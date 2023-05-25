Країни "Рамштайну" обговорили, план, фінансування та місце тренувань українських пілотів на F-16  

Міністри оборони міжнародної Контактної групи з допомоги України у форматі “Рамштайн” розподілили обов'язки щодо плану, фінансування та місця навчань українських пілотів на американських винищувачах F-16. Про це розповів глава Пентагону Ллойд Остін на пресконференції після засідання групи.

“Під час сьогоднішньої зустрічі кілька союзників і партнерів також обговорили плани підготовки українських пілотів на винищувачах 4-го покоління, включно з F-16. Планування та проведення цього навчання буде значним завданням, але координація цієї контактної групи допоможе його викорнати”, - сказав Ллойд Остін, міністр оборони США.

Він розповів, що європейську коаліцію тренування на F-16 очолять Нідерланди та Данія, які і забезпечать навчання українських військових. Допомогу їм у цих зусиллях запропонували, крім США, Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща.

“Найближчими тижнями мої колеги з Нідерландів та Данії працюватимуть зі Сполученими Штатами та іншими союзниками над розробкою навчальної бази. Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща вже запропонували свій внесок у навчання. Ми очікуємо, що незабаром до цієї важливої ініціативи приєднаються інші країни. Початок роботи над навчанням на F-16 зараз є важливим прикладом нашої довгострокової відданості безпеці України”, - наголосив міністр оборони США.

Фінансування цієї місії - ще одне питання порядку денного міністрів оборони. За словами Ллойда Остіна, країни розглядають варіант створення спеціального фонду, який фінансово підтримуватиме навчання пілотів.

“Розмова, яку я мав зі своїми колегами, коли ми почали формулювати вимоги щодо навчання, технічного обслуговування чи підтримки, полягає в тому, що це коштує грошей. Не кожна країна має F-16 або здатна досягти успіху в плані навчання або технічного обслуговування та підтримки, але вони можуть надати грошову допомогу. Тож, я думаю, ви побачите, що наші колеги спробують створити фонд, щоб інші країни могли зробити свій внесок у ці загальні зусилля”, - сказав глава Пентагону.

Він наголосив, що тренування українських пілотів - це повинні бути міжнародні зусилля, і висловив сподівання, що у США Конгрес підтримає виділення коштів на цю ініціативу.

Щоб винищувачі F-16 змогли відіграти значну роль у перебігу війни, Україна потребуватиме їх у великій кількості, і на це піде певний час, зауважив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі. Саме тому, за його словами, США вклали значні зусилля в забезпечення протиповітряної оборони України.

“Якщо ви збираєтеся змагатися з Росією в повітрі, вам знадобиться значна кількість винищувачів п’ятого покоління. Отже, якщо ви подивитеся на криву витрат і зробите аналіз, то найрозумніше зробити саме те, що ми зробили, тобто забезпечити значну кількість інтегрованої протиповітряної оборони, щоб прикрити бойовий простір і позбавити росіян повітряного простору, і це точно те, що сталося», – скаазав Міллі.

Він долдав, що це дозволило українцям досягти успіху в наземних оборонних боях.

«Попереду F-16 явно відіграють свою роль. Україна заслуговує на боєздатні Військово-повітряні сили. Але потрібен значний час, щоб створити ВПС необхідного розміру, обсягу та масштабу», - сказав генерал Міллі.

Як повідомили на брифінгу Ллойд Остін та Марк Міллі, міністри оборони у форматі “Рамштайн” обговорили також збереження підтримки України в довгостроковій перспективі, зокрема, “промислові ініціативи та координацію нашої роботи з розширення виробництва критичного [військового] обладнання”.

Окремо, як повідомив глава Пентагону, члени танкового консорціуму Leopard обговорили свій прогрес у створенні "клубу технічного обслуговування" важких танків.

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