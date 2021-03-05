Більшість американців вважають, що ситуація із COVID-19 покращується - опитування

60% американців вважають, що ситуація із COVID-19 у країні покращується. На це вказує нове опитування соціологічної компанії Gallup.

Опитування також відзначає, що на поточний момент лише 34% американців висловлюють стурбованість з приводу доступності ліків та лікування.

Повідомляється, що 33% американців вважають, що пов'язані із пандемією обмеження триватимуть і після травня.

Соціологи відзначають, що на настрої американців помітно впливають коливання офіційних даних про захворюваність та смертність від хвороби. Вони зауважують, що припинення падіння кількості хворих, яке спостерігається останнім часом "вкупі із потенційними складностями з програмою вакцинації, або швидким поширенням нових варіантів хвороби" може призвести до падіння оптимістичних настрої американців, які спостерігаються зараз.

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 5-те березня у США від початку пандемії налічується понад 28 мільйонів 827 тисяч випадків захворювання, та понад 520 тисяч смертей пов'язаних із хворобою.

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