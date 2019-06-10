США, ЄС, Росія підтримали новий уряд Молдови, в опозиції –олігарх

Політичне протистояння в Молдові, що тривало з часу лютневих парламентських виборів, розгорнулось з новою силою цими вихідними.

На вихідних лідери проєвропейського блоку ACUM, який отримав 26 місць з 101 на виборах, та проросійськи налаштованої Соціалістичної партії, що отримала 35 місць, домовились про формування уряду. В опозиції опинився олігарх Владімір Плахотнюк, партія якого отримала 30 місць в парламенті.

"Молдова має новий уряд, прем'єр-міністра Санду, міністра закордонних справ Попеску за підтримки президента соціаліста Додона ... Олігарх країни та головний політичний ляльковод – в опозиції", - написав у Twitter Дослідник Carnegie Endowement Балаш Ярабік.

Як Європейський Союз, НАТО, США так і Росія підтримали коаліційний уряд Молдови. Плахотнюк же відмовився визнавати новий уряд і наполягає, що Павєл Філіп, який очолював уряд до виборів, має залишатись на керівній посаді.

Конституційний суд країни прийняв рішення про те, що при формуванні коаліційного уряду політики пропустили кінцевий строк і оголосив необхідність провести дочасні вибори. Санду і Додон відкинули вирок суду, звинувативши його у політичні заангажованості.

В понеділок два уряди Молдови провели одночасні засідання кабінетів і звинуватили один одного у спробах узурпації уряду.

Хоча Санду та Додон опинились по один бік в цьому політичному протистоянні, їх політичні платформи докорінно відрізняються. Санду виступає за європейську інтеграцію країни, а Додон стоїть на проросійських позиціях, що може створити складнощі для подальшої діяльності уряду і визначення позиції з таких суперечливих питань, як, наприклад, статус Придністров'я.

Сполучені Штати, ЄС та НАТО привітали формування нового уряду і закликали обидві сторони виявляти стриманість.

Всі партії Молдови мають "виказати стриманість і узгодити шлях вперед через політичний діалог", - йдеться у заяві Державного департаменту США.

"Вибори 24 лютого були конкурентними і були проведені з повагою до основоположних прав. Волю народу Молдови, як її виявлено в цих виборах, потрібно поважати без втручань", - йдеться у заяві.

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