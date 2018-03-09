Отруєний російський шпигун пов’язаний з автором досьє на Трампа – Newsweek

Колишній подвійний агент Росії, якого, на переконання британської влади, було отруєно, мав зв’язки з колишнім британський розвідником – автором досьє про зв’язки Трампа та Росії, повідомляє Newsweek.

Сергій Скрипаль, якого знайшли непритомним з його донькою Юлією в Солсбері,що на півдні Англії, підтримував тісні відносини з неназваним консультантом з безпеки, який працював над досьє Кристофера Стіла, повідомляє Newsweek з посиланням на репортаж видання Telegraph.

Звіт не подає імені консультанта з безпеки, але зазначає, що Скрипаль певний час жив біля нього в Солсбері і наводить інформацію з LinkedIn на підтвердження, що консультант працював на компанію Orbis. Компанію Стіла Orbis найняла Fusion GPS в 2016 році, щоб розслідувати діяльність Трампа.

Скрипаль жив в Солсбері з 2010 року, після обміну шпигунами між Великобританією та Росією.

Президента Росії і раніше звинувачували в замовленні вбивств багатьох, хто критикував його публічно. Отруєння було одним з методів таких вбивств.

Колишній російський олігарх, що працював в сфері будівництва, заявляв, що Скрипаль все ще співпрацював з російською розвідкою.

«Якщо на пенсії офіцер військової розвідки, який служив в дипломатичній службі Росії тепер живе в Великобританії, працює в сфері безпеки і кожного місяця ходить до посольства на зустрічі з військовими офіцерами розвідки – для мене, як політичного біженця, це може бути небезпечно. Я думав, що цей контакт є недобрим для мене, тому що може викликати питання від британських посадовців», - сказав Валерій Морозов британському телевізійному каналу 4.

Дивіться також: Березюк: В Держдепі США звернули увагу на насильство проти ветеранів АТО та борців з корупцією в Україні. Інтерв'ю