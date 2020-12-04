Палата представників Конгресу США контрольована демократами підтримала декриміналізацію марихуани - республіканці критикують

У п'ятницю Палата представників Конгресу США вперше проголосувала за декриміналізацію марихуани, що є важливим кроком на шляху до приведення федерального законодавства у відповідність з законами штатів, які легалізували вживання цього наркотику.

Палата представників, контрольована демократами, прийняла законопроект більшістю голосів - його підтримали 228 конгресменів, тільки 164 проголосували «проти». Перш ніж потрапити на підпис до Білого дому і перетворитися на закон, документ повинен бути затверджений у Сенаті, який контролюється Республіканською партією, і шансів на це на даний момент мало.

Раніше комісія ООН проголосувала за те, щоб видалити марихуану із переліку найнебезпечніших наркотиків.

Автори законопроекту передбачили видалення марихуани з переліків федерального закону про контрольовані речовини, де зараз канабіс знаходиться у категорії найбільш небезпечних наркотиків поруч з героїном і кокаїном. Федеральний закон передбачає суворе покарання за злочини, пов'язані з марихуаною.

Палата представників проголосувала за декриміналізацію марихуани, зняття судимостей, та відшкодування шкоди заподіяної Війною проти наркотиків чорношкірим та латиноамериканським громадам

Той факт, що канабіс досі знаходиться у цьому списку, привів до розбіжностей між федеральним законодавством і законами про легалізацію марихуани, які були прийняті на рівні штатів. Багато штатів вже легалізували канабіс для медичного використання, а в низці штатів, включно з Колорадо, дозволили використання марихуани в рекреаційних цілях.

Ухвалення закону призведе до скасування записів про вчинення кримінального злочину у людей, заарештованих за вживання марихуани і до перегляду вироків, винесених людям, які зараз перебувають в ув'язненні за федеральними звинуваченнями у використанні канабісу.

"Палата представників проголосувала за декриміналізацію марихуани, зняття судимостей, та відшкодування шкоди заподіяної Війною проти наркотиків чорношкірим та латиноамериканським громадам. Кожен штат (навіть республіканські), де на голосування було поставлено реформи щодо марихуани - погодив їх. Прогресивний порядок денний може перемогти за двопартійної підтримки", - твітує сьогодні новообрана конгресвуман від штату Міссурі Корі Буш.

В Орегоні, ми легалізували марихуану, створили безліч робочих місць та мільйони податкових надходжень...

Крім того, прийняття закону дозволило б запровадити федеральне регулювання і оподаткування галузі, подібно до того, як це робиться зараз щодо виробників алкоголю.

"В Орегоні, ми легалізували марихуану, створили безліч робочих місць та мільйони податкових надходжень для наших державних шкіл, закладів психічного здоров'я та реабілітаційних послуг", - твітує сьогодні Джефф Мерклі, сенатор-демократ від штату Орегон.

Лише марихуана та коти

Між тим лідери Республіканської партії звинуватили демократів у тому, що ті зробили марихуану пріоритетом на тлі блокування з їх боку законопроектів щодо економічної допомогти під час пандемії коронавірусу.

"Цього тижня, ваша демократична більшість у Палаті представників вязалася за серйозні питання і голосуватиме за легалізацію марихуани та заборону утримання тигрів у приватній власності. Нічого для малого бізнесу, нічого щодо відновлення роботи шкіл. Нічого про боротьбу з пандемією. Лише марихуана та коти", - заявляв минулого місяця лідер республіканців у Конгресі Кевін Маккарті.

Голосування у Палаті представників сьогодні розкритикували і республіканці у Сенаті США.

"Керовані Ненсі Пелосі демократи у Палаті представників щойно проголосували за легалізацію марихуани. Тепер вони роз'їдуться по домівках. Жодної допомоги щодо ковід. Жодного фінансування щодо вакцини. Жодної допомоги малому бізнесу. Це вже починає втомлювати", - йдеться у відповідній заяві.

«Це історичний момент», - сказала представник Демократичної партії Тулсі Габбард, яка просувала законопроект.

Деякі республіканці стверджують, що закон буде заохочувати використання марихуани, інші противники законопроекту кажуть, що це створить новий клас чиновників, які займуться питаннями оподаткування та регулювання продажів канабісу. Федеральний податок на канабіс, за задумом авторів законопроекту, складе всього 5% - це набагато нижче податку на тютюнові вироби.

Натомість республіканець з Каліфорнії Том Маклінток вирішив підтримати законопроект, тому що легалізація і регулювання споживання і продажу марихуани виведе галузь з «чорного ринку», який зараз контролюється агресивними незаконними виробниками.

МакКлінток представляє в Палаті представників гірський регіон Сьєрра-Невада, де нелегальні плантації марихуани охороняються озброєними до зубів бандами.

«Я думаю, що вживання марихуани - досить погана ідея. Ми з дружиною ніколи не думали цим займатися, - сказав МакКлінток перед голосуванням, - Але ми повинні визнати, що закон про заборону (канабісу) завдав набагато більшої шкоди. Він породив жорстоку підпільну економіку».

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