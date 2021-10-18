Глава Пентагону під час зустрічі із Зеленським "наголосить, що двері до НАТО відкриті", - Міноборони США

Міністр оборони США Ллойд Остін вирушив до Європи, де, зокрема, зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Андрієм Тараном, щоб "запевнити союзників і партнерів у підтримці Америки їхнього суверенітету перед лицем російської агресії", повідомляє сайт Міноборони США.

Як відзначається, візит є нагодою для обговорення прогресу України щодо імплементації реформ в обороні та оборонній галузі, які необхідні для просування євроатлантичних прагнень України а також регіональної співпраці між союзниками та партнерами у регіоні Чорного моря.

"Остін наголосить у Грузії та Україні, що двері до НАТО відкриті, й закличе нації здійснити необхідні зміни, щоб відповідати критеріям членства в оборонному альянсі".

Окрім зустрічей із Зеленським і Тараном 19 жовтня, Остін візьме участь в церемонії вшанування полеглих захисників України, повідомляє УНІАН із посиланням на Посольство США в Україні і цитує слова міністра оборони України: "Ми плануємо обговорити імплементацію тих домовленостей, тих договорів, які були підписані у Вашингтоні" під час серпневого візиту президента України Володимира Зеленського до США.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, Остін цього тижня відвідає Грузію, Україну та Румунію, а також зустріч міністрів країн НАТО у Бельгії (21-22 жовтня).

"Міністерство оборони США надійно підтримує європейських союзників та партнерів перед лицем дестабілізуючих дій Росії у критично важливому регіоні Чорного моря, і міністр оборони очікує на зустрічі з колегами та іншими високопосадовцями, щоб підтвердити відданість США безпечній, стабільній, та заможній Європі", - відзначає Пентагон.

У матеріалі використано джерела: сайт Пентагону, УНІАН

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