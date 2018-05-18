Ось так треба викорінювати підривні мережі РФ – Карпентер похвалив поляків

"Польська контррозвідка нещодавно заарештувала російського оперативника за підбурювання польсько-української ворожнечі. Саме так Західні країни мають протистояти активним заходам Росії: виявляти їх і викорінювати російські підривні мережі". Так відреагував колишній високопосадовець Пентагону Майкл Карпентер на повідомлення ВВС про те, що Польща заарештувала російську жінку, яку підозрюють в роботі з підбурювання розбіжностей з сусідньою Україною, як заявляють польські офіцери з безпеки.

"Польська правляча партія давно намагалась грати на антиукраїнських настроях, щоб сподобатись прихильникам-радикалам. З запізненням вони зрозуміли, що ними маніпулювала Росія", - наголосила у Twitter авторитетний історик Енн Еплбаум.

Агентство внутрішньої безпеки (ABW) - польська контррозвідка - повідомило, що "нейтралізувало" дві "російські гібридні військові мережі", які підривали безпеку Польщі, пише ВВС.

Речник польської контррозвідки Станіслав Жарин зазначив, що росіянку "Катерину Ц." незабаром депортують із країни. Жінка приїхала до Польщі нібито з метою отримання вищої освіти ще в 2013 році.

Пан Жарин не повідомив докладної інформації про активність "російських мереж".

Він зазначив, що вони займалися "підживленням польсько-української ворожнечі в соціальній та політичній сферах та підривали тлумачення польської історії, замінивши його російським поглядом", наголошує видання.

Речник польської контррозвідки, якого цитує Радіо Польща, зазначив, що ABW має інформацію про те, що "Росія не лише інспірує польських громадян до того, щоб виконувати певні дії проти Польщі, які є в інтересах Росії, але також фінансує їхню активність у цій сфері", пише ВВС.

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