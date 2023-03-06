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Gallup: Половина американців найбільшим ворогом США вважають Китай. Третина - Росію
50% американців вважають Китай найбільшим ворогом своєї країни, - такі дані нещодавнього опитування опублікував дослідницький центр Gallup.
Трохи більше третини - 32% опитаних - називали “ворогом країни” Росію, і лише 7% визначили найбільшим ворогом Північну Корею.
Дослідники зауважують, що опитування проводилось впродовж лютого місяця, коли американські ЗМІ багато повідомляли про повітряні кулі Китаю, які підозрювали у шпигунській місії. Офіційно Пекін відкидав ці закиди.
"Конфлікт в Україні був у центрі уваги заголовків у новинах США протягом останнього року. Цим можна пояснити частоту згадок Росії як найбільшого ворога США, утім вона все одно займає друге місце після Китаю", - пишуть дослідники Gallup.
“У США зростає занепокоєння, що Китай може підтримати Росію в українській війні та через його стосунок до створення пандемії Ковід-19”, - пояснюють дослідники сприйняття американцями Китаю.
За партійною приналежністю, як показало опитування, більшість прихильників демократів вважають Росію ворогом, а більшість прихильників республіканців - Китай.
53% опитаних демократів назвали найбільшим ворогом Росію, третина демократів вважають ворогом Китай.
Серед республіканців 76% респондентів вважають найбільшим ворогом Китай, і лише 12% опитаних розглядають Росію як ворога.Загалом список “ворогів США” за опитування Gullup виглядає таким чином: перше місце Китай (50%), друге місце - Росія (32%), далі Північна Корея (7%) та Іран (2%).
У 2019 році опитування Gallup засвідчувало, що більшість американців вважали найбільшим ворогом Росію.
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"Україна сьогодні може стати Східною Азією завтра": як країни Азії зміцнюють зв'язки зі США та оборонні можливості
Президент США Джо Байден назвав "історичним" та "безпрецедентним" вирішення багаторічної суперечки між Японією та Південною Кореєю щодо компенсації корейцям, яких змушували працювати під окупаційною владою Японії у 1910-1945 роках.
Це "новий розділ співпраці та партнерства між двома найближчими союзниками США", йдеться у заяві Джо Байдена 5 березня.
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"Коли ці кроки будуть повністю реалізовані, вони допоможуть нам підтримувати та просувати наше спільне бачення вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону. … Наші країни стають сильнішими, а світ безпечнішим і більш процвітаючим", - заявив президент США.
Американське видання Wall Street Journal у статті "На Китай, як і на Росію, тиснуть відновлені альянси США" пише, що угода між Сеулом і Токіо щодо компенсації південнокорейцям є останнім прикладом того, як партнери США в Азії нарощують зв’язки для протистояння загрозам з Китаю.
У статті видання мовиться, що "Китай зараз спостерігає зміцнення очолюваних США альянсів у Тихому океані", так само як зовнішня політика Росії змусила деякі країни Європи долучитись до НАТО після повномасштабного російського вторгнення в Україну.
Японія, яка традиційно трималась осторонь військових конфліктів, тепер все частіше бере участь у військових навчаннях зі США та Південною Кореєю. Автори WSJ перелічують, як країни Азії зміцнюють зв’язки зі США: Філіппіни надали військам США більше доступу до своїх баз, Тайвань збільшив кількість американських військових на своїй території для допомоги в навчанні, Австралія уклала союз із США та Великою Британією, щоб отримати атомні підводні човни, Японія майже вдвічі збільшує витрати на оборону та тісніше зв'язує свої військові операції зі США.
Про зміцнення оборонних потужностей в країнах Азії перед загрозою з Китаю пише й CNN: "Тільки за останні кілька місяців Японія пообіцяла подвоїти витрати на оборону та придбати зброю великої дальності у США; Південна Корея визнала, що стабільність у Тайванській протоці є важливою для її безпеки; Філіппіни заявляють про спільне патрулювання Південнокитайського моря з Австралією, Японією та Сполученими Штатами".
Ці ініціативи "все більше ізолюють Китай у своєму ж регіоні в той час, коли він відмовляється засудити вторгнення у суверенну країну його партнера у Москві, продовжуючи застосовувати військовий тиск на Тайвань", мовиться у статті CNN.
WSJ цитує посла США в Токіо, що "постійний економічний тиск з боку Китаю» та як вирішувалась ситуація з Covid-19, сприяли тіснішій співпраці між США та їхніми союзниками".
А CNN цитує прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіду, який минулого літа на великій оборонній конференції в Сінгапурі сказав: "У мене є сильне відчуття, що Україна сьогодні може стати Східною Азією завтра".
На прохання журналістів прокоментувати рішення уряду Японії виплатити репарації корейцям, речниця МЗС Китаю Мао Нінг заявила: "Китай постійно звертався що японського уряду, щоб належним чином адресувати відповідні питання, які виринають з історії, з чесним і відповідальним ставленням, це вимагає від Японії прямо подивитись на свою історію, глибоко обміркувати її, і продемонструвати каяття за історичні злочини та повагу до жертв через конкретні дії".
Конфлікт між Японією та Південною Кореєю стосувався жінок і дівчат (з Кореї, яка тоді була японською колонією, та інших країн Азії), яких примусово транспортували на фронтові так звані "станції комфорту", де їх змушували надавати сексуальні послуги солдатам японської імператорської армії. За різними оцінками, кількість жертв коливається від десятків тисяч до сотень тисяч жінок.
"Не можна більше нехтувати зіпсованими південнокорейсько-японськими відносинами, і ми повинні припинити це замкнуте коло заради національних інтересів, заради людей", - заявив міністр закордонних справ Південної Кореї Парк Джін. Він висловив сподівання, що Японія відреагує щиро, зокрема, шляхом "виконання своїх попередніх публічних заяв, де висловлюється каяття та вибачення".
Паєтт: До 2030 надходження Росії від нафти та газу впадуть на 50%. Відео
«Ми дуже, дуже потужно працюємо, щоб ця війна, в усіх значеннях цього слова, для Володимира Путіна була лише стратегічною поразкою і щоб Росія ніколи не могла знову використовувати нафту та газ як зброю проти решти міжнародної спільноти», - сказав помічник держсекретаря США Джеффрі Паєтт.
- Голос Америки
Росія додала антикорупційну Transparency International до списку “небажаних організацій”
Генеральна прокуратура Росії назвала одну з найвідоміших антикорупційних організацій світу Transparency International “небажаною організацією”. Це формулювання російська влада активно застосовує проти активних міжнародних організацій. Крім того, напередодні Transparency International опублікувала щорічний рейтинг сприйняття корупції у 180 країнах світу. Росія - на 137 місці.
Офіційною причиною для рішення Генпрокуратури стало “втручання організації у внутрішні справи РФ", а її антикорупційну діяльність названо формальною і такою, “що виходить за межі установлених меж і завдань”.
На сайті Міністерства юстиції РФ є перелік понад півсотні “небажаних організацій” - зі США, Чехії, Великобританії, Латвії та інших країн. До переліку увійшли, зокрема, і українська правозахисна група з Криму “Вільний Ідель-Урал”, фонди на підтримку демократії, журналістські організації, релігійні об'єднання, аналітичні центри тощо.
Transparency International Russia є частиною глобального антикорупційного руху Transparency International, що діє в понад 100 країнах світу. “У Росії ми працюємо над створенням світу, в якому уряд, політика, бізнес, громадянське суспільство та повсякденне життя людей вільні від корупції”, - йдеться на сайті організації.
Transparency International відомі своїми щорічними дослідженнями “Індекс сприйняття корупції”. Цього року у січні було опубліковано Індекс за 2022 рік, згідно з яким Росія набрала 28 балів зі 100 і посіла 137-е місце зі 180 інших країн світу (де 0 позначає найвищий рівень сприйняття корупції, а 100 – найнижчий). Стільки ж набрали Парагвай і Республіка Малі, з якою РФ розділяла 136-е місце у 2021 році.
Значення індексу 28 одиниць характеризує дуже високий рівень сприйняття корупції. “Це вказує на відсутність системних змін на краще у сфері протидії корупції”, - йдеться у публікації Transparency International.
Як пише Радіо Свобода, визнання організації «небажаною» в Росії, окрім іншого, означає, що особи, які співпрацюють із нею, можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності.
- Голос Америки
Світлану Тихановську засудили до 15 років ув'язнення заочно
Мінський міський суд заочно засудив лідерку білоруської демократичної опозиції Світлану Тихановську до 15 років позбавлення свободи. Також винесені заочні вироки іншим опозиційним лідерам, які перебувають за межами Білорусі: до 18 років засуджений Павло Латушко, до 12 років - Ольга Ковалькова, Сергій Ділевський і Марія Мороз. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на телеграм-канал правозахисного центру "Весна", що названий у Білорусі "екстремістським".
Політично мотивованим назвав цей судовий процес держсекретар США Ентоні Блінкен. За його словами, режим Лукашенка продовжує репресії проти білоруського народу та його демократичних прагнень, включно з політично вмотивованим заочним судом над демократичними активістами за безпідставними звинуваченнями.
"Ці політично мотивовані судові процеси є прикладами спроб режиму Лукашенка залякати та репресувати тих, хто прагне справедливості, поваги до прав людини та демократичної Білорусі... Ми не будемо стояти осторонь, поки цей режим продовжує переслідувати та репресувати мирних протестувальників, демократичну опозицію, журналістів, діячів профспілок, активістів, правозахисників і звичайних білорусів", - заявив Блінкен.
Державний департамент США вжив заходів щодо запровадження візових обмежень для 322 осіб за підрив демократії в Білорусі після фальсифікованих президентських виборів 2020 року. Відповідні інструменти будуть впроваджуватися і надалі, щоб притягнути до відповідальності тих у Білорусі, хто стоїть на шляху демократичних прагнень своїх співгромадян, - йдеться у заяві Держдепу США.
"Так режим «винагородив» мою роботу за демократичні зміни в Білорусі, - прокоментувала заочний вирок Тихановська на своїй сторінці у Твіттері. - Але сьогодні я не думаю про… тисячі невинних, затриманих і засуджених до реальних термінів ув'язнення. Я не зупинюся, поки кожен з них не буде звільнений".
Вирок оголосив суддя Петро Орлов, держобвинувачення у цій справі підтримував прокурор Михайло Ковальов. Провадження у кримінальній справі Тихановської та інших опозиціонерів було розпочате 20 жовтня 2022 року. 30 листопада справу передали генпрокурору. 11 січня Світлана Тихановська звернулася до Мінського міського суду з вимогою надати їй право ознайомитись із матеріалами її заочного розгляду, а також повідомила суд, що збирається скористатися своїм правом на адвоката.
Світлані Тихановській, яка зараз перебуває у Великій Британії, інкримінували кілька статей Кримінального кодексу: державна зрада, масові заворушення, створення екстремістського формування, розпалювання ворожнечі, змова з метою захоплення влади, заклики до санкцій.
У Лондоні Тихановська має заплановані зустрічі з високопосадовцями та колишнім прем'єр-міністром Борисом Джонсоном, а також виступить у Кембриджському університеті перед дипломатами, акредитованими в країні. Заплановано і виступ у Королівському об'єднаному дослідницькому інституті безпеки та оборони (RUSI).
Як повідомляв Голос Америки, лідери Європейського Союзу, політики та правозахисники висловили обурення засудженням білоруським судом лауреата Нобелівської премії миру та правозахисника Олеся Біляцького до 10 років ув’язнення. Європейський Союз назвав цей судовий процес "фальсифікацію" та "жорстокими репресіями", якими займається режим Олександра Лукашенка, що придушив протести проти порушень на президентських виборах у 2020 році та кинув за ґрати своїх опонентів або змусив їх покинути Білорусь.
ЄС, США та багато інших країн, включно з Україною, не визнають Олександра Лукашенка законно обраним президентом і звинувачують білоруську владу у масових ув'язненнях та інших порушеннях прав людини.
"Режим Лукашенка став загрозою регіональній стабільності», - йшлося у заяві країн ЄС в Раді безпеки ООН, а також Албанії, Британії, Норвегії та США, коли Білорусь також засуджували за негуманне маніпулювання мігрантами з метою тиску на Європу.
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