Генасамблея ООН затвердила гуманітарну резолюцію, мета якої - "полегшення гуманітарних страждань на місцях"

Генеральна асамблея ООН затвердила резолюцію щодо гуманітарних наслідків агресії проти України. «За» проголосувало 140 країни, п’ять країн – Росія, Білорусь, Північна Корея, Еритрея, та Сирія – голосували проти. 38 держав утрималися.

Резолюція присвячена саме гуманітарній ситуації, яка була спровокована повномасштабною російською агресією.

Ініціаторами документу виступили Франція та Мексика. З самого початку резолюцію подали для розгляду в Раді безпеки ООН. Проте там справа до голосування не дійшла, і її передали в Генасамблеї. У підсумку співавторами виступили 90 країн.

Україні вдалося значно посилити її зміст. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час свого виступу зазначив: чітко вказуючи на першопричину гуманітарної катастрофи, текст орієнтований саме на дії та «приділяє основну увагу терміново необхідним крокам для полегшення гуманітарних страждань на місцях».

Зокрема, закликає Росію негайно припинити бойові дії та будь-які напади на цивільне населення та об’єкти. Також захистити населення, у тому числі гуманітарний та медичний персонал, журналістів, осіб, які перебувають у вразливих ситуаціях, іноземних громадян, зокрема студентів. Забезпечити безпечний та безперешкодний прохід усім цивільним особам, які рятуються від збройного конфлікту та насильства. Припинити практики облоги міст України, зокрема Маріуполя.

«Головна мета ініціаторів та співавторів проекту резолюції – забезпечити втілення слів у конкретні та оперативні дії на місцях. Важливо запобігти поширенню наслідків цього конфлікту для всього світу. Тому в тексті також згадується вплив конфлікту на продовольчу безпеку в усьому світі, зокрема в найменш розвинених країнах, а також енергетичну безпеку», - заявив Кислиця.

Окрім резолюції авторства Франції та Мексики, Південно-Африканська республіка внесла свій проект резолюції, текст якого практично один в один повторює текст резолюції Російської федерації, який вона подала для голосування у Раді безпеки. Голосування за цей документ відбулося 23 березня, «за» проголосувало лише дві країни – Росія та Китай. Всі інші члени Радбезу утрималися.

Під час засідання Генасамблеї Кислиця назвав документ, поданий ПАР братом-близнюком «загиблого російського проекту в Раді Безпеки». «Якщо хтось думає, що проект стосується України, то він помиляється. Цей текст ніколи не був продуктом консультацій з Україною, ані продуктом міжрегіональних консультацій, як це було з щойно прийнятою резолюцією. Це текст, який в односторонньому порядку просувається однією країною та внесений іншою, яка навіть не намагається це приховати», - повідомим він.

Відповідно процедур Генеральної Асамблеї Кислиця запропонував Генеральній Асамблеї не голосувати за резолюцію, запропоновану Південною Африкою. У підсумку позицію України підтримала більшість країн.

Як чітко заявив президент Байден, Володимир Путін не побачить своєї перемоги в Україні. І ми почули сьогодні, він також не побачить цього тут, у Нью-Йорку

Після голосування постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд зазначила, що своїми діями Сполучені Штати та інші країни виступили разом на знак солідарності з Україною, щоб притягнути Росію до відповідальності.

«Сьогодні світ знову згуртований – він об’єднався перед обличчям невиправданого та неспровокованого вторгнення президента Путіна в Україну. Разом, переважна більшість держав-членів ООН чітко заявила: Росія несе одноосібну відповідальність за серйозну гуманітарну кризу та насильство в Україні. Разом ми закликали до захисту мирних жителів, які тікають від конфлікту, і до кроків, щоб пом’якшити зростання продовольчої небезпеки, викликане цією безглуздою війною. Росія намагалася і не змогла – в Раді Безпеки ООН і Генеральній Асамблеї – підірвати позиції України. Як чітко заявив президент Байден, Володимир Путін не побачить своєї перемоги в Україні. І ми почули сьогодні, він також не побачить цього тут, у Нью-Йорку», - переконана посолка.

Як повідомляє ТАСС, Росія розкритикувала резолюцію "за включення політизованих положень та уникнення виключно гуманітарної проблематики".

У статті використано матеріали ТАСС.