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Як працюватиме резолюція ООН щодо репарацій Росії
14 листопада Генеральна асамблея ООН на своїй 11-ій надзвичайній спеціальній сесії проголосувала за резолюцію «Забезпечення засобів правового захисту та репарацій у зв’язку з агресією проти України», мета якої створити механізми компенсації Україні збитків, завданих повномасштабною російською агресією. 94 країни підтримали прийняття документу, 73 – утрималися і лише 14 проголосувало проти. Серед країн, які не підтримали резолюцію, окрім Росії, Білорусі, Сирії, КНДР, Нікарагуа, а також Іран та Китай.
Ініціаторами проекту резолюції стали Україна, Канада, Гватемала та Нідерланди. Перед початком голосування, підпис співавторства під документом поставило 56 країн.
Як пояснив «Голосу Америки» напередодні засідання постійний представник Канади при ООН Боб Рей, виносячи це питання на голосування, члени Генеральної Асамблеї показали, що вони мають взяти на себе відповідальність за фактично неспроможність Ради Безпеки вирішити подібні питання.
«Тому ми продовжуємо розглядати питання анексії, маємо справу з роботою над репараціями та ціною конфлікту. Дуже реальними фінансово-економічними втратами. Ми маємо це вирішити. Так, це безпрецедентно», - пояснив він. За словами Рея, росіяни хочуть мати можливість бути агресорами, щоб вести свою війну і не платити за це, проте цього не станеться.
Незважаючи на те, що резолюція не отримала, як попередні документи щодо російської агресії, масштабну підтримку в залі, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця пояснює: документ досягнув головної мети. Він є сигналом для Москви, що питання репарацій – це не загальна теорія міжнародного права, а конкретний механізм, який вже стосується конкретно Росії як агресора.
Постійне представництво України при ООН та партнери працювали на текстом резолюції майже чотири місяці. Процедура погодження була непростою, оскільки документ виходить за рамки політичного і стосується важливих аспектів життєдіяльності тієї чи іншої країни, розповів український представник в організації.
Кислиця додає: в процесі прийняття рішення було задіяно не лише зовнішньополітичні відомства, а й міністерства юстиції, фінансів, економіки, судові органи, а також податкові служби країн.
Голосуючи «за» резолюцію, переконаний дипломат, держави ООН залишили етап політичних декларацій і перейшли в нову добу. «Коли вже на тлі неминучої поразки Російської Федерації у військовому плані починається дуже кропітка робота з відновлення України, стягнення репарацій з Росії та пошуку оптимальних шляхів для цієї роботи з урахуванням національних особливостей кожної юрисдикції, де ця резолюція буде застосована», - пояснює Кислиця.
Прийнявши резолюцію, держави-члени ООН залишили етап політичних декларації та перейшли в нову добу.Сергій Кислиця, постпред України при ООН
Сама резолюція є рамковим документом. Її прийняттям Генасамблея визнає, що РФ має бути притягнута до відповідальності за порушення міжнародного права, міжнародного гуманітарного права і прав людини. Тому юридичні наслідки для Москви мають включати відшкодування збитків.
Документ містить рекомендації державам щодо створення міжнародного реєстру таких збитків для документування доказів та інформації щодо шкоди, втрати або каліцтва, заподіяних війною фізичним і юридичним особам, а також державі Україна. Також він визнає необхідність створення у співпраці з Україною міжнародного механізму відшкодування збитків.
Як пояснив, Кислиця резолюція дає "зелене світло" для початку перемовин із державами-партнерами, які мають заморожені російські активи та готові розпочати процедуру їхньої компенсації. Для цього уряди та парламенти країн мають розробити та проголосувати відповідне законодавство, після чого механізм почне діяти. Українські дипломати прогнозують, що, у першу чергу, ці договори будуть підписані з країнами ЄС, так званої «групи Семи» та іншими партнерами України.
Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія виступає категорично проти резолюції і назвав її «формалізацією пограбування» «з використанням майданчика ООН», пише Інтерфакс.
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Більшість країн G20 рішуче засуджують війну в Україні – Reuters про проєкт декларації
У проекті декларації лідерів найбільших економік світу, об1єднаних у «Групу двадцяти» (G20), з якою агенція Reuters ознайомилося 15 листопада, йдеться, що «більшість» членів рішуче засуджують війну в Україні та наголошують, що вона посилює слабкість у світовій економіці.
Члени G20 також висловлюють глибоку стурбованість проблемами, які постають перед глобальною продовольчою безпекою через ескалацію напруженості. Закликають до необхідності збереження незалежності центрального банку з метою продовження зусиль зі стримування стрімкої інфляції, звертаються до кредиторів з проханням розділити справедливий тягар боргових проблем.
«Хоча G20 не є форумом для вирішення питань безпеки, ми визнаємо, що безпекові проблеми можуть мати значні наслідки для світової економіки», – йдеться в проекті декларації.
16-сторінковий документ ще має бути схвалений G20 за підсумками зустрічі, що проходить на Балі (Індонезія).
Раніше сьогодні перед делегатами саміту G20 виступив в режимі онлайн президент Володимир Зеленський.
Він представив пропозиції таких рішень для миру перед G20 і сказав, що Київ пропонує провідним державам світу бути співтворцями миру разом із Україною.
Серед пропозицій України, зокрема: радіаційна, ядерна, продовольча та енергетична безпека; звільнення всіх полонених і депортованих; виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку; виведення російських військ і припинення бойових дій; повернення справедливості; протидія екоциду; недопущення ескалації; фіксація закінчення війни. Зеленський сказав, що більше не буде жодних «Мінськів-3».
Речник російського президента Дмитро Пєсков у відповідь на це сказав, що така заява Зеленського «підтверджує позицію Києва щодо небажання вести переговори».
Китай не засуджує Росію за війну в Україні, але обіцяє діяти «у свій спосіб»
Офіційні повідомлення про зміст переговорів президента Франції Еммануеля Макрона та президента Китаю Сі Цзіньпіна з нагоди саміту «Групи двадцяти» (G20) в Індонезії вчергове виявляють розбіжності в реакції на російську війну в Україну.
Президент (Франції) висловив велику стурбованість вибором Росії продовжувати війну в Україні.
Франція разом з іншими західними партнерами докладає зусиль, аби переконати ширші кола міжнародної спільноти і зокрема Китай у потребі рішуче засудити Росію за вторгнення і покласти край війні.
Як зауважує зокрема агентство Reuters, «зараз є мало ознак зміни китайської позиції», головною ознакою якої стало те, що Пекін, хоча стверджує, що виступає за мир, водночас демонстративно не засуджує Москву за напад на Україну.
Білий дім напередодні повідомив, що президент США Джо Байден також на зустрічі з китайським керівником в час саміту G20 «піднімав питання жорстокої війни Росії проти України і безвідповідальних погроз Росії» щодо застосування ядерної зброї.
Згідно з повідомленням Єлисейського палацу зустріч Макрона і Сі Цзіньпіна була значною мірою присвячена російській війні і, як йдеться з французького боку, «президент (Франції) висловив велику стурбованість вибором Росії продовжувати війну в Україні».
У Парижі наголошують, що «наслідки цього конфлікту сягають поза межі Європи і їх треба подолати тісною координацією між Францією і Китаєм».
«Обидва глави держав підтвердили свої зобов’язання поважати територіальну цілісність і суверенітет України та погодилися з потребою негайної деескалації. Вони підтвердили тверду позицію щодо запобігання використанню ядерної зброї. Президент Сі підтримав ініціативу президента (Франції) працювати задля миру», - йдеться у французькому викладі.
Але повідомлення офіційного китайського інформагентства Сіньхуа на сторінці Державної ради Китайської Народної Республіки про зустріч Сі Цзіньпіна з Еммануелем Макроном на початку взагалі не згадує питання російської війни в Україні.
Розлогий китайський виклад починається з кількох параграфів з традиційними дипломатичними формулами про важливість «співпраці» та «розвитку відносин».
Китай також надалі працюватиме у свій спосіб, щоб відігравати конструктивну роль.Сіньхуа
Китайська сторона більшість місця віддає наголошуванню на економічній співпраці і створенню «справедливіших, більш неупереджених і недискримінаційних умов» для китайського бізнесу, а також на бажаності того, що названо «позитивною політикою» ЄС щодо Китаю.
Україна у китайському повідомленні згадана лише наприкінці викладу в одному параграфі і без жодної згадки про причетність Росії до того, що відбувається на українській території.
«Дві сторони обмінялися поглядами щодо становища в Україні. Сі вказав, що позиція Китаю щодо української кризи чітка і послідовна: Китай виступає за припинення вогню, зупинку конфлікту і мирні переговори. Міжнародна спільнота повинна створювати умови, щоб це відбулося. Китай також надалі працюватиме у свій спосіб, щоб відігравати конструктивну роль», - сказано в офіційному викладі.
Китайське повідомлення окремо підкреслює, що «Макрон тепло привітав Сі з його переобранням на посаду генерального секретаря Комуністичної партії Китаю і з успіхом 20-го національного з’їзду компартії».
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"Очевидно, відбувається геноцид". Чи визнає Вашингтон російські воєнні злочини в Україні геноцидом?
Сполучені Штати й світ повинні на законодавчому рівні визнати російські воєнні злочини геноцидом українського народу. Про це американські експерти говорили під час віртуального засідання Гельсинської комісії з питань безпеки та співробітництва в Європі в Конгресі США.
У червні, конгресмен-демократ Стів Коен зареєстрував у Палаті представників Конгресу проект резолюції про визнання злочинів російської армії геноцидом проти українського народу. А у липні, як повідомляв Голос Америки, відповідну резолюцію про визнання дій Росії геноцидом внесли до Сенату сенатор-республіканець Джим Ріш та сенатор-демократ Бен Кардін.
необхідно визнати геноцид, тому що він очевидно відбувається
Тож тепер законодавці повинні схвалити ці документи, заявив конгресмен Коен: "Очевидно, відбувається геноцид. Питання у тому, які кроки зробить Конгрес США, щоб затвердити (резолюцію), а після того – як Державний департамент, що не зобов’язаний це робити після визнання Конгресом, визнає це також. У них є певні занепокоєння щодо того, щоб назвати це геноцидом. Думаю, у них більші занепокоєння щодо того, щоб визнати Росію країною-спонсором тероризму, тому що існують дипломатичні, політичні наслідки чи фактори, якщо ви це проголошуєте, які можуть виникнути у відносинах із Росією у післявоєнний чи мирний час у майбутньому. Але я думаю, що необхідно визнати геноцид, тому що він очевидно відбувається".
Ми вважали, що якщо вони матимуть успіх в Україні, вони підуть до Молдови, Грузії, у Балтію
"Вони скоїли воєнні злочини у Бучі, у кожному місті, звільненому українською армією, були повідомлення про воєнні злочини. Тож ми повинні зробити те, що правильно, назвати це геноцидом, протистояти геноциду і підтримувати свободу у світі. Адже якщо це не зупинити в одному місці, це буде відбуватись далі, - сказав Коен. - Ми вважали, що якщо вони матимуть успіх в Україні, вони підуть до Молдови, Грузії, у Балтію, вони продовжать це придушення у Польщі. [...] Це злочин проти свободи, проти вільних людей світу".
Історик Єльського університету Тімоті Снайдер під час слухання Комісії зауважив, що у світової громадськості є численні докази фактів злочинів, що визнаються як геноцид відповідно до міжнародних норм і законів: "Першим злочином у Конвенції про запобігання геноциду є вбивство представників групи, що, звичайно, сталося під час самої війни, знищення Маріуполя, братські могили. Другий злочин – тяжкі тілесні чи психічні ушкодження, бомбардування лікарень, бомбардування шкіл, катування".
Вражає те, що російська влада постійно хвалиться своїми злочинами
"Третій злочин – умови життя, які, як зазначив конгресмен Коен, відбуваються прямо зараз, відмова у доступі до водопостачання, світла. Заходи, спрямовані на запобігання народжуваності – це четвертий злочин. Українських жінок цілеспрямовано депортують, - продовжив Снайдер. - Крім того, є докази того, що систематичні зґвалтування є навмисними, що, серед інших жахів цього злочину, спрямовано позбавити українських жінок бажання народжувати дітей у майбутньому. І зрештою, те, що я вважаю особливо болючим, це насильницька передача дітей з однієї групи до іншої групи".
Але також, за його словами, риторика російської влади та президента Путіна чітко засвідчила злочинні наміри Кремля: "Вражає те, що російська влада постійно хвалиться своїми злочинами, зловтішаюся злочинами, які за визначенням міжнародного правом є геноцидом. Надзвичайно те, що росіяни, окрім скоєння самих злочинів, [...] забезпечують історично безпрецедентний рівень дуже чіткого вираження спроби геноциду весь час на всіх рівнях влади та у медіа".
росіяни, окрім скоєння самих злочинів, [...] забезпечують історично безпрецедентний рівень дуже чіткого вираження спроби геноциду
Снайдер пояснив, що заяви російського керівництва мають ознаки мови геноциду на кількох рівнях: "Пан Путін каже, що Україна ніколи не існувала, що її існування – це певна помилка. Це вже геноцидна мова. Другий тип мови – це колонізаторська риторика. Колонізатори постійно кажуть, що інші держави і нації не існують. Вони так говорять, щоб підготуватись до їхнього знищення. І це те, що пан Путін постійно повторював. І третя мова геноциду – це мова про винятковість. Ви кажете, що правила на вас не діють, як пан Путін казав 30 вересня під час підписання «анексії», коли він сказав, що хто взагалі встановив ці правила. Чи як він казав останні 10 років чи більше, що Росія – якась особлива цивілізація, на яку не поширюються правила".
не спроба знищити етнічну чи расову чи релігійну групу, - це спроба знищити українців як національну групу, як групу, що має власну державу, мову, ідентичність
"Четвертий тип мови геноциду - це апологізм (apologism - виправдання - ред.), коли ви заперечуєте попередні геноциди. Так, наприклад, ухвалення парламентом Російської Федерації законів про пам'ять, які роблять злочином говорити про конкретні злочини Сталіна. Ця звичка заперечувати попередні злочини є також виявом наміру вчинити майбутні. П’ятим прикладом, який також уже згадувався, є планування. Це статті у РІА «Новости» за лютий і квітень, в обох з яких було чітко зазначено, що ідея полягає в тому, що українська держава припинить своє існування, українські еліти будуть фізично знищені", - додав Снайдер.
Історик окреслив й інші ознаки: "Шостий тип мови геноциду – це те, що я б назвав відкритим винищуванням. І це ми можемо бачити практично щодня, принаймні, на російському державному телебаченні [...] - це прямі заяви про те, що українці повинні припинити існування, повинні бути знищені, і вони ніколи не повинні були існувати".
У російських медіа українців прирівнюють до нацистів, чи до сатани, чи до чого завгодно, з явним наміром створити політику, де їх вважають менш ніж за людей
"Наступна категорія мови геноциду, сьома, яку я б назвав дегуманізацією. У російських медіа українців прирівнюють до нацистів, чи до сатани, чи до чого завгодно, з явним наміром створити політику, де їх вважають менш ніж за людей. Далі йде конспірологія. [...] І, нарешті, остання категорія, [...] це ескалаційна, коли виявляється, що народ, якого, як вони кажуть, не існує, - таки існує й чинить опір, це просто стає приводом до більших убивств, до того, щоб робити більше", - підсумував історик.
"Досить очевидно, що це скоординована і цілеспрямована спроба російських сил та російського уряду знищити українців як національну групу. І це те, що робить ситуацію дуже відмінною від інших випадків геноциду, це не спроба знищити етнічну чи расову чи релігійну групу, - це спроба знищити українців як національну групу, як групу, що має власну державу, мову, ідентичність", - розповів під час слухання Юджин Фінкель, професор університету Джонса Гопкінса.
Він зауважив, що в багатьох випадках йдеться не про невибіркове насильство, а натомість численні докази говорять про те, що окупаційні російські війська намагались цілеспрямовано знищити лідерів громад, представників інтелігенції, які є саме носіями української ідентичності. Про це ж, за словами Фінкеля, свідчать і знищення російськими силами українських меморіалів, музеїв, бібліотек.
Юристка Ерін Розенберг, професорка Інституту за права людини Університету Цинциннаті, також наголосила, що існує достатньо доказів того, що російські сили вчиняють геноцид в Україні, і закликала Конгрес ухвалити відповідні резолюції: "Думаю, це важливо [...], що коли Конгрес вирішує, як діяти, щоб зупинити цей геноцид, захистити українців, потрібно визнати, що відбувається, щоб найкращим чином сформулювати найбільш правильну відповідь".
Вона підкреслила, що про намір Кремля чинити геноцид в Україні можна судити із заяв посадовців та державних медіа в Росії, які "окремо визначають характеристику "українськості"", яку подають як "загрозу, що повинна бути знищена", адже українців називають "нацистськими чи сатаністськими".
Нагадаємо, днями Міжнародна правозахисна організація Amnesty International у своєму звіті повідомила, що російська влада примусово переміщує та депортує цивільних осіб з окупованих територій України, включно з дітьми, людьми похилого віку та людьми з інвалідністю, що "рівнозначно воєнним злочинам і, ймовірно, злочинам проти людства".
А раніше розслідування інформагентства Associated Press та Frontline виявило, що насильство проти цивільних, яке російські війська влаштували дорогою до Києва на початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, не було випадковою жорстокістю окремих солдатів, офіцерів чи підрозділів, а це була "стратегічна жорстокість", покликана страхом унеможливити будь-який спротив.
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Генасамблея ООН проголосувала за резолюцію щодо компенсації Україні збитків, завданих війною Росії. Відео
Генеральна асамблея ООН на своїй 11-ій надзвичайній спеціальній сесії проголосувала за резолюцію про створення механізму компенсації Україні збитків, завданих війною Росії.
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