ в Україні

Державний департамент США привітав новопризначеного голову ОБСЄ в Україні. Відео
Embed
Державний департамент США привітав новопризначеного голову ОБСЄ в Україні. Відео

No media source currently available

0:00 0:00:37 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG