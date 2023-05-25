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Країни "Рамштайну" обговорили, план, фінансування та місце тренувань українських пілотів на F-16
Міністри оборони міжнародної Контактної групи з допомоги України у форматі “Рамштайн” розподілили обов'язки щодо плану, фінансування та місця навчань українських пілотів на американських винищувачах F-16. Про це розповів глава Пентагону Ллойд Остін на пресконференції після засідання групи.
“Під час сьогоднішньої зустрічі кілька союзників і партнерів також обговорили плани підготовки українських пілотів на винищувачах 4-го покоління, включно з F-16. Планування та проведення цього навчання буде значним завданням, але координація цієї контактної групи допоможе його викорнати”, - сказав Ллойд Остін, міністр оборони США.
Він розповів, що європейську коаліцію тренування на F-16 очолять Нідерланди та Данія, які і забезпечать навчання українських військових. Допомогу їм у цих зусиллях запропонували, крім США, Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща.
“Найближчими тижнями мої колеги з Нідерландів та Данії працюватимуть зі Сполученими Штатами та іншими союзниками над розробкою навчальної бази. Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща вже запропонували свій внесок у навчання. Ми очікуємо, що незабаром до цієї важливої ініціативи приєднаються інші країни. Початок роботи над навчанням на F-16 зараз є важливим прикладом нашої довгострокової відданості безпеці України”, - наголосив міністр оборони США.
Фінансування цієї місії - ще одне питання порядку денного міністрів оборони. За словами Ллойда Остіна, країни розглядають варіант створення спеціального фонду, який фінансово підтримуватиме навчання пілотів.
“Розмова, яку я мав зі своїми колегами, коли ми почали формулювати вимоги щодо навчання, технічного обслуговування чи підтримки, полягає в тому, що це коштує грошей. Не кожна країна має F-16 або здатна досягти успіху в плані навчання або технічного обслуговування та підтримки, але вони можуть надати грошову допомогу. Тож, я думаю, ви побачите, що наші колеги спробують створити фонд, щоб інші країни могли зробити свій внесок у ці загальні зусилля”, - сказав глава Пентагону.
Він наголосив, що тренування українських пілотів - це повинні бути міжнародні зусилля, і висловив сподівання, що у США Конгрес підтримає виділення коштів на цю ініціативу.
Щоб винищувачі F-16 змогли відіграти значну роль у перебігу війни, Україна потребуватиме їх у великій кількості, і на це піде певний час, зауважив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі. Саме тому, за його словами, США вклали значні зусилля в забезпечення протиповітряної оборони України.
“Якщо ви збираєтеся змагатися з Росією в повітрі, вам знадобиться значна кількість винищувачів п’ятого покоління. Отже, якщо ви подивитеся на криву витрат і зробите аналіз, то найрозумніше зробити саме те, що ми зробили, тобто забезпечити значну кількість інтегрованої протиповітряної оборони, щоб прикрити бойовий простір і позбавити росіян повітряного простору, і це точно те, що сталося», – скаазав Міллі.
Він долдав, що це дозволило українцям досягти успіху в наземних оборонних боях.
«Попереду F-16 явно відіграють свою роль. Україна заслуговує на боєздатні Військово-повітряні сили. Але потрібен значний час, щоб створити ВПС необхідного розміру, обсягу та масштабу», - сказав генерал Міллі.
Як повідомили на брифінгу Ллойд Остін та Марк Міллі, міністри оборони у форматі “Рамштайн” обговорили також збереження підтримки України в довгостроковій перспективі, зокрема, “промислові ініціативи та координацію нашої роботи з розширення виробництва критичного [військового] обладнання”.
Окремо, як повідомив глава Пентагону, члени танкового консорціуму Leopard обговорили свій прогрес у створенні "клубу технічного обслуговування" важких танків.
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«Рамштайн» допоможе Україні «захистити небо»– міністр оборони США
Країни групи «Рамштайн» пообіцяли Україні посилити її наземні системи протиповітряної оборони та заповнити інші прогалини у зброї та військових можливостях після запиту українського міністра оборони, повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.
Напередодні очікуваного українського контрнаступу він сказав, що країни, які створили коаліцію для військової підтримки України, взяли на себе додаткові зобов'язання після зустрічі з міністром оборони України Олексієм Резніковим.
“Ми почули напряму від міністра Резнікова та його команди про поточну динаміку бойових дій та про нові запити щодо того, що знадобиться захисникам України в наступні тижні та місяці”, – заявив Ллойд Остін після зустрічі зі своїм українським колегою.
“Ми обговорили деякі критичні прогалини в можливостях, з якими стикається Україна, і багато країн взяли на себе нові зобов’язання щодо їх усунення”, – повідомив Остін.
Він також додав, що одна з найактуальніших потреб України – наземна система протиповітряної оборони. “І ця контактна група продовжить активну роботу, щоб допомогти Україні захистити небо”, – пообіцяв Остін.
Він також наголосив на довгострокових планах підтримки української обороноздатності.
“Це включає промислові ініціативи та координацію нашої роботи з розширення виробництва критичного обладнання”, - сказав міністр.
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