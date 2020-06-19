Соцопитування: більшість американців підтримує мирні протести

Більшість американців позитивно ставляться до мирних демонстрацій проти системного расизму і жорстокості поліцейських, що охопили всю країну. Багато мешканців США вважають, що протести принесуть позитивні зміни. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного центром NORC на замовлення «Ассошіейтед пресс».

Незважаючи на колосальні протиріччя, які виникли у ході демонстрацій між правоохоронними органами та учасниками протестів, опитування також свідчить, що більшість американців вважає, що поліція і сили безпеки в цілому адекватно відреагували на протести. Дещо менша кількість респондентів вважають, що співробітники правоохоронних структур використовували надмірну силу.

Згідно з результатами опитування, 54% американців схвалюють протести. Протилежної точки зору дотримуються 32%, ще 14% належать до протестів нейтрально.

44% учасників опитування вважають, що протести можуть змінити країну на краще, 21% вважають, що масові демонстрації можуть погіршити ситуацію, а близько третини респондентів вважають, що протести не будуть мати великого значення.

7% респондентів заявили, що вони брали участь у протестних акціях в останні кілька тижнів, причому близько половини учасників демонстрацій виявилися білими.

Приблизно 8 з 10 афроамериканців схвалюють протести. Серед білих американців прихильників протестів виявилося близько половини, приблизно третина білих негативно ставляться до подій останніх тижнів.

27% респондентів заявили, що протести були переважно мирними, 22% назвали протести в основному насильницькими. Більше половини респондентів визнають, що під час мирних протестів мали місце спалахи насильства.

55% американців вважають, що правоохоронні органи належним чином відреагували на недавні протести, в той час як 44% звинувачують поліцію в надмірному застосуванні сили. На думку 54% респондентів, реакція президента Дональда Трампа, який запропонував направити до міст, у яких відбувались погроми, збройні сили, погіршила ситуацію. Лише 12% вважають, що дії Трампа поліпшили ситуацію. 33% сказали, що реакція президента не мала впливу на те, що відбувається.

Приблизно 6 з 10 білих американців вважають, що співробітники правоохоронних органів належним чином відреагували на протести. Однак серед афроамериканців переважає інша думка: 7 з 10 чорношкірих респондентів заявили про те, що поліція діяла з надмірним застосуванням сили.

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