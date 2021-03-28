Американці оцінили сильні та слабкі сторони в політиці Байдена - опитування

Більшість американців не підтримують політику президента Джо Байдена щодо імміграції та контролю за зброєю, втім задоволені його зусиллями у боротьбі з пандемією коронавірусу. Про це свідчать результати нещодавнього дослідження агенцій АВС/Ipsos.

Після кількох нещодавніх масових стрілянин, що трапились у США - у м.Болдер (Колорадо), в Атланті, у Санта Фе (Техас) - президента Байдена критикують представники різних політичних поглядів.

Демократи вважають, що уряд робить недостатньо для протистояння збройному насильству, а республіканці стурбовані новими закликами обмежити володіння зброєю у США.

57% опитаних американців сказали, що не підтримують те, як президент реагує на збройне насильство, 42% респондентів схвалюють його дії. Прихильники демократів та незалежні бажають посилити законодавство щодо контролю за зброєю.

Троє з кожних п’яти американців не підтримують те, як президент Байден справляється з напливом мігрантів та дітей без супроводу на кордоні з Мексикою. Лише 41% осіб задоволені його роботою в цьому питанні.

Водночас переважна більшість опитаних - 75% американців - підтримують роботу Адміністрації Байдена у боротьбі з пандемією Ковід-19.

72% задоволені тим, як розподіляють по країні вакцину від коронавірусу.

Щодо економічного стану країни, 60% опитаних сказали, що задоволені підходами Байдена до економічного відновлення країни.

Прихильники Республіканської партії найбільше підтримують політику президента Байдена у питаннях розповсюдження вакцини та економічного відновлення країни.

Прихильники демократів найбільше незадоволені Байденом у питаннях щодо ситуації на кордоні з Мексикою та щодо збройного насильства.

Опитування ABC News/Ipsos проводилось 26-27 березня цього року, було опитано 517 дорослих осіб, статистична похибка 4.9%.

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