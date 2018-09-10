США закривають представництво Палестини в Вашингтоні

Державний Департамент США оголосив про закриття роботи вашингтонського представництва Організації визволення Палестини (PLO), через те, що організація домагається розслідування в Міжнародному кримінальному суді (ICC), дій Ізраїлю. Про це під час промови заявив радник з національної безпеки США Джон Болтон

"Сполучені Штати завжди будуть поряд з нашим другом і союзником – Ізраїлем, - наголосив Болтон. – Ми не дозволимо ІСС, або будь-якій іншій організації обмежувати право Ізраїлю на самооборону".

Рішення викликало неоднозначну реакцію в США. Так, сенатор-демократ Патрік Лігі переконаний, що закриття представництва лише ускладнить ситуацію. Замість напрацювання мирного плану на Близькому Сході "всі сторони, включаючи Білий дім, вдаються до непотрібних і провокаційних кроків, які ускладнюють чесні переговори і це шкодить невинним людям. Примусове закриття представництва PLO в Вашингтоні ускладнить ситуацію, закривши один з небагатьох каналів офіційного спілкування з палестинцями", - йдеться в заяві сенатора.

Посадовці Палестини, в свою чергу, заявили, що рішення закрити представництво не вплине на плани домагатись розслідування і звинуватили США у наданні неправомірних переваг Ізраїлю у зв'язку з затримкою мирних переговорів на Близькому Сході.

"Ми повторюємо, що права палестинського народу не продаються, що ми не піддамося на погрози та цькування США, - йдеться в заяві для преси палестинського дипломата Саїба Ереката. – Ми знову закликаємо Міжнародних кримінальний суд негайно відкрити розслідування злочинів Ізраїлю".

В своїй промові на засіданні "Спілки федералістів" - неурядової організації консервативного спрямування в Вашингтоні, Болтон також озвучив плани адміністрації Трампа запровадити санкції у випадку, якщо Міжнародний кримінальний суд в Гаазі розслідуватиме звинувачення проти службовців збройних сил та розвідки США у військових злочинах в Афганістані.

Болтон наголосив, що США не будуть співпрацювати з ICC і, якщо суд буде розслідувати дії США в Афганістані, адміністрація Трампа розгляне можливість запровадження обмежень на подорожі, замороження активів та, можливо, переслідуватиме в судах США суддів та прокурорів, які займатимуться слідством.

Жоден комітет, чи інша країна не буде вказувати нам як керувати країною і захищати нашу свободу

Болтон заявив, що ініціатива співпадає з метою Трампа надавати пріоритетного значення інтересам Америки.

"Ця адміністрація буде захищати конституціоналізм в Америці, наш суверенітет і наших громадян, - наголосив він. – Жоден комітет, чи інша країна не буде вказувати нам як керувати країною і захищати нашу свободу".

Минулого року, прокурор ІСС Фату Бенсуда подав запит на отримання повноважень від суду проводити слідство неправових дій службовців збройних сил США та ЦРУ.

Звинувачення стосуються повідомлень про існування таємних об'єктів для утримання осіб в Афганістані та на території інших держав, які є членами ІСС, зокрема, протягом періоду 2003 - 2004 років.

Пентагон виступає проти можливого розслідування і декларує свою прихильність дотриманню законів, що стосуються війни.

ІСС розпочав діяльність в 2002 році і мав стати постійним незалежним органом, який розслідує військові злочини, злочини проти людства та геноциди.

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