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Останнє джерело зовнішнього живлення ЗАЕС пошкоджено через обстріли вночі. Заява МАГАТЕ
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Ґроссі заявив, що вночі в результаті обстрілу було пошкоджено останнє зовнішнє джерело електроенергії на українській Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС). Як повідомив голова агентства ООН з ядерної енергетики, станція тепер покладається на аварійні дизель-генератори для отримання електроенергії, необхідної для охолодження реактора та інших важливих функцій ядерної безпеки.
Ґроссі не назвав винних, але сказав, що відновлення обстрілу атомної електростанції є «надзвичайно безвідповідальним».
«Відновлення обстрілу, що вражає єдине джерело зовнішнього живлення станції, є надзвичайно безвідповідальним. Запорізьку атомну електростанцію потрібно захистити», – заявив гендиректор Ґроссі.
Як мовиться у заяві, яку МАГАТЕ публікує на своєму сайті, про те, що живлення ЗАЕС від лінії електропередач напругою 750 кіловольт (кВ) було перервано близько першої години ночі за місцевим часом 8 жовтня, Ґроссі дізнався з офіційної інформації з України, а також зі звіту групи експертів МАГАТЕ, постійно присутніх на станції.
У заяві зазначається, що шістнадцять дизель-генераторів заводу почали працювати автоматично, забезпечуючи енергією шість реакторів. Після стабілізації ситуації десять генераторів вимкнули, залишивши шість для забезпечення реакторів необхідною електроенергією.
Запасу палива для працюючих дизель-генераторів, згідно з заявою, вистачає щонайменше на десять днів. Повідомлється, що інженери ЗАЕС розпочали ремонт пошкодженої обстрілом лінії електропередач 750 кВ.
Як запевнили експертів МАГАТЕ українські інженери, усі системи безпеки станції продовжують отримувати живлення та працюють у штатному режимі.
За словами Ґроссі, який минулого тижня побував у Києві, він планує візит до Москви, щоб обговорити з російським керівництвом безпеку роботи найбільшої в Європі атомної електростанції.
«Я найближчим часом поїду в Російську Федерацію, а потім повернуся в Україну, щоб узгодити охоронну зону ядерної безпеки навколо АЕС. Це абсолютний і терміновий імператив», – сказав Ґроссі.
У четвер, перебуваючи у Києві, Генеральний директор МАГАТЕ заявив, що «позиція МАГАТЕ полягає в тому, що цей об’єкт є українським». Цією заявою він заперечив дії президента Росії Володимира Путіна, який у середу підписав указ, згідно з яким Запорізька АЕС мала стати «федеральною власністю» Росії.
Російські війська захопили станцію у березні, але її продовжує обслуговувати український персонал, який, за словами Ґроссі, «працює в майже нестерпних умовах».
Міжнародне агентство з ядерної енергетики, керівництво України та низки Західних країн закликають Росію створити навколо станції демілітаризовану зону для того, щоб бойові дії не створювали ядерної небезпеки.
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Удар по іміджу Путіна та логістиці його війська - на Заході коментують вибух на Кримському мосту
8 жовтня стало відомо про вибух на автомобільно-залізничному мосту, що з’єднує Росію та Кримський півострів. Вибух пошкодив важливий маршрут постачання для російських військ в Україні, а також завдав удару по іміджу Путіна та його війська, говорять експерти.
Україна не взяла на себе відповідальності за удар. Російська влада заявила, що причиною пошкоджень став вибух бомби, який спричинив пожежу на потязі, що перевозив паливо.
Такий залізо-бетонний міст досить складно зруйнувати, зауважує австралійський генерал у відст. Мік Раян. "Потрібно багато вибухівки і гарний план знесення", - твітує він.
Аналітик Bellingcat Крісто Грозєв розмістив відео на якому видно, як вантажівку оглядають перед виїздом на міст російські службовці, але не знаходять нічого підозрілого. "Один із можливих сценаріїв, - твітує Грозєв, - це те, що вантажівка була заповнена чимось достатньо законним, але таким, що можна перетворити на зброю. Наприклад нітратом амонію. Добривом".
Через місце знаходження, пошкодження як залізничної так і автомобільної ділянок а також некомпетентність російського війська, не думаю, що Керченський міст відбудують скороМарк Гертлінг
Росія заявила про намір швидко відбудувати міст. В здатності це зробити висловив сумнів колишній командувач сил НАТО Марк Гертлінг.
"Через місце знаходження, пошкодження як залізничної так і автомобільної ділянок а також некомпетентність російського війська, не думаю, що Керченський міст відбудують скоро", - твітує Гертлінг.
Він також вказує на значення удару для майбутньої стратегії Росії та України, адже пошкодження мосту ще більше ускладнить логістику для Росії, яка тепер "матиме менше можливостей для адаптації".
Раян вказує на те, що руйнування мосту не здатно повністю відрізати окупований Росією південь від каналів постачання, адже залишаються дорога через Мелітополь та поставки морем. Однак виведення мосту з ладу збільшить важливість утримання контролю росіян над Мелітополем.
Вибух показав, що Росія не здатна зберегти контроль над будь-яким із нещодавно анексованих регіонівМік Раян
Вибух показав, що Росія не здатна зберегти контроль над будь-яким із нещодавно анексованих регіонів, каже Раян і прогнозує масовий виїзд росіян з Криму.
"Якщо нас вразив відтік росіян після нещодавної атаки на авіаційну базу, тепер бажаючих виїхати з Криму, ймовірно буде ще більше. Нестача довіри Путіну та його війську зросте", - твітує Раян.
На тому, що вибух завдав значної шкоди іміджу Путіна наголошує і британський історик Тімоті Снайдер. Він твітує, що вибух на Керченському мосту не лише "зашкодив російської логістиці", але і зруйнував основний символ путінської влади - Керченський міст.
Вибух стався лише через день після 70-річного ювілею Путіна. "Що за день народження без подарунків?" - іронічно твітує колишній литовський дипломат Лінас Лінкявічус. В дописі Лінкявічус додав відео палаючого мосту.
Чи здатен Китай деескалувати ядерну кризу, що виникла через російське вторгнення до України?
На тлі занепокоєння щодо можливого ядерного конфлікту між Росією та Заходом через Україну, є надії, що Китай зможе розрядити кризу.
Але на думку аналітиків, найвпливовіший союзник Росії може не мати бажання чи можливості допомогти.
«Якщо якась сила і має вплив на Путіна - це Китай», — сказав Стів Цанг, директор Китайського інституту Лондонського університету SOAS.
Проблема, за словами Цана, в тому, що «зовнішня політика під керівництвом [президента Китаю] Сі [Цзіньпіна] ставить на перше місце Китай, а не світ».
Китай - єдиний постійний член Ради Безпеки ООН, який пообіцяв не використовувати першим ядерну зброю. Це також найбільший торговельний партнер Росії та, можливо, країна з найбільшим політичним впливом на Москву.
Але деякі аналітики кажуть, що у Пекіна мало стимулів допомагати Вашингтону врегулювати кризу через несприйняття підходу адміністрації Байдена до питання Тайваню. Вони кажуть, що продаж американської зброї острову, який Китай сподівається колись приєднати, разом із нещодавніми візитами високопосадовців США сприймається як підтримка правлячої партії, яка виступає за незалежність Тайваню.
Це критично важливий фактор, тому що Пекін має подумати: "Для чого я це роблю, враховуючи, що США, здається, регулярно роблять кроки, щоб зашкодити інтересам Китаю, від торгівлі до технологій, від питання Тайваню до Індійсько-Тихоокеанського регіону", - сказав Юань Цзіньдун, професор із зовнішньої політики Китаю в Сіднейському університеті.
І навіть якби він захотів, Китай може виявитись нездатним переконати Путіна припинити війну, заявили деякі експерти у коментарі Голосу Америки.
«Вплив Китаю на війну в Україні обмежений», — сказав Чжу Фен, декан Школи міжнародних досліджень Нанкінського університету східного Китаю.
Враховуючи, що війна ведеться проти Путіна, закликати його припинити її зараз означало б вимагати від нього визнати поразку, сказав Чжу.
«Чи зможе Китай переконати його? Переконати його померти політичною смертю? Він не послухає», — сказав Чжу.
Юань погодився: "Путін просто скаже: «Дякую, але ні». Він повинен думати про щось серйозніше, в тому числі про своє виживання".
Китай публічно закликав до переговорів і мирного вирішення проблеми.
На зустрічі з міністром закордонних справ України на полях сесії Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку минулого місяця міністр закордонних справ Китаю Ван Ї сказав: "Як відповідальна велика країна та постійний член Ради Безпеки ООН, Китай завжди відданий діалогу заради миру, не стоїть осторонь, не підливає олії у вогонь і тим більше не шукає егоїстичних вигод. Ми завжди стоїмо на стороні миру та продовжуватимемо відігравати конструктивну роль".
Хоча позиція Пекіна щодо війни неоднозначна — Китай не засудив російське вторгнення, і він разом із Бразилією, Габоном та Індією нещодавно не підтримав резолюцію Ради Безпеки ООН, яка засуджує підтримувані Москвою референдуми на сході України — Пекін не надав Росії політичну та військову підтримку.
Під час нещодавньої зустрічі Путіна та Сі Цзіньпіна, Путін заявив, що у Китаю є занепокоєння щодо війни.
Аналітики кажуть, що, можливо, Сі міг запропонувати шляхи деескалації в приватних розмовах з Путіним, а інші припускають, що Китай може не вірити, що ядерна криза неминуча.
Цілком можливо, що Китай "не думає, що Путін використовуватиме ядерну зброю, тому що Путін не схильний до самогубства, - сказав Чжу. Це буде великий удар для особистого політичного майбутнього Путіна, і Росія стане невдалою державою".
Саймон Чен, професор політології Національного університету Тайваню, сказав, що найбільше хвилює Пекін те, що Путін втратить політичну владу через повну поразку у війні.
«Це може зашкодити шансам Путіна отримати ще один термін на президентських виборах у 2024 році та підвищити шанси опозиційних демократичних партій у Росії, які близькі до США, — сказав Чень. - Це не вигідно Китаю, і Китай справді цього не хоче. Ось чому Пекін хоче, щоб обидві сторони домовилися припинити війну».
Програш Москви у війні може послабити найсильнішого політичного союзника Китаю проти США, сказав Юань.
«Повна поразка Росії залишить Китай [на самоті] проти США та його європейських і азіатських союзників і партнерів і дуже ускладнить Китаю досягнення того, що він задумав», — сказав Юань.
Цанг із SOAS стверджує, що в інтересах Китаю відігравати набагато сильнішу посередницьку роль, навіть якщо високопосадовці Китаю не бачать у цьому користі.
«Якщо Китаю вдасться покласти край війні, він стане провідним світовим миротворцем і зробить багато користі для глобального іміджу Китаю, а закінчення війни також принесе економічні вигоди, — сказав Цанг. - Проблема в тому, що Сі не бачить цього, і ніхто в китайському уряді не наважується йому сказати».
На думку аналітиків, робота над припиненням конфлікту в Україні може також допомогти Китаю досягти довгострокових геополітичних цілей і покращити свій імідж.
Алан Чонг, доцент Школи міжнародних досліджень імені С. Раджаратнама в Сінгапурі, каже, що конфлікт в Україні використовувався Тайванем, щоб стверджувати, що Китай незабаром вторгнеться на острів. Однак уряд США заявив, що не має доказів підготовки Пекіна до вторгнення.
Вторгнення Росії в Україну також підживлює європейські підозри, що амбітний трансконтинентальний торговий шлях Пекіна — ініціатива «Один пояс, один шлях» — приховує імперські наміри та боргові пастки, у які країни можуть потрапити.
Однак Китай може не вважати, що покращити імідж важливо.
«Покращення іміджу не вирішить проблему Китаю з Тайванем. Це може навіть не призвести до меншої рішучості США, тому можна сказати, що Китаю потрібен позитивний стимул», — сказав Сунь Юнь, директор компанії Китайська програма у центрі Стімсона у Вашингтоні.
Зрештою, дії чи бездіяльність Пекіна щодо війни в Україні, здається, ґрунтуються на його відносинах із Вашингтоном.
Звертатися за допомогою до Китаю з Росією, водночас «роздмухуючи вогонь» щодо Тайваню, «не спрацьовує, — сказав китайський аналітик Чжу, відображаючи точку зору Пекіна. - Якщо ви хочете, щоб Китай допоміг, чому ви так ставитеся до Китаю?»
«Я майже 10 років чекав на Нобелівську премію для Олеся Біляцького» – автор книжки про білоруського правозахисника. Інтерв'ю.
Один з лауреатів цьогорічної Нобелівської премії миру, білорус Олесь Біляцький, нині перебуває за ґратами у Білорусі за свою правозахисну діяльність. Як зауважує його біограф, білоруський журналіст, кореспондент Білоруської служби «Радіо Свобода» Валерій Калиновський, це третій в історій премії випадок, коли її лауреат перебуває в ув’язненні.
Про те, ким є голова правозахасного центру «Весна», в якому стані перебуває правозахисний рух в Білорусі та про те, як поставилася білоруська влада до цієї нагороди, з автором книжки «Справа Біляцького» говорила кореспондентка «Голосу Америки» Наталка Чурікова.
Інтерв’ю є відредаговане заради плинності та ясності.
Я майже 10 років чекав на Нобелівську премію для Олеся Біляцького
Наталка Чурікова: Валерію, Ви написали книжку «Справа Біляцького», яка вийшла у 2012 році, під час його першого ув’язнення, Ви б могли нагадати, що це була за справа?
Валерій Калиновський: Я майже 10 років чекав на Нобелівську премію для Олеся Біляцького, тому що він вже тоді був одним із фаворитів цієї премії. Тоді його заарештували і засудили за правозахисну діяльність, за те, що він допомагав білоруським політв’язням після розгрому, після майданів, після 2010 року, коли було дуже багато репресій в країні і почалися репресії проти нього.
У нього була можливість поїхати десь до Литви, і звідти керувати правозахисним рухом «Весна», який він створив і який очолював в умовах репресивного режиму (президента Білорусі Олександра) Лукашенка. Але він все-таки вирішив залишитися в Білорусі, незважаючи на загрозу потрапити під кримінальне переслідування.
Коли я писав книжку про нього, мав листування з ним, він посилав відповіді на питання, а потім, коли написав книжку, то йому навіть цю книжку передали. Зараз навіть уявити собі таке неможливо.
Я з ним листуватися вже не можу. Лише дружина отримує від нього листи, але теж там дуже мало інформації про нього, про те, як він зараз перебуває в ув'язненні.
Н.Ч.: Його тоді звільнили і це був такий короткий час, коли Білорусь не мала жодного політв'язня за ґратами – 2015-16 рік, коли Європейський Союз зняв з Білорусі санкції, період зближення з Європейським Союзом. Що тоді сталося з білоруським правозахисними рухом? Чому знову ця ситуація повторилася і ще з гіршими наслідками?
В.К.: Тоді так, був короткий період лібералізації і налагодження зв'язків з Євросоюзом, коли Лукашенко злякався путінської агресії на Донбасі та в Криму, і почав шукати якихось доріг до порозуміння з Заходом.
Він звільнив усіх політв'язнів, і в тому числі був по амністії випущений Олесь Біляцький, який не відсидів усього терміну (Біляцького засудили у 2011 році на 4,5 роки тюрми за звинуваченням у несплаті податків з 500 тисяч євро, які були отримані з-за кордону на діяльність правозахисного центру «Весна», – ред.). Тоді, дякувати Богу, я зміг привітати його на волі.
Білорусь повертається майже до сталінських часів, коли тисячі людей за ґратами, тисячі політв’язнів
Цей процес лібералізації Білорусі тривав до 2020-го року, тому що влада була налякана агресивними діями Росі, і білоруське суспільство не хотіло допустити такого. Тому було таке співіснування влади та громадянського суспільства в розумінні спільної загрози.
Але у 2020-му році суспільство вже не захотіло Лукашенка, і щоб утриматися при владі, він зовсім інший режим почав створювати у Білорусі. І на цей момент вже створив.
Біляцький знову, як у 2010-2011 роках не емігрував і залишився разом з усіма політв’язнями, яким він багато помагав
Якщо тоді в 2015-му році його можна було назвати авторитарним, то на сьогодні це фактично тоталітарний режим, де будь-яке інакомислення, будь-які дії, неузгодженість з владою забороняються, закриваються громадські об'єднання, приватні медичні центри, приватні школи, організації національних меншин, незалежні ЗМІ. Білорусь повертається майже до сталінських часів, коли тисячі людей за ґратами, тисячі політв’язнів.
Спробували зруйнувати всю правозахисну спільноту Білорусі, і тому числі і правозахисний центр «Весна», та інші. Вони тепер можуть діяти лише з-за кордону. Але Біляцький знову, як у 2010-2011 роках не емігрував, відмовився від такої пропозиції, і залишився, щоб бути разом з усіма політв’язнями, яким він багато допомагав. Тепер важка ситуація в Білорусі і Олесь Біляцький потерпає від жорстоких репресій.
Н.Ч.: У 2015 році Нобелівську премію з літератури отримала білоруська письменниця Світлана Алексієвич. Тоді білоруська влада намагалася ігнорувати цю подію. А яка зараз реакція білоруської влади?
Офіційні засоби масової інформації, чи пропаганди, тепер можна їх так назвати, ігнорують цю подію
В.К.: Так, це друга Нобелівська премія для громадянина Білорусі. І на цей момент (розмова відбувалася вдень у п’ятницю, 7 жовтня, у день оголошення премії, – ред.) я можу сказати, що офіційні засоби масової інформації, чи пропаганди, тепер можна їх так назвати, ігнорують цю подію. Немає навіть повідомлення, чи згадок на сторінках інтернет-видань, чи в телевізійних новинах. Лише відверті пропагандисти брутально висловлюються, чи речник Міністерства закордонних справ заявив, що десь у труні перевертається Альфред Нобель через такі «політизовані», на їхню думку, рішення Нобелівського комітету.
Це така їхня позиція. І вона збігається з позицією нацистської Німеччини у 1935 році, коли Карл фон Осецький (німецький журналіст, видавець, якого Нобелівський комітет нагородив його з формулюванням «За боротьбу з мілітаризмом у Німеччині». У момент присудження премії Осецький перебував у тюремній лікарні, – ред.), чи китайський дисидент Лю Сяобо отримав Нобелівську премію 2010 році. Тоді в Китаї були обурені. Були накази, щоб про це не писали засоби масової інформації, були міжнародні скандали.
Врешті-решт Карл фон Осецький був вшанований, але вже після війни. Усі ці люди, які отримали Нобелівську премію миру, перебуваючи за ґратами, мали важку долю, але я маю надію, що доля Олеся Білецького буде кращою.
Н.Ч.: Ви знаєте його особисто, зблизька, що він за людина?
Він є дуже вмотивована білоруськоцентрична людина, борець за права людини, я сказав би, на світовому рівні.
В.К.: Я знаю його особисто багато років, тому що наші доріжки збігалися багато років на різних майдчиках, на різних справах, подіях. Я став його біографом, тому ще ближче пізнав, бо це дуже серйозна робота. Я продовжував із його родиною бути у контакті, знаю якісь приватні речі.
Я можу сказати, що це людина дуже потужна, дуже мотивована, це – діяч, який розуміє, для чого він це робить, і для чого він потерпає від переслідувань. Це йому допомагає. І того разу, під під час першого перебування в тюрмі допомагало, і зараз це йому допомагає. Він є дуже вмотивована білоруськоцентрична людина. Він великий патріот і великий борець за права людини, я сказав би, на світовому рівні.
Бо його рівень розуміння прав не лише в Білорусі, але і в нашому регіоні, у світі загалом – він стежить і висловлює свої думки на такому рівні, – можна порівняти з Сахаровим, чи іншими нобелівськими лауреатами. Це дійсно потужна особистість в Білорусі.
І цей період, який ми зараз переживаємо, буде славний тим, що в нас були такі люди, як Світлана Алексієвич і Олесь Біляцький, а не Олександр Лукашенко.
В умовах страшних репресій, заборони, арештів, утиску, вони все-таки збудували дуже міцну мережу правозахисників по всій Білорусі, яка і зараз діє
Н.Ч.: Валерію, Нобелівська премія присуджується за досягнення. Якщо говорити про досягнення, то що можна сказати про досягнення білоруського правозахисного руху і взагалі опозиції до режиму, оскільки режим залишається на місці вже майже майже 30 років?
В.К.: Це – фантастична діяльність правозахисного руху Білорусі з 1995-го року, коли до влади прийшов і укорінив свій режим Олександр Лукашенко. В умовах страшних репресій, заборони, арештів, утиску, блокування сайтів і можливостей для контактів, переслідування, вони все-таки збудували дуже міцну мережу правозахисників по всій Білорусі, яка і зараз діє.
Ми постійно маємо інформацію про те, хто і де заарештований, самі заарештовані та їхні родини мають підтримку, і матеріальну, і моральну, і юридичну. І незважаючи на всі репресивні дії, ця мережа зберігається і діє. Вона дуже ефективно показала себе у критичні моменти 2020-2021 року і навіть незважаючи на те, що шість очільників, лідерів цієї мережі - за ґратами, ця структура діє. Оперативно і якісно діє.
Вони допомогли тисячам і тисячам до 2020 року, і ще десяткам тисяч після 2020-го року. Це – фантастична робота, книжку можна писати про «Весну» і не одну.
Напевно там є багато секретів, вони допомагають емігрувати і втекти, і знайти адвоката, і якусь інформацію знайти, і взагалі дуже багато роблять для тих людей, котрі потрапили під репресії сталінського, чи брежнєвського типу. Це дійсно великий феномен.
Н.Ч.: В Україні до цьогорічної премії поставилися неоднозначно. При тому, що люди розуміють, що кожен із лауреатів – і організації і конкретні люди – варті премії, той факт, що їх об’єднали в одне нагородження, сприймають як ще одне нав'язування оцієї формули «трьох братніх народів». Як ви це бачите?
Для мене те, що поєднали найкращих представників України, Білорусі та Росії, показує, що є зовсім інша альтернатива для цих народів, альтернатива в позитивних особистостях
В.К.: Я не буду зараз говорити, що братні народи, чи небратні. Зараз не час на такі розмови, зараз час війни, час серйозних випробувань для наших народів: українського, білоруського та і російського, як я розумію, випробування таким режимом, який створив Путін, та режимом, який створив Лукашенко.
Для мене те, що поєднали найкращих представників України, Білорусі та Росії, показує, що є зовсім інша альтернатива для цих народів, альтернатива в позитивних особистостях, рухах, які багато чого доброго роблять. І якби суспільство було налаштоване на них, щоб їхні принципи діяли, то не було б ніякої війни, не було б тиранії.
Для Білорусі також дуже важливо показати, що білоруси не є лише з тієї сторони, що Лукашенко не представляє Білорусь, що Білорусь представляють скоріше Олесь Біляцький і люди такого типу як він, що білоруси взагалі не хочуть, щоб був Лукашенко.
Якщо говорити про Росію, то «Меморіал» – це дуже гарна, важлива організація, яка теж виступала проти війни, за права людини, і теж тепер потерпає від тиску, від заборони, переслідувань російського сталінського типу режиму, який зараз утворився.
Тобто я на це все дивлюся саме з правозахисної точки зору. І дивлюся у майбутнє. Ми мусимо дивитися на те, що буде далі. І ми мусимо орієнтуватися і підтримувати – як це зробив і нобелівський комітет – тих особистостей і організації, які ведуть наші народи до демократичного розвитку, з повагою до миру, прав людини та законності.
Американка, яка вижила після удару блискавки, звернулася до українців. Інтерв'ю
Її серце зупинялося двічі. 4 серпня, у свій день народження, 28-річна Амбер Ескудеро-Контостатіс збирала біля Білого дому у Вашингтоні пожертви для Міжнародного комітету порятунку, що допомагає біженцям, зокрема українським. Коли почалася гроза, Амбер і ще троє перехожих сховалися під деревом, але в нього влучила блискавка. Амбер - єдина, хто вижив. Це був її другий день народження. Сьогодні Амбер продовжує працювати заради благодійної місії, бо вважає, що кожна людина у світі заслуговує на підтримку та порятунок. Через місяць після трагедії вона розповіла у інтерв’ю Голосу Америки - про своє одужання, і те, як міжнародна організація із досвідом допомоги жертвам нацистських переслідувань, сьогодні допомагає українським жертвам російської війни.
Так трапилося, що це також був мій день народження. Приблизно за десять хвилин до того, як мене мав забрати мій чоловік, мене вдарила блискавка.
Ілона Войтович: Вітаю, Амбер. Рада, що маю змогу поговорити з Вами про Вашу роботу, яка допомагає рятувати життя, а також про Вашу історію виживання. Той день біля Білого дому виявився для Вас трагічним. Як Ви сьогодні почуваєтеся? Знаю, що Ви повернулися до роботи.
Амбер Ескудеро-Контостатіс: Так, я працюю зараз віртуально. Мені поки що не дозволяють повністю вийти на роботу і займатися фандрайзингом на вулиці, до чого я звикла. Але сподіваюся на це вже найближчим часом. Лікарі кажуть, що очікують повного одужання. Я просто дуже рада, що я тут. Мої опіки добре загоюються.
І. В.: Можете розказати трохи більше, що сталося того дня коли Ви прийшли до Білого дому збирати пожертви для Міжнародного комітету порятунку?
А.Е. К.: Це був звичайний день на роботі. Ми приходимо до Білого дому щонайменше раз на тиждень. Це одне із наших улюблених місць для спілкування із людьми про нагальні питання, з якими стикаються люди в Україні або в Афганістані. Комітет працює в більш ніж 40 різних країнах світу і є найбільшою агенцією з переселення біженців у Сполучених Штатах. Ми присутні у понад 25 містах Америки. У той день я була голосом тих людей, які, вочевидь, дуже потребують допомоги, але не можуть особисто про це сказати. І ми даємо людям тут можливість зробити внесок і допомогти. Так трапилося, що це також був мій день народження. Приблизно за десять хвилин до того, як мене мав забрати мій чоловік, мене вдарила блискавка.
І. В.: Чи можете розповісти більше як працює Міжнародний комітет порятунку і про вашу команду Threshold, яку Ви очолюєте, зокрема як Ви допомагаєте українським переселенцям?
А.Е. К.: Threshold - це некомерційна організація найнижчого рівня, яка допомагає вже існуючим неприбутковим організаціям створювати такі адвокаційні команди як у нас.
Наша робота в Україні - це фактично співпраця із місцевими партнерами, допомога з екстреною евакуацією, особливо для жінок і дітей.
Комітет засновано понад 89 років тому на прохання [фізика і біженця] Альберта Ейнштейна. Спочатку вони допомагали родинам, які утікали від нацистських переслідувань, знайти притулок у США. Наша робота в Україні - це фактично співпраця із місцевими партнерами, допомога з екстреною евакуацією, особливо для жінок і дітей. Ми надаємо життєво важливі речі для людей, включаючи ковдри, їжу та воду, а також медичну допомогу. Крім того, ми також розташовані у сусідній Польщі, де ми допомагаємо із отриманням притулку, доступом до інформації стосовно потреб біженців на місцях, а також надаємо тимчасовий притулок і житло, і можливість приїхати як у Сполучені Штати так і в інші сусідні країни.
І. В.: Тож для людей, які шукають можливості біженства у Сполучених Штатах, як саме Ви можете допомогти їм із переселенням та притулком?
А.Е. К.: Родинам, які потребують допомоги із приїздом до Сполучених Штатів, я рекомендую зайти на наш сайт. Там можна знайти контакти більш кваліфікованих людей, які можуть дати відповідь на це питання. Моя роботи полягає у фандерейзінгу. Однак, я можу сказати, що наша організація не покидає на самоті переселенців, яким допомогли із переїздом і пошуком безпечного притулку. Як організація, ми підтримуємо людей на кожному кроці, зокрема із працевлаштуванням, перекладами, доступом до медичної та психологічної допомоги не лише у США, а й на місцях у Польщі та в Україні, де ці послуги є дуже важливі. І взагалі допомагаємо людям знову встати на ноги. Зазвичай, з досвіду роботи із переселенцями, наприклад із Афганістану, люди стають самостійними через 6 -12 місяців, завдяки ефективній та умілій роботі команди Комітету у США, яка допомагає їм досягти успіху та дає змогу відбудувати своє життя.
В Україні, люди на місці можуть зв’язатися з представниками Комітету і нашими партнерами, а також знайти більше інформації на нашому сайті. Десятки тисяч людей вже пройшли через Комітет та партнерів. Минулого року ми допомогли 31,5 мільйона людей по всьому світі.
І. В.: Пригадаємо, коли Білий дім оголосив про програму «Єднання заради України», яка має на меті допомогти переселити близько 100 000 українських біженців у США на обмежений період часу. Чи ваша організація може грати роль спонсора для деяких із цих сімей, які шукають тут притулку?
Наш Комітет, як найбільша агенція з переселення біженців у Сполучених Штатах, планує допомогти більшості родин, які зможуть сюди потрапити.
А.Е. К.: Ми були дуже раді почути про таке оголошення. Ми готові допомагати усім родинам, яким тільки зможем. І наш Комітет, як найбільша агенція з переселення біженців у Сполучених Штатах, планує допомогти більшості родин, які зможуть сюди потрапити.
І. В.: Чи допомогла Ваша історія збирати кошти? Чи бачите Ви приплив пожертв на кампанію, або бажаючих допомогти постраждалим через війну в Україні?
А.Е. К.: Так, було чудово те, що Міжнародний комітет порятунку звернувся до моєї родини поки я перебувала у лікарні. Оскільки я лежала у відділенні інтенсивної терапії в опіковому центрі, я не змогла брати участі у рішенні створити на нашому сайті сторінку кампанії зі збору коштів. Насправді, це зробили для того, щоб коли люди чули мою історію виживання, відчули, що вони також можуть допомогти комусь вижити.
Знаєте, мені надзвичайно пощастило мати таку підтримку. Це і персонал швидкої допомоги та лікарень, до яких я маю доступ, які рятують життя. Я вважаю, що кожна людина на цій планеті заслуговує на таку допомогу, яку я змогла отримати. Через онлайн посилання на кампанію під моїм іменем, лише за перші чотири дні, люди пожертвували понад тисячу двісті доларів на допомогу людям в Україні, Афганістані та Сальвадорі по всьому світу. Просто неймовірно.
Я з нетерпінням чекаю видужання, щоб знову вийти і збирати кошти від імені українців, щоб ви мали підтримку та рятівні матеріали, яких ви потребуєте та заслуговуєте. Ви у моїх думках.
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