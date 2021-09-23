"Санкції США проти Росії ще не сягнули піку". Палата представників підтримала нові обмеження на операції з російським боргом

Палата представників США включиа до проекту оборонного бюджету поправки, що передбачають обмеження на операції з новим державним боргом Росії, як на первинному, так і на вторинному ринку.

Щоб набрати силу закону, після затвердження в Палаті Представників, законопроект про оборонний бюджет має схвалити Сенат і підписати президент США.

Заборона американцям купувати та продавати деякі російські облігації, за задумом конгресменів, стане відповіддю на спроби Росії втрутитись до американських виборів.

Один із співавторів поправки конгресмен-демократ Боб Шерман назвав обмеження "потужним сигналом як для ринків, так і для Путіна, що санкції США проти Росії ще не сягнули піку і, що Сполучені Штати готові діяти проти зусиль Путіна, які шкодять нашій демократії та розділяють країну".

Шерман заявив, що обмеження принесуть "значні економічні витрати" для російського уряду. Вартість нових запозичень для Росії зросте на 0,5% - 0,8%, навів законодавець оцінки російського агентства ACRA.

Американська торговельна палата в своєму листі до Конгресу від 21 вересня висловила занепокоєння, що поправка може зашкодити американським компаніям, які ведуть діяльність в Росії.

"Поправка Шермана не дозволить американським банкам купувати облігації деноміновані в рублях і це обмежить здатність американських банків обслуговувати американських корпоративних клієнтів, які ведуть діяльність в Росії", - йдеться в листі.

В Кремлі заявили, що коментувати проект поправки наразі зарано.

В статті використано матеріали Радіо Свобода.

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