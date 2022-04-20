«Ми очікуємо збільшення внутрішніх і зовнішніх переміщень людей через війну в Україні», - Міжнародна організація з міграції

19 квітня Рада Безпеки ООН вчергове обговорила ситуацію щодо українських біженців та внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, заступниця Верховного комісара ООН з питань біженців Келлі Клементс, повідомила, що наразі майже 5 млн українців були змушені покинути свою країну. Ще понад 7 млн стали переміщеними особами в Україні. За оцінками ООН, ще 13 млн перебувають у найбільш постраждалих районах, багато з них не можуть пересуватися та практично не мають змоги отримати допомогу.

За словами Клементс, коли два тижні тому Верховний комісар ООН з питань біженців відвідав Україну, він говорив з українським урядом про збільшення прямої грошової допомоги, щоб можна було охопити 360 тис. найбільш незахищених українців всередині країни. Управління Верховного комісара зараз підписує угоди з трьома ключовими міністерствами, що дозволить продовжити надавати підтримку тим, кому вона потрібна. «Ми продовжуватимемо розширювати нашу рятівну допомогу внутрішньо переміщеним особам по всій Україні, особливо в центрі та на сході, де розгортається жорстока гуманітарна криза. Для цього потрібні не лише ресурси, а й безпечний та безперешкодний доступ до людей, які потребують допомоги», - наголосила вона.

За оцінками ООН, 13 млн українців перебувають у найбільш постраждалих районах, багато з них не можуть пересуватися та практично не мають змоги отримати допомогу

Клементс вчергове відмітила, що переважна більшість біженців та переміщених осіб – жінки та діти, і ризик гендерного насилля, торгівля людьми та сексуальної експлуатації – надзвичайно високий. «Вже надходить інформація про осіб, які звертаються до переселенців із надто хорошими, щоб бути правдою, обіцянками роботи та проживання. Перші виявлені випадки торгівлі людьми підтверджують, що наші прогнози здійснюються», - додала вона.

У засіданні також взяв участь і генеральний директор Міжнародної організації з питань міграції Антоніо Віторіно. За його словами, більше 12 млн українців вже були змушені залишити свої домівки з початку війни. Згідно з останньою оцінкою матриці відстеження переміщення МОМ, 7,1 млн з них всередині країни. Він також додав, що до кінця тижня МОМ матиме оновлені дані. «Ми як і раніше глибоко стурбовані продовженням погіршення гуманітарної ситуації в Україні, і очікуємо збільшення внутрішніх і зовнішніх переміщень. Я закликаю сторони конфлікту виконувати свої зобов’язання за міжнародним гуманітарним правом щодо захисту цивільних осіб, їхніх домівок та цивільної інфраструктури», - заявив він.

Він також звернув увагу, що в ситуації масового переміщення до 30% людей зіштовхуються з психологічними та ментальними проблемами. І оскільки війна продовжується, психосоціальні потреби, безсумнівно, будуть зростати. Тому МОМ зараз розширює свої зусилля щодо вирішення цих питань в Україні та в сусідніх країнах: «Починаючи від навчання спеціалістів з надання першої психологічної допомоги до розширення можливостей наших гарячих ліній», - пояснив він.

Віторіно також зазначив: досвід МОМ демонструє, що пряма допомога готівкою є одним з найбільш ефективних способів надання допомоги біженцям та внутрішньо переміщеним особам.

Лінда Томас-Грінфілд, постійна представниця США при ООН, свій виступ розпочала з новини про вбивство у Маріуполі представників благодійного фонду Caritas International. «Я зустрічалася з працівниками Caritas, коли була у регіоні, і бачила, як вони рятують життя. Їхня смерть трагічна і неприйнятна. Працівники гуманітарних організацій рятують життя. Вони - неупереджені. І їх треба захищати, а не обстрілювати», - заявила посолка. Також вона відзначила про потребу проведення роз’яснювальних кампаній щодо протидії торгівлі людьми.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця свій виступ розпочав з історії 3-річного Мирона, який постраждав від ракетних обстрілів Львова. «Його родина залишила схід, аби вберегти дитину від російський обстрілів. Проте у російських ракетних ударів в Україні немає кордонів», - додав він.

Кислиця також згадав про те, що російський президент надав 64 мотострілецькій бригаді звання гвардійської. «За так званий «масовий героїзм доблесть, наполегливість та мужність». Нагадаю, що це та бригада, яка мала «взяти» Київ, згідно з російськими планами. Їхні плани провалилися, і вони провели майже місяць у Бучі. Місяць, який став часом терору проти цивільних. Це російська інтерпретація героїзму та сміливості – вбити сотні беззбройних цивільних, ґвалтувати десятки жінок та дівчат», - заявив він.

Він також закликав Раду Безпеки терміново застосувати свої повноваження відповідно до Статуту ООН, щоб врятувати невинних мирних жителів Маріуполя та інших східних міст, які залишаються заручниками «кривавих військових фантазій Путіна».

Понад 500 тис. українців, у тому числі 121 тис. дітей, були примусово перевезені на територію Росії

Український постпред також додав, що російські окупанти продовжують примусово переправляти українців з окупованих територій Донбасу до Росії. «Щонайменше 20 тис. українців утримуються у фільтраційних таборах на лінії Мангуш-Нікольське-Ялта, близько 5-7 тис. – у фільтраційному таборі села Безіменне Донецької області. За наявною інформацією, громадяни України відправляються в економічно депресивні регіони Російської Федерації, зокрема північні області та острів Сахалін. Українці отримують документи про заборону виїзду з регіонів Росії на два роки», - повідомив він.

В цілому ж за словами Кислиці, на сьогодні понад 500 тис. українців, у тому числі 121 тис. дітей, були примусово перевезені на територію Росії. «Такі дії російських загарбників можна кваліфікувати як викрадення людей. Вони потребують рішучої реакції міжнародного співтовариства, насамперед відповідних структур ООН», - заявив Кислиця.