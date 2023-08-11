Актуально
Російський рубль падає, попри зростання цін на нафту - експерт
Курс російського рубля досяг найнижчої позначки за 16 місяців і в п'ятницю торгувався на рівні 99 рублів за долар. Те, що курс рубля падає в той час, як ростуть ціни на нафту, є дуже незвичним, адже продаж нафти - серед основних джерел надходжень валюти в Росії, про це заявляють в Міжнародному інституті фінансів США.
У своєму дописі у Twitter аналітик вашингтонського Міжнародного інституту фінансів Робін Брукс припускає, що через санкції ріст цін на нафту більше не означає негайного збільшення доходів Кремля.
Брукс наводить графік, де показано, що російський рубль падає, а світові ціни на нафту "брент" зростають.
Аналітик побачив в такій динаміці ефективність обмеження ціни на нафту, яке міжнародна спільнота запровадила для Росії, щоб зменшити здатність Путіна фінансувати війну.
"Таке відокремлення дуже незвичне і є найкращим доказом того, що обмеження ціни на нафту від "Групи семи" працює. Путін не отримує великих надходжень від зростання нафтових цін, як це було в 2022 році".
Британський економіст Тімоті Еш з BlueBay Investments погоджується з Бруксом. Еш вбачає в послабленні курсу рубля, намаганнях Кремля конфіскувати активи іноземців в країні - ознаками складнощів в російській економіці.
Це друге падіння курсу російської валюти з початку повномасштабного вторгнення Росії до України. В лютому 2022 року курс рубля впав до 135 рублів за долар, однак кроки російського Центробанку з обмеження руху капіталу, а також зростання цін на нафту, дозволили стабілізувати курс, і він зріс до 60 рублів за долар влітку.
Тепер ситуація інша, пише журналіст Пол Зонн в статті для The New York Times. Він вказує, що ембарго та цінові обмеження позначились на нафтових надходженнях Росії, а після спроби бунту бойовиків "Групи Вагнера", росіяни почали виводити кошти за кордон.
В російському Центробанку пов'язали теперішнє падіння курсу із зростанням попиту на імпортні товари і відкинули думку, що падіння пов'язане з відтоком капіталу з країни.
З таким поясненням банку не згоден російський опозиціонер Сергій Алексашенко. Він навів дані експорту та імпорту Росії в доларах та євро, з яких видно стрімке падіння експортних надходжень, в той час, як імпорт змінюється незначним чином.
Всі новини дня
Голод 1933-го і терор 2023-го. Що між ними спільного та як відновити експорт зерна? Дискусія експертів і політиків
Для відновлення зернового судноплавства з України потрібні додаткові системи ППО і супровід кораблів НАТО. Аби це зерно безпечно потрапляло в країни Африки, слід зменшити на континенті вплив Росії та розмноження місцевих “путінів”.
Світ повинен зрозуміти, що Росія в 2023-му займається схожим терором, що робив СРСР під час Голодомору 33-го. Такі головні тези політиків та експертів - учасників дискусії у Вашингтоні “Перетворення Путіним їжі на зброю. Як це загрожує продовольчій безпеці у світі, а особливо в Африці”, яку організував “Фонд США-Україна”.
Відколи Росія минулого місяця односторонньо вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, яка гарантувала безпеку комерційним суднам, війна на морі перейшла в гарячу фазу. Росіяни погрожують атакувати будь-які судна в українській акваторії та цілять ракетами по портах і елеваторах. Ціни на зерно у світі, за даними Держдепу, зросли на 8 %. В ООН попереджають про загрозу голоду в найбідніших країнах світу.
“Використання голоду і перетворення їжі на зброю - це одна з найжорстокіших форм тортур та підкорення людей. Ця дискусія проходить у дуже знаковий період в історії - 90-та річниця примусового голоду, якому Йосип Сталін піддав народ України”, - наголосила конгресвумен Марсі Каптур, яка очолює групу підтримки України в конгресі США.
Законодавиця проводить пряму паралель між Голодомором в 30-х роках в Україні і тим, як Росія штучно створює продовольчу кризу у світі сьогодні. Тоді Москва намагалась задушити українське селянство, а зараз тероризує увесь світ, - каже пані Каптур.
“Близько 7 мільйонів українців та інших народів, які живуть в Україні, померли в 32-33-му роках, коли Радянський Союз вилучав силою зерно. Так само як Росія зараз забирає його, бомбардуючи зернові сховища в Одесі та інших місцях” - розповіла Каптур.
Аби зупинити Росію, потрібно дві речі, вважає депутат Верховної Ради України та член Парламентської Асамблеї Ради Європи Олексій Гончаренко. По-перше, надати Україні додаткові зенітно-ракетні комплекси Patriot, щоб захистити порти, по-друге, відправити баржі під іноземними прапорами для транспортування зерна.
“Путін показав, що він не може атакувати судна. Це пов’язано з тим, що його флот вже частково знищений українськими силами.... Але Путін також боїться атакувати кораблі під іноземними прапорами, тому що згідно з міжнародним правом, це означає оголошення війни іншим країнам”, - пояснює свою позицію український парламентар Гончаренко.
Старший науковий співробітник "Атлантичної ради" Андерс Аслунд додає: міжнародне право також дозволяє кораблям НАТО супроводжувати комерційні судна в Чорному морі. І це було б додатковою гарантією безпеки зернового судноплавства.
“Кораблі НАТО можуть увійти в Чорне море і можуть там знаходитись три тижні, згідно з конвенцією Монтре. Окрім того, є три країни НАТО з виходом до Чорного моря - Румунія, Болгарія і Туреччина” - заявив Аслунд.
Щоправда, головна військова потуга НАТО - Сполучені Штати до таких кроків поки не готова. Про в інтерв’ю Голосу Америки 28 липня заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.
“Немає зараз активної дискусії про введення військових кораблів у Чорне море. Я думаю, це лише посилить напругу і збільшить можливості для потенційного конфлікту між заходом і Росією, а це не те, чого ми прагнемо.” - підкреслив Кірбі.
Конгресвумен Марсі Каптур вважає, що для просування своїх інтересів у Вашингтоні Україна має активніше використовувати інформаційну зброю. Вона додає, що не дарма порівняла Голодомор Сталіна і зерновий шантаж Путіна.
“Як громадянка США та представниця чудових людей, яким я маю честь служити, більшість американців мають невелике уявлення про глибину страждань під час голоду. Я хочу сказати моїм українським друзям - не слід недооцінювати значення ваших архівів та музеїв. Потрібно розповідати особисті історії людей...” - пояснила Каптур.
Для відновлення безпечного експорту зерна слід розширити підтримку і серед африканських країн, вважає професор університету Індіани та заступник редактора видання “Africa Journal of Management” Герман Ндофор. Попри те, що африканські країни чи не найбільше страждають від припинення зернових постачань з України, на континенті зростає кількість диктаторів, які прихильно ставляться до Росії Путіна.
“Серед лідерів 17-ти африканських країн, які нещодавно їздили на саміт до Росії, більшість з них, можна сказати, є копіями Путіна. Більшість з них більше зацікавлені в інвестиціях у свою розкіш і мілітаризацію, ніж в забезпечення їжею своїх народів та в розвиток сільського господарства”, - підкреслив Ндофор.
На думку експерта-африканіста, Сполучені Штати Америки могли б сприяти розвитку демократій в цих країнах. Там є на кого опертись. За словами професора Германа Ндофора, більша частина населення Африки - це молоді люди до 30-ти, і багато з них поділяють цінності демократії та вільного світу.
Збереження нейтральності Китаю - велике досягнення української дипломатії - професор Макфол
Україні та державам Заходу потрібно посилити роботу із так званими “нейтральними країнами”, які досі не висловили чіткої позиції щодо російської війни. Про це в інтерв’ю для Голосу Америки заявив колишній посол США в Росії, а нині - професор Стенфордського університету Майкл Макфол.
Він вважає тривожною тенденцією, що чимало країн Африки, Латинської Америки, Близького Сходу та Азії після майже двох років війни в України досі стоять осторонь і не підтримують ні Росію, ні Україну під час міжнародних дискусій чи голосувань. Нещодавні перемовини в Саудівській Аравії допомогли Україні налагодити зв’язок із такими країнами, втім попереду у Києва чимало роботи, каже дипломат.
В інтерв’ю Голосу Америки професор Макфол аналізує, яку позицію може відіграти Китай у мирних перемовинах щодо України.
Він також розповів, що стримує Білий дім від більшої допомоги Україні, як у США переоцінюють можливість Третьої світової війни та хвилюються через можливість прямої участі НАТО у війні в Україні.
Михайло Комадовський, Голос Америки: Пане Макфол, український уряд називає успішними переговори щодо України у Саудівській Аравії. Проте видимого прориву немає, як власне і розколу серед учасників. Чи можете ви назвати ці переговори успішними?
Майкл Макфол, професор університету Стенфорда, колишній посол США в Росії: Ми побачили певну єдність у групі країн, які не говорять про війну одностайно. Те, навколо чого вони об’єдналися, було скромним. Давайте будемо відвертими щодо цього. Але я вважаю, що для української дипломатії ця зустріч була значним просуванням інтересів і спробою інтернаціоналізувати симпатії країн на власну користь.
М.К.: Чи вдалося Єрмаку та його делегації під час перемовин у Саудівській Аравії переконати країни Глобального Півдня переглянути своє бачення війни Росії в Україні?
М.М.: У світі спостерігається тривожна тенденція: більшість демократичної Європи об’єднується навколо підтримки України разом з іншими союзниками, як то Сполучені Штати. Утім Глобальний Південь - Африка, Латинська Америка, Близький Схід, Азія, у цих регіонах є багато країн, які стоять осторонь. Вони голосують нейтрально в ООН. Вони не голосують разом із проукраїнською коаліцією.
Але тут важливо розуміти, що за Росію вони також не голосують. Під час першого великого голосування в Генасамблеї, Росія мала лише 6 голосів на свою користь. А під час останнього голосування, кілька місяців тому, вони отримали 7 таких голосів. Малі змінила позицію після державного перевороту, якому, до речі, допомагали і підтримують росіяни.
Тож справа не в тому, що ці держави проросійські. Вони нейтральні. І я вважаю, що нам на Заході, як також і Україні, потрібно краще пояснювати таким країнам, чому війна Путіна є війною імперіалізму. Це така сама війна імперіалізму, проти якого усі ці країни боролись 30 або 40 років тому.
М.К.: Китай офіційно не підтримує ані Росію, ані Україну. Як ви думаєте, Китай продовжить просувати власні мирні пропозиції чи підтримає мирний план президента Зеленського?
М.М.: Я думаю, що вони намагаються грати дуже тонку гру. З одного боку, вони намагаються триматись поруч зі своїм автократичним партнером та союзником, Росією. Дотримуватись так званого пакту «друзі без обмежень» - документ, який вони підписали з Росією перед тим, як Путін вторгнувся в Україну.
З іншого боку, вони намагаються не відштовхувати Захід і не заходити надто далеко, щоб не накликати на себе санкції. Для мене дуже примітно, що вони так і не підтримали ані анексію Криму в 2014-му, ані нинішню анексію чотирьох інших регіонів. І я думаю, що робота президента Зеленського та його партнерів на Заході, включаючи США, полягає в тому, щоб тримати Китай осторонь.
Сподіватися на те, що Китай відіграє більш проактивну роль, марно. Але зберігання певної нейтральності Китаю, як це відбувалося досі, я вважаю є великим досягненням української дипломатії.
М.К.: Як адміністрація Байдена бачить розв’язання російської війни в Україні?
М.М.: Загалом, ми бачимо занепокоєння адміністрації Байдена щодо ескалації війни, яка може призвести до прямого втручання Сполучених Штатів. Про це вже заявляли високопосадовці та сам президент Байден. США не бажають опинитись у третій світовій війні. Особисто я вважаю, що адміністрація переоцінює таку загрозу. Я думаю, що ймовірність цього дуже-дуже низька.
По-перше, тому що Путін не хоче прямої війни з НАТО і США. Він ледве виживає у війні з Україною. Уявіть, якби Сполучені Штати та НАТО вступили у цю війну. Я думаю, що такий сценарій завершився б дуже швидко. Важливо пам’ятати, що Росія досі була дуже обережною та не завдавала ударів по країнах НАТО. Що вони могли зробити, бо країни НАТО постачають зброю Україні. Але росіяни дуже обережні, і не роблять цього. Тому я вважаю, що загроза прямої війни з Росією є дуже низькою.
Я розумію тривоги Білого дому та небажання прямої участі, але якщо ви прагнете якнайшвидше покласти край цій війні, стратегія повинна включати більшу кількість та кращу якість зброї для України. А також - більші та потужніші санкції проти Росії. Тому що краща зброя (я, зокрема, кажу про ракетні системи великої дальності ATACMS та винищувачі F-16) надання такої зброї прискорить кінець війни.
Тоді як брак цієї зброї заведе нас у глухий кут, який може затягнутися на роки і роки. Тому, у цьому питанні, я не згоден з адміністрацією Байдена. Але я знаю, що вони розглядають можливість надання цієї зброї. І я думаю, що ця дискусія триває.
Обстріли по Росії підривають довіру до Кремля і допомагають ЗСУ в контрнаступі - експерти про атаки на РФ
Україна має право обстрілювати об’єкти всередині Росії, на цьому сходяться більшість військових експертів, з якими поспілкувались кореспонденти Голосу Америки. Щоправда, профільні експерти зауважують, що ці атаки не відіграють суттєвої воєнної ролі у нинішній війні. Зокрема, поки коментують, наскільки виправданими є обстріли всередині Росії, і чи можливо виграти війну, не обстрілюючи землю противника.
Виправданими вважає атаки дронами по російських містах, якщо це робила Україна, директор Євразійської програми Інституту досліджень закордонної політики Роберт Гамільтон. За його словами, в Росії обстрілюють здебільшого військові або стратегічні об'єкти, що допустимо міжнародними нормами ведення війни. При цьому, зауважує експерт, ці обстріли не змінюють хід війни.
"Не обов'язково атакувати ворога на його території, щоб перемогти у війні. Спосіб, як здолати ворога у війні, полягає в тому, щоб всебічно перемогти його армію на полі бою, або виснажити його армію настільки, щоб він переглянув свої військові цілі на вашу користь. Україна може це зробити, не атакуючи цілі в Росії. Це складніше, але це можливо", - розповідає колишній американський військовий Роберт Гамільтон.
Чого Україна може досягнути атаками безпілотників по цілях в Росії, продовжує він, це підірвати довіру до російського уряду всередині країни.
"На мою думку, це підриває уявлення деяких людей у Росії про те, що їхній уряд є могутнім і здатним захистити себе від значно меншого сусіда, до якого росіяни вторглися без будь-якої причини", - сказав в інтерв'ю Голосу Америки Роберт Гамільтон, експерт Інституту досліджень закордонної політики.
З цим погоджується колишній Верховний командувач військ НАТО в Європі, американський генерал у відставці Філіп Брідлав.
"Я думаю, що військове значення цих атак, напевно, не дуже велике. Але вони мають емоційне значення. Я вважаю важливим той факт, що росіянам зараз доведеться побачити, що незаконна, нелюдська, аморальна війна Путіна також призведе до нападу на них самих", - аналізує генерал Брідлав.
А от український професор Андрій Харук з Національної академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного вважає удари по території РФ необхідними.
За його словами, на об’єктах, які атакували безпілотники, зосереджена російська військова логістика. Якщо не знищити їхні аеродроми та позиції боєприпасів, то визволення окупованої території України буде вкрай складним, каже він.
"Перемоги можна буде досягнути лише тоді, коли Росія втратить можливість для чергової агресії проти України. В усіх інших випадках це буде не мир, це буде лише перемир’я", - коментує Андрій Харук, професор Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного.
Роберт Гамільтон погоджується, що атаки безпілотників по Росії зменшують здатність Кремля посилювати бойову міць своєї армії, утім, за словами військового експерта, українці не зможуть повністю знищити російську армію - вона надто велика і може відновити свій склад.
Експерт консервативного американського Інституту підприємництва Геррі Шмітт, який займається там питаннями оборони та безпеки, також називає удари безпілотників та ракет “цілком розумними”, але такими, що не змінять хід війни.
"Я не думаю, що їм необхідно переносити війну конкретно в Росію. … Я б не хотів, щоб це відвертало їхню увагу, з точки зору ресурсів, щоб не використовували те, що потрібно на полі бою", - розповів Геррі Шмітт з "Американського Інституту підприємництва" у Вашингтоні.
На його думку, якби навіть країни Заходу дозволили Україні використовувати ракети великої дальності за межами своїх кордонів, обстріли Росії - не найкорисніший спосіб використання цієї зброї.
"Українці мають на це повне право, але питання - чи варто це робити? … Ці види зброї будуть найбільш корисними, якщо їх використовувати для ударів по Криму та російських військових можливостях на окупованих територіях", - зазначив пан Шмітт.
На необхідності надати Україні більше ракет великої дальності і дозволити українцям самостійно обирати цілі наголошує Ян Бжезинський з аналітичного центру "Атлантична рада".
"Ми повинні надати українцям ударні можливості великої дальності, які дозволять їм більш ефективно вражати ключові цілі на контрольованій Росією українській території та власне у Росії. Ці цілі включатимуть командні та контрольні центри, лінії зв’язку, мости, дороги, залізниці, склади, де зберігаються боєприпаси, паливо, не лише зброя. Це все законні цілі. Ми не повинні обмежувати Україну таким чином", - сказав Ян Бжезинський, експерт "Атлантичної ради".
“Ми досі не даємо Україні те, що їй потрібно, з точки зору можливостей проникнути далеко в російські лінії постачання, командні центри та інші місця, які вони повинні знищити, щоб продовжувати здійснювати цей контрнаступ”, - продовжує пан Бжезинський.
Щоб Україна перемогла у війні, вона має отримати американські ATACMS, і це має бути лише початок - наголошує генерал Брідлав.
"Я щодня наголошую на ракетах ATACMS, на можливості утримувати весь Крим під загрозою за допомогою зброї, яка здатна проникати й завдавати неймовірної шкоди російським військовим силам.
Ми маємо ситуацію, яку я називаю дуже неприродною для цього моменту війни. Західні країни фактично заборонили Україні використовувати свою зброю для ударів по Росії. Але скільки разів Росія завдавала ударів по Києву? Сотні і сотні разів", - не приховує емоцій генерал Філіп Брідлав.
Якщо Україні не дозволяють стріляти західною зброєю по Росії, тоді Києву мають надати якісь гарантії безпеки, наприклад, гарантії НАТО - підсумовує в інтерв'ю Голосу Америки український військовий історик Андрій Харук.
"Поширення на Україну гарантій безпеки НАТО дозволило б ліквідувати цю небезпеку і зняло б необхідність ударів по території Росії. Бо зараз ми знаходимось в ситуації двох боксерів, в одного з яких зв'язані руки, він не може їх на всю довжину використати. А інший же без усіляких обмежень завдає ударів, лупить відповідно по болючих місцях. Це зрештою несправедливо", - каже професор Національної академії сухопутних військ Андрій Харук.
Найкращою гарантією безпеки для України більшість американських експертів також назвали “членство в НАТО”. І Україна має високі шанси приєднатися до альянсу, кажуть вони. Для цього потрібно немало - небагато: перемогти російську армію.
- Голос Америки
"Росія повинна дозволити кораблям виходити затвердженим маршрутом". Держдеп відповів на запит Голосу Америки щодо руху в Чорному морі
США закликають «усіх учасників» якнайшвидше поновити дію Чорноморської зернової ініціативи, яка давала можливість Україні експортувати зерно зі своїх портів у Чорному морі. Одночасно США працюють з партнерами у регіоні над збільшенням транспортування українського зерна через «шляхи солідарності» ЄС та дунайські порти.
Про це представник Державного департаменту США повідомив, відповідаючи на запит Української служби Голосу Америки з проханням прокоментувати українську ініціативу щодо запровадження тимчасових маршрутів для виведення заблокованих Росією кораблів, що перебували в українських портах.
«Росія несе тут основну відповідальність, тому вона повинна змінити курс і дозволити кораблям виходити затвердженим маршрутом, – заявив представник Держдепартаменту. – Войовнича риторика та агресивна поведінка Кремля ускладнюють впевнене повернення страховиків і комерційних вантажовідправників до чорноморських маршрутів».
При цьому посадовець Державного департаменту додав, що Сполучені Штати продовжують працювати над тим, щоб дозволити зерну з Чорноморського регіону безперешкодно дістатися на світові ринки, «до людей, які вкрай цього потребують». США працюють над створенням альтернативних маршрутів через порти на Дунаї.
«Ми обговорюємо варіанти з нашими союзниками та партнерами, зокрема збільшення транспортування експорту через «Шляхи солідарності» ЄС та дунайські порти», – мовиться у заяві.
Чиновник нагадав, що Україна підписала нове партнерство з Хорватією щодо експорту зерна 31 липня.
«Крім того, комерційні судна обходять спроби Росії не дати їм зайти в порти Дунаю», – мовиться у заяві.
При цьому представник Держдепу США закликав «усіх учасників якнайшвидше поновити договір».
«Це було б великим успіхом і має вирішальне значення для підтримки стабільності на світових продовольчих ринках», – мовиться у повідомленні.
У заяві наголошується, що йдеться як про українське, так і про російське зерно, на яке США не накладали санкції.
«Наші санкції не були спрямовані на російські продукти харчування та добрива», – мовиться у заяві.
Як повідомляв Голос Америки, у четвер Україна запропонувала цивільним суднам, які прямують до або з її чорноморських портів, тимчасові маршрути руху, попри те, що Росія погрожувала блокувати українські порти після того, як у середині липня вона вийшла з угоди, якої було досягнуто за посередництва ООН і Туреччини.
Аналітики американських ЗМІ називають це рішення України "добрим способом" перевірити, наскільки серйозними є погрози росіян обстрілювати цивільні судна. На їхню думку, виведення будь-яких суден з українських портів може стати викликом для Росії і перевіркою її погроз.
Форум