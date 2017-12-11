Ось такі прилади вже скоро матиме Пентагон для боротьби з тероризмом

Скласти уявлення про те, які технології з’являться в найближчому майбутньому на полі бою, можна зазирнувши у замовлення Cлужби технічної підтримки боротьби з тероризмом Пентагону, пише американське оборонне видання DefenseOne.

В замовленні наголос ставиться на використання дронів та способів з подолання дезінформації, зазначає журналіст. Зокрема, Служба надала замовлення на "зависаюче воєнне спорядження", що, спрощено, означає бомбу, або ракету, яка може кружляти над певним районом, вичікуючи жертву.

Теперішнє спорядження такого виду не може завдавати удару, якщо ціль заховано між стінами, або за іншими перепонами. Тепер підрозділ прагне мати спорядження, яке б могло подолати маневри супротивника. Таке спорядження не означає визначення та знешкодження цілі без втручання людини, роз'яснюють в Пентагоні, стрільбу має проводити людина, йдеться в документі.

Серед інших видів дронів, підрозділ також хоче отримати "прив’язаний сенсор", - такий собі, дрон на ланцюжку, який може злітати на 30 метрів над тактичним засобом пересування, щоб визначати потенційних ворогів на горизонті.

Велика частина замовлення стосується інформаційного середовища. Є запит на базу даних зображень, яка може допомагати з великою точністю визначати такі об’єкти, як зброя, рюкзаки, черевики та головні убори. В загальному запиті також йдеться про програмне забезпечення, яке може визначати ботів, що поширюють дезінформацію в Інтернеті, яке має допомогти солдатам боротись з екстремізмом та тероризмом через спілкування з місцевим населенням та інше.

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