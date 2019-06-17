Україна напрацьовує операційну сумісність з НАТО під час навчань у Східній Європі

Україна, разом зі США, Болгарією та Румунією проводять спільні військові навчання Saber Guardian. Для України, ці навчання – шлях до напрацювання операційної сумісності з НАТО, відзначили у Посольстві США в Україні.

Навчання тривають з 3 по 24 червня і включають напрацювання ведення вогневих дій, демонстрацію можливостей повітряної оборони та польові медичні навчання, повідомляє Міністерство оборони США.

В навчаннях беруть участь більше 100 учасників з України, пише Посольство США в Києві.

Навчання відбуваються за спільного керівництва Румунії та США на території Болгарії, Угорщини та Румунії.

Навчання Saber Guardian вперше відбулись в 2013 році і відбуваються на ротаційній основі в Україні, Болгарії та Румунії. Дві основні мети навчання залишаються незмінними: збільшення сумісності збройних сил країн-учасниць, посилення співпраці з регіональної безпеки.

Цього року, очікується участь майже 8 000 військових з шести країн: Румуні, Болгарії, Угорщини, Албанії, Боснії та Герцеговини, Туреччини та США.

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