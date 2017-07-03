До G20 Трампу варто озброїти Україну та підтримати санкції: поради Бланка та Вершбоу

Візит Трампа до Польщі напередодні участі в засіданні G20 є "нагодою для президента засвідчити провідну роль США в НАТО та підтвердити велич Америки", зазначає провідний дослідник Американської ради закордонної політики Стівен Бланк у своїй статті для Wall Street Journal.

​Він радить Трампу скористатись з цієї можливості, щоб заявити про надання зброї Україні. "Заявивши про надання зброї Україні для захисту від російської агресії, Трамп підтвердить свою відданість європейській безпеці а також підтримає лідерство США в НАТО", - зазначає Бланк.

"Росія розгорнула збройні сили розміром у чотири армії на кордоні України, відбудувала Чорноморський флот, створила потужну ізольовану зону в Чорному морі, мілітаризувала енергетичні об’єкти в районі, підготувала логістику для масштабної війни в Україні, включаючи можливі операції з використанням амфібій на півдні. Вона будує ядерні бункери в Феодосії та Севастополі. Росія вважає реалістичною масштабну, довготривалу війну з використанням звичайної зброї, на фоні зростаючої ядерної загрози", - вказує Бланк.

6 липня в Варшаві Трамп має розпочати зусилля з припинення конфлікту на Сході, призначивши посланника високого рівня, щоб посилити дипломатичні зусилля України, Німеччини та Франції задля виконання Мінських угод

Про важливість надання зброї Україні, зокрема контрбатарейних радарів, броньованих машин, протитанкової зброї, обладнання для зв’язку та розвідувальних дронів, а також підтримки навчання та розвідки пише і екс-заступник генсека НАТО Александер Вершбоу в статті для The Hill. Він радить Трампу оголосити в Польщі про плани звернутись до Конгресу про підтримку для надання такої зброї.

Вершбоу також рекомендує Трампу надати поштовх дипломатичному врегулюванню агресії Росії в Україні, виконанню Мінських угод, досягненню тривалого припинення вогню і виведенню російських військ з України.

"Дипломатичні зусилля в рамках Нормандського формату, очолювані Німеччиною та Францією, дозволили не погіршити ситуацію, але не здатні змінити плани Путіна. 6 липня в Варшаві Трамп має розпочати зусилля з припинення конфлікту на Сході, призначивши посланника високого рівня, щоб посилити дипломатичні зусилля України, Німеччини та Франції задля виконання Мінських угод", - радить Вершбоу.

Пану Путіну це не сподобається. Його метою було створити хаос на Заході та зменшити вплив НАТО біля його дверей. Це парадокс, але він примушує Трампа відігравати більшу роль у Східній Європі, ніж президент би хотів

Вершбоу також закликає Трампа оголосити про свою підтримку законопроекту Сенату, який розширює санкції проти Росії і закликати європейців розробити новий пакет санкцій, який може бути накладений в випадку якщо переговори застрягнуть.

Обидва дослідники переконані в необхідності спілкуватись з Росією з позиції сили. "Спілкуючись з Росією з позиції сили, Трамп може досягти успіху там, де минулі зусилля не були успішними, і почати нормалізувати відносини з Росією" - зазначає Вершбоу. «Це створить базу для подальшого діалогу з Росією, позбавленою засобів для агресії», - погоджується Бланк.

"Пану Путіну це не сподобається. Його метою було створити хаос на Заході та зменшити вплив НАТО біля його дверей. Це парадокс, але він примушує Трампа відігравати більшу роль у Східній Європі, ніж президент би хотів", - пише Бланк.

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