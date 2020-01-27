Ми підтверджуємо нашу непохитну рішучість протистояти мерзенній отруті антисемітизму – Трамп

Президент США Дональд Трамп виступив із заявою з нагоди Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту. «Ми вшановуємо пам'ять мільйонів безцінних душ, які загинули внаслідок жахливих злочинів нацистського режиму. Ми також підтверджуємо нашу непохитну відданість протистояти мерзенній отруті антисемітизму», - йдеться в заяві, опублікованій на сторінці Білого дому.

Трамп додав, що «на жаль досі сьогодні є єврейські чоловіки, жінки та діти, які потерпають від переслідувань та дискримінації». Президент Трамп пообіцяв, що антисемітизм у США ніколи не буде сприйнято, а у грудні 2019 року він підписав указ посилити зусилля адміністрації з поширення «культуру поваги, яка глибоко цінує гідність кожного людського життя».

«У цей день ми закликаємо світ замислитись і постаратися гарантувати, що ми будемо єдині в боротьбі з нетерпимістю і утиском людей будь-якої раси, будь-якої релігійної або етнічної приналежності. Для того, щоб ці жахливі злочини проти Бога і людства ніколи не повторилися, ми повинні рішуче налаштуватися на боротьбу зі злом і репресивними режимами за допомогою демократії, справедливості та співчуття, яке є в серцях усіх американців», - підсумував президент.

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