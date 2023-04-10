Росія скликала засідання Радбезу ООН про експорт зброї, натомість її закликали припинити війну в Україні 

Росія у кріслі головуючої країни в Раді Безпеки ООН продовжує використовувати цей орган для поширення власних наративів та порядку денного. Після того, як 5 квітня Росія провела засідання у форматі "Арріа" щодо депортації українських дітей, 10 квітня вона вже ініціювала та провела відкриті дебати щодо контролю за експортом зброї та військової техніки.

Головною доповідачкою на засіданні була заступниця генерального секретаря ООН та верховна представниця з питань роззброєння Ісумі Накаміцу. Україна не брала участі в цьому заході, оскільки, за словами дипломатів, у цілому не планує брати участь у засіданнях під головуванням Росії. Показово, що до засідання долучили, зокрема, Білорусь, Індію та Іран, країни-партнери РФ. Крім того, більшість країн-членів радбезу були представлені не головами місій, а їхніми заступниками.

Виступ головної доповідачки був досить нейтральним. Вона не згадала окремо жодної країни, лише нагадала про ту архітектуру міжнародної безпеки, яка вже була побудована, та як важливо усім країнам-членам ООН її дотримуватися та імплементовувати.

Окрім того, вона нагадала, що регулювання міжнародної торгівлі зброєю та запобігання незаконній торгівлі озброєнням та боєприпасами потребує ефективного контролю над експортом, посередництвом, імпортом, транзитом, зберіганням та ретрансляцією. За міжнародними нормами, будь-яка передача зброї та боєприпасів повинна передбачати оцінку ризиків. Запобігання перенаправленню також вимагає співпраці та обміну інформацією між державами-імпортерами, а також облік та захист зброї та боєприпасів. Не менш важливим є і відстеження зброї та боєприпасів.

Після Накаміцу слово взяв постійний представник Росії при ООН Василь Небензя. Він багато разів згадував Україну, а також повторював наративи РФ, що на війні в Україні заробляють західні країни та їхні військово-промислові комплекси. А також, що зброя з України потрапляє до рук злочинців чи осідає в африканських країнах, хоча жодного доказу цього не навів. За його словами, питання контролю за постачанням зброї останнім часом стають все більш актуальними: «Ризики, пов’язані з безконтрольним її розповзанням та потрапляннями через чорний ринок до рук злочинців та терористів ростуть у геометричній прогресії».

Він також звинуватив «країни Заходу» у тому, що вони не лише не борються з недотриманням норм, а й тиснуть на «треті країни», вимагаючи від них порушити домовленості з Росією та іншими країнами «в інтересах нарощування поставок зброї Києву». Він згадав, що 30 листопада 2022 року Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про поновлення виробництва бойових систем радянської розробки на підприємствах країн Східної Європи.

«Міжурядові угоди з цими країнами передбачали зобов’язання не поставляти таку продукцію без погодження СРСР або Росії як його наступниці», - заявив Небензя.

Заступник постійної представниці США при ООН, посол Роберт Вуд у своєму виступі нагадав, що Росія розпочала своє головування практично з виправдання викрадення українських дітей.

«А сьогоднішнє засідання – тонке завуальоване зусилля представити Росію як відповідальну сторону у контролі за поширенням зброї, а також спроба заплутати реальність, яку вона створила - збройне вторгнення на територію сусіда», - повідомив Вуд.

За його словами, впродовж двох десятиліть США допомагали іншим урядам у розробці та ухваленні необхідних законів, правил і політики для контролю за імпортом і експортом озброєння. «Ми також ретельно оцінюємо ризик втрати на полі бою, особливо в складних умовах. Потрібно зосередитися на найбільш помітній ситуації сьогодні – Україні. Ми не повинні робити вигляд, що конфлікт в Україні – це питання систем експорту зброї. Україна була захоплена. І вона має повне право захищатися. Це відображено в статуті ООН, і міжнародна спільнота має повне право продовжувати свою багаторічну підтримку оборони України», - додав він.

Ми не повинні робити вигляд, що конфлікт в Україні – це питання систем експорту зброї. Україна була захоплена. І вона має повне право захищатися. Це відображено в статуті ООН, і міжнародне співтовариство має повне право продовжувати свою багаторічну підтримку оборони України

За словами дипломата, ця допомога надає важливу підтримку Україні. Сполучені Штати, своєю чергою, продовжують тісно співпрацювати з Україною для встановлення та впровадження процедур, щоб зменшити ризик незаконного переміщення зброї та військового обладнання. І уряд України, додав посол, зобов’язується належним чином зберігати та обліковувати оборонну техніку. «Натомість Росія ніколи не дозволяла фактам втручатися в її неправдиві наративи, намагаючись дискредитувати Україну та послабити міжнародну підтримку самооборони України», - заявив Вуд.

Він також згадав про те, що Росія звернулася до режимів-ізгоїв, щоб спробувати незаконно отримати зброю та обладнання для підтримки своїх військових операцій, зокрема, до Північної Кореї. «У листопаді 2022 року КНДР поставила піхотні ракети в Росію, щоб їх використовувала підтримувана Кремлем група Вагнера. І ми знаємо, що Росія активно прагне придбати додаткові боєприпаси у КНДР», - заявив він.

Окрім того, Росія використовує іранські дрони для атаки на цивільну інфраструктуру, що порушує резолюцію Ради Безпеки. «Найбільш ефективним і очевидним шляхом до миру та зменшення ризику незаконного поширення зброї було б для Росії припинити війну, яку вона розпочала, і вивести свої війська з суверенної території України. Ми ще раз закликаємо Росію це зробити», - підсумував він.

Представник Ірану, який був долучений до засідання, своєю чергою, звинувачення на адресу своєї країни заперечив. «Іран неодноразово заперечував необґрунтовані заяви про передачу зброї для використання в конфлікті в Україні, включаючи дрони. Такі звинувачення абсолютно безпідставні і не мають нічого спільного з резолюцією Ради безпеки», - додав він.

І на додачу звинуватив Сполучені Штати та деяких члени ради у зловживанні стандартними практиками зустрічі заради просування власних політичних завдань.