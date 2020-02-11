Більшість американських виборців вважають, що Трампа переоберуть - опитування

Близько двох третин американських виборців вважають, що Трамп точно (27%), або ймовірно (39%) буде переобраний на виборах президента

Близько двох третин американських виборців вважають, що Трамп точно (27%), або ймовірно (39%) буде переобраний на виборах президента США у листопаді. Такі результати опитування Monmouth University.

Відповідно до результатів опитування, лише 22% американських виборців кажуть, що Трамп ймовірно програє вибори кандидату від Демократичної партії.

При цьому, за даними опитування, лише 42% вважають, що чинний президент США заслуговує на другий термін, а 55% говорять, що настав час для нового обличчя на чолі держави.

Як повідомлялось раніше, із завершенням процедури імпічменту у Сенаті США, де президента було виправдано голосами республіканців, президент має найвищий рівень підтримки всередині Республіканської партії. Трамп також повторив найвищий за час президентства рівень підтримки з боку американців загалом.

За даними опитування, лише 42% вважають, що чинний президент США заслуговує на другий термін



10-го лютого президент США у Twitter жартома подякував лідерці демократів у Палаті представників, конгресвуман Ненсі Пелосі, мовляв імпічмент позитивно позначився на популярності самого президента.

"Рекорд! 95% рейтинг підтримки у Республіканській партії. 53% загальний (плюс ще 9 пунктів?). Корумповані демократичні політики подарували мені найвищі рейтинги брехливим імпічментом. Дякую, Ненсі!", - твітував Трамп.

Між тим, як відзначають американські ЗМІ, рейтинг промови президента США "Про стан держави" цього року зменшився на 20% у порівнянні із попереднім.

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