Натуралізовані іммігранти випередили решту мешканців США за рівнем працевлаштування

Рівень зайнятості на повний робочий день мешканців США, які народилися за межами країни - вище, ніж тих, хто народився на території США. Окрім того, частка людей з вченим ступенем вище бакалавра серед натуралізованих іммігрантів більша, ніж серед уродженців США. Такі дані за минулий рік опублікувало Бюро перепису США.

Натомість іммігранти без громадянства, відрізняються більш високим рівнем бідності, більш низьким рівнем доходу і більш низьким рівнем освіти у порівнянні з громадянами, народженими на території США.

При цьому іммігранти з громадянством менш бідні, ніж корінні громадяни США, і мають майже такий самий рівень доходів. Серед таких іммігрантів більше людей з вченим ступенем вище бакалавра. Рівень зайнятості на повний робочий день серед натуралізованих іммігрантів становив 83 відсотки в минулому році, серед негромадян - 81 відсоток, а серед корінних громадян - 77 відсотків.

Серед натуралізованих іммігрантів приблизно один з 6,5 має ступінь магістра або вищий, в той час як серед корінних громадян і негромадян цей показник становить лише приблизно один на 8 осіб.

«Поточне демографічне дослідження» (Current Population Survey) за 2018 рік також розглядає відмінності між іммігрантами з громадянством і без нього. У 2018 році у США мешкало 45,4 мільйона осіб іноземного походження. Вони складають приблизно сьому частину населення США.

Медіанний дохід натуралізованих іммігрантів склав 50786 доларів в рік, що трохи нижче 51547 доларів у народжених в США. Водночас іммігранти-негромадяни істотно відстають від обох груп до медіанного доходу з доходом 36449 доларів в рік.

Однак натуралізовані іммігранти з вищою освітою обходять за рівнем доходів громадян США, які народились у Сполучених Штатах і мають вищу освіту.

Якщо ж порівнювати людей з вченим ступенем магістра, або вище, то у цій групі медіанний дохід натуралізованих іммігрантів і негромадян вище за медіанний дохід уродженців США. Близько половини жителів США, що народилися за кордоном, приїхали з Латинської Америки, менше третини - з Азії і 10 відсотків - з Європи.

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