«Журналістика — не злочин», - дипломати ООН закликали Росію звільнити Гершовича та припинити репресії щодо вільної преси

«Журналістика — це не злочин», — про це у понеділок час під прес-конференції у штаб-квартирі ООН заявила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд. Вона разом зі своїми 45-ма колегами презентувала позицію дипломатів ООН щодо затримання Росією американського журналіста. «Ми разом із понад 40 іншими країнами закликаємо Росію негайно звільнити Евана Гершковича та припинити її драконівські репресії щодо вільної преси», - додала вона.

Під час свого виступу Томас-Грінфілд також нагадала, що Росія незаконно затримала не лише Евана Гершковича, але й інших осіб, зокрема американця Пола Вілана. І США не припинять боротися за їх звільнення.

У заяві, яку підписали, зокрема, постійні представники країн Європейського Союзу, Канади, України, Австралії, Японії, Великої Британії та низки інших країн, зазначається, що напередодні Всесвітнього дня свободи преси, країни висловлюють солідарність і захоплення журналістами та працівниками засобів масової інформації в усьому світі, які часто ризикують своїм життям, інформуючи про те, що відбувається.

Вільні, незалежні та плюралістичні ЗМІ відіграють незамінну роль в інформуванні людей у всьому світі«Ми глибоко стурбовані заявою Росії про затримання журналіста The Wall Street Journal. Ми протестуємо проти спроб Росії обмежити та залякати ЗМІ. Вільні, незалежні та плюралістичні ЗМІ відіграють незамінну роль в інформуванні людей у всьому світі», - зазначається в заяві.

Вільні, незалежні та плюралістичні ЗМІ відіграють незамінну роль в інформуванні людей у всьому світі

Документ також нагадує, що право на свободу вираження поглядів, як зазначено у статті 19 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, включає свободу шукати, отримувати та поширювати інформацію. Свобода доступу до інформації та роботи журналістів і ЗМІ є фундаментальною для Міжнародного пакту про громадянські та політичні права.

«Ми відзначаємо потужну реакцію як російських, так і міжнародних журналістів у відповідь на цей нещодавній арешт, включаючи відкритий лист, підписаний десятками відомих незалежних медіа-діячів з Росії, які називають справу «абсурдною та несправедливою», - говориться у заяві.

Підписанти знову закликали владу Російської Федерації звільнити усіх тих, кого Кремль утримує за політичними мотивами, і припинити драконівські репресії свободи слова, в тому числі проти представників ЗМІ.

Тим часом посолка США у Росії Лінн Трейсі у понеділок відвідала заарештованого журналіста в СІЗО «Лефортово» у Москві. Дипломати упродовж двох тижнів намагалися отримати дозвіл, аби побачити Гершовича. Після зустрічі вона повідомила, що американський журналіст почувається нормально та вчергове закликала звільнити його.

Як повідомляв Голос Америки Гершкович був затриманий 29 березня у Єкатеринбурзі, де він працював над матеріалом. Суд пред’явив йому обвинувачення у шпигунстві та заарештував на два місяці. Слідчі стверджують, що він збирав секретну інформацію про одне з підприємств військо-промислового комплексу. Деталей не повідомлялося, Кремль лише заявив, що має докази проти журналіста. Сам Гершкович провину не визнав. За російськими законами Гершковичу загрожує до 20 років ув’язнення.

Державний департамент США визнав Гершковича «неправомірно затриманим» Росією. Цей статус прирівнюється до статусу заручника, що дозволяє США у тому числі вести перемовини щодо його обміну.