Більшість американців непокоїть, що вимоги соціального дистанціювання можуть зняти занадто швидко - опитування

71% опитуваних у США висловили занепокоєння через швидке скасування обмежень введених для забезпечення соціального дистанціювання на час пандемії коронавірусу. Опитування проводив Democracy Fund та проект UCLA.

Набагато менше - лише 29% опитуваних заявили, що обмеження знімаються надто повільно.

Майже половина американських штатів почала скасовувати обмеження на економічну діяльність введені на час пандемії. В штатах відбулась низка протестів з вимогами відкрити економіку, але деякі лікарі занепокоєні, що відновлення діяльності може призвести до нового спалаху епідемії.

«Зараз є тенденція звертати увагу на тих, хто найбільш голосний, - говорить Роберт Гріффін, який очолює групу з дослідження виборчих настроїв Democracy Fund. - Однак у більшості американців переважає справжнє терпіння».

Лише 14% опитуваних заявили, що наразі безпечно скасовувати вимоги залишатись вдома, 9% вважають, що зараз безпечно поновлювати роботу школ та університетів, наводить дані опитування The Hill.

Є і розбіжності у сприйнятті вимог соціального дистанціювання в залежності від партійної приналежності. 83% опозиційної до чинного американського президента Демократичної партії висловили занепокоєння надто швидким скасуванням обмежень. Серед опитаних представників Республіканської партії такий показник становить 60%.

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