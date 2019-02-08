Нобелівського лауреата звинувачують у сексуальних домаганнях

Колишня "Міс Коста-Рика" звинуватила екс-президента цієї країни, лауреата Нобелівської премії миру Оскара Аріаса, у домаганнях.

За словами жінки, у 2015-му році Аріас проти її бажання мацав та цілував її в його будинку. Прокуратура країни підтвердила, що проти Аріаса подано заяву щодо сексуальних домагань (sexual assault). Загалом уже 5 жінок звинуватили Аріаса у різних діях, від небажаних дотиків та коментарів сексуального характеру до домагань.

Аріас заперечив перші звинувачення на свою адресу, але вже деякий час він та його юрист відмовляються коментувати закиди - з огляду на майбутній судовий розгляд.

Оскар Аріас отримав Нобелівську премію миру у 1987-му році за зусилля, спрямовані на завершення кризи у Центральній Америці. Аріас був президентом Коста-Рики двічі, з 1986 по 1990 та з 2006-го по 2010-й роки. Як відзначає канал CNN, Аріас створив "Фонд Аріса за мир та прогрес людини", який виступає за контроль за обігом зброї та гендерну рівність.

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