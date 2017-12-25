В Росії опозиціонера Навального офіційно відсторонили від виборів

Центральна виборча комісія Росії офіційно заборонила російському опозиційному лідеру опозиції Олексію Навальному балотуватись в президенти.

У відповідь Навальний закликав бойкотувати вибори, що мають відбутись наступного року.

Через вирок у справі шахрайства, Навальному не дозволили балотуватись. Вирок, за загальною оцінкою, є частиною політичного переслідування, однак, можливість балотуватись могла б бути надана йому особливим дозволом, повідомляє АР.

Володимир Путін планує балотуватись на четвертий термін на посаді і, загалом, очікується, що він виграє вибори призначені на 18 березня.

На засіданні російської виборчої комісії, член комісії і колишній суддя Конституційного суду Борис Єбзєєв зачитав інформацію комісії про вирок Навальному і заявив, що Навальний не може бути кандидатом протягом 10 років.

Ви ж не роботи. Ви - живі люди, вас можна торкнутись, рожеві, вгодовані. Можна раз у житті зробити одну річ по-людському?

Після оголошення рішення, Навальний заявив: "Я прийшов сюди говорити про те, що представляю величезну кількість виборців. Ваше рішення - виключити з участі в виборах мільйони людей".

"Ви ж не роботи, - звернувся Навальний до членів комісії. - Ви - живі люди, вас можна торкнутись, рожеві, вгодовані. Можна раз у житті зробити одну річ по-людському? У вас же ніхто не стоїть з пістолетом біля скроні?".

Навальний закликав своїх прибічників бойкотувати голосування, наголосивши "тільки Путін та вибрані ним кандидати беруть в цьому участь. Голосування тепер означає голосування за брехню та корупцію".

"Ми оголошуємо страйк виборців, - заявив Навальний, - процедура в якій нас запрошують брати участь – це не вибори".

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