Gallup: Половина американців найбільшим ворогом США вважають Китай. Третина - Росію 

Президент США Джо Байден назвав "історичним" та "безпрецедентним" вирішення багаторічної суперечки між Японією та Південною Кореєю щодо компенсації корейцям, яких змушували працювати під окупаційною владою Японії у 1910-1945 роках.

Це "новий розділ співпраці та партнерства між двома найближчими союзниками США", йдеться у заяві Джо Байдена 5 березня.

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"Коли ці кроки будуть повністю реалізовані, вони допоможуть нам підтримувати та просувати наше спільне бачення вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону. … Наші країни стають сильнішими, а світ безпечнішим і більш процвітаючим", - заявив президент США.

Американське видання Wall Street Journal у статті "На Китай, як і на Росію, тиснуть відновлені альянси США" пише, що угода між Сеулом і Токіо щодо компенсації південнокорейцям є останнім прикладом того, як партнери США в Азії нарощують зв’язки для протистояння загрозам з Китаю.

У статті видання мовиться, що "Китай зараз спостерігає зміцнення очолюваних США альянсів у Тихому океані", так само як зовнішня політика Росії змусила деякі країни Європи долучитись до НАТО після повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Японія, яка традиційно трималась осторонь військових конфліктів, тепер все частіше бере участь у військових навчаннях зі США та Південною Кореєю. Автори WSJ перелічують, як країни Азії зміцнюють зв’язки зі США: Філіппіни надали військам США більше доступу до своїх баз, Тайвань збільшив кількість американських військових на своїй території для допомоги в навчанні, Австралія уклала союз із США та Великою Британією, щоб отримати атомні підводні човни, Японія майже вдвічі збільшує витрати на оборону та тісніше зв'язує свої військові операції зі США.

Про зміцнення оборонних потужностей в країнах Азії перед загрозою з Китаю пише й CNN: "Тільки за останні кілька місяців Японія пообіцяла подвоїти витрати на оборону та придбати зброю великої дальності у США; Південна Корея визнала, що стабільність у Тайванській протоці є важливою для її безпеки; Філіппіни заявляють про спільне патрулювання Південнокитайського моря з Австралією, Японією та Сполученими Штатами".

Ці ініціативи "все більше ізолюють Китай у своєму ж регіоні в той час, коли він відмовляється засудити вторгнення у суверенну країну його партнера у Москві, продовжуючи застосовувати військовий тиск на Тайвань", мовиться у статті CNN.

WSJ цитує посла США в Токіо, що "постійний економічний тиск з боку Китаю» та як вирішувалась ситуація з Covid-19, сприяли тіснішій співпраці між США та їхніми союзниками".

А CNN цитує прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіду, який минулого літа на великій оборонній конференції в Сінгапурі сказав: "У мене є сильне відчуття, що Україна сьогодні може стати Східною Азією завтра".

На прохання журналістів прокоментувати рішення уряду Японії виплатити репарації корейцям, речниця МЗС Китаю Мао Нінг заявила: "Китай постійно звертався що японського уряду, щоб належним чином адресувати відповідні питання, які виринають з історії, з чесним і відповідальним ставленням, це вимагає від Японії прямо подивитись на свою історію, глибоко обміркувати її, і продемонструвати каяття за історичні злочини та повагу до жертв через конкретні дії".

Конфлікт між Японією та Південною Кореєю стосувався жінок і дівчат (з Кореї, яка тоді була японською колонією, та інших країн Азії), яких примусово транспортували на фронтові так звані "станції комфорту", де їх змушували надавати сексуальні послуги солдатам японської імператорської армії. За різними оцінками, кількість жертв коливається від десятків тисяч до сотень тисяч жінок.

"Не можна більше нехтувати зіпсованими південнокорейсько-японськими відносинами, і ми повинні припинити це замкнуте коло заради національних інтересів, заради людей", - заявив міністр закордонних справ Південної Кореї Парк Джін. Він висловив сподівання, що Японія відреагує щиро, зокрема, шляхом "виконання своїх попередніх публічних заяв, де висловлюється каяття та вибачення".