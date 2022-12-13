У Вашингтоні встановили пам'ятну дошку на честь працівниці Радіо Свобода Віри Гирич, загиблої від удару РФ

У Вашингтоні вшанували пам'ять продюсерки Радіо Свобода Віри Гирич, яка загинула внаслідок російського ракетного обстрілу Києва у квітні.

Церемонія встановлення пам'ятної дошки на меморіальній стіні загиблих журналістів відбувалась у приміщенні офісу Голос Америки.

Очільниця Агенції США із глобальних медіа, до якої входять, зокрема, Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа та Голос Америки, Аманда Беннетт висловила співчуття родині Віри та колективу Радіо Свобода.

"Вона скромно ставилась до своєї роботи на Радіо Свобода\Радіо Вільна Європа, хоча її робота була дуже важливою у поширення правди про російську війну проти України. Інколи журналісти їдуть на війну, щоб повідомляти про неї, але Віру війна знайшла сама, буквально в будинку, де вона жила. І вона сміливо її зустріла", - заявила під час церемонії Аманда Беннетт.

"Віра Гирич віддала своє життя, відкриваючи правду та створюючи незалежну журналістику для народу України та Росії. Вона була матір'ю, донькою, колегою та другом, її назавжди запам'ятають за її доброту, щедрість, велике серце та чуттєву душу" - додала очільниця урядового агентства.

Президент Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа Джеймі Флай подякував за визнання вкладу Віри Гирич: "Вона координувала роботу кореспондентів, що працюють в полі, щодня з ними виходила на зв'язок і звітувала у головний офіс в Празі щодо їхнього пересування. Вона була ключовою особою для висвітлення подій з передової, чим Радіо Свобода займалось тоді й продовжує робити зараз для аудиторії в Україні".

"Ми вдячні за те, що її спадщина інформуватиме та надихатиме роботу всіх журналістів в усіх наших сестринських медіамережах, які бачитимуть її портрет у цьому будинку серед інших наших найкращих колег з минулих років, які також віддали своє життя за їхню професію і за захист свободи ЗМІ", - додав Флай.

54-річна Віра Гирич, продюсерка Радіо Свобода, загинула внаслідок російського ракетного обстрілу по Києву 28 квітня, коли в українській столиці з візитом перебував генеральний секретар ООН. Тіло загиблої журналістки виявили наступного дня під уламками житлового будинку. У Віри залишилися батьки та дорослий син.

Від початку повномасштабного вторгнення росіян в Україні під час виконання професійних обов’язків загинули восьмеро журналістів (з них троє українців та п’ятеро іноземців), - повідомляє Інститут масової інформації.

Ще 34 особи, які працювали в ЗМІ, загинули під час бойових дій або внаслідок російських обстрілів чи катувань, не під час виконання ними журналістських обов’язків.