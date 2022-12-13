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У Вашингтоні встановили пам'ятну дошку на честь працівниці Радіо Свобода Віри Гирич, загиблої від удару РФ
У Вашингтоні вшанували пам'ять продюсерки Радіо Свобода Віри Гирич, яка загинула внаслідок російського ракетного обстрілу Києва у квітні.
Церемонія встановлення пам'ятної дошки на меморіальній стіні загиблих журналістів відбувалась у приміщенні офісу Голос Америки.
Очільниця Агенції США із глобальних медіа, до якої входять, зокрема, Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа та Голос Америки, Аманда Беннетт висловила співчуття родині Віри та колективу Радіо Свобода.
"Вона скромно ставилась до своєї роботи на Радіо Свобода\Радіо Вільна Європа, хоча її робота була дуже важливою у поширення правди про російську війну проти України. Інколи журналісти їдуть на війну, щоб повідомляти про неї, але Віру війна знайшла сама, буквально в будинку, де вона жила. І вона сміливо її зустріла", - заявила під час церемонії Аманда Беннетт.
"Віра Гирич віддала своє життя, відкриваючи правду та створюючи незалежну журналістику для народу України та Росії. Вона була матір'ю, донькою, колегою та другом, її назавжди запам'ятають за її доброту, щедрість, велике серце та чуттєву душу" - додала очільниця урядового агентства.
Президент Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа Джеймі Флай подякував за визнання вкладу Віри Гирич: "Вона координувала роботу кореспондентів, що працюють в полі, щодня з ними виходила на зв'язок і звітувала у головний офіс в Празі щодо їхнього пересування. Вона була ключовою особою для висвітлення подій з передової, чим Радіо Свобода займалось тоді й продовжує робити зараз для аудиторії в Україні".
"Ми вдячні за те, що її спадщина інформуватиме та надихатиме роботу всіх журналістів в усіх наших сестринських медіамережах, які бачитимуть її портрет у цьому будинку серед інших наших найкращих колег з минулих років, які також віддали своє життя за їхню професію і за захист свободи ЗМІ", - додав Флай.
54-річна Віра Гирич, продюсерка Радіо Свобода, загинула внаслідок російського ракетного обстрілу по Києву 28 квітня, коли в українській столиці з візитом перебував генеральний секретар ООН. Тіло загиблої журналістки виявили наступного дня під уламками житлового будинку. У Віри залишилися батьки та дорослий син.
Від початку повномасштабного вторгнення росіян в Україні під час виконання професійних обов’язків загинули восьмеро журналістів (з них троє українців та п’ятеро іноземців), - повідомляє Інститут масової інформації.
Ще 34 особи, які працювали в ЗМІ, загинули під час бойових дій або внаслідок російських обстрілів чи катувань, не під час виконання ними журналістських обов’язків.
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США фіналізують плани відправити Україні системи Patriot - CNN
Білий дім фіналізує плани з відправлення Україні системи протиракетної оборони Patriot, про що можуть оголосити вже цього тижня. Про це із посиланням на двох неназваних високопосадовців США пише CNN.
План Пентагону ще має бути схвалений міністром оборони Ллойдом Остіном, перш ніж він буде відправлений на підпис президенту Джо Байдену. Троє посадовців повідомили CNN, що схвалення очікується.
Видання пише, що невідомо, скільки ракетних установок буде надіслано, але типова батарея Patriot включає радар, комп’ютери, енергетичне обладнання, станцію керування бойовими діями та до восьми пускових установок, кожна з яких містить чотири готові до стрільби ракети.
Очікується, що після фіналізації планів, Patriot буде відправлено протягом кількох днів, а українців навчатимуть їх використовувати на військовій базі США в Німеччині, повідомили CNN офіційні особи. Зазвичай підготовка команди, що оперує установкою, забирає місяці.
Американське медіа зазначає, що Patriot є одним із найефективніших видів зброї великої дальності для захисту повітряного простору від балістичних і крилатих ракет, а також деяких літаків.
Наприкінці листопада речник Міноборони США Пет Райдер повідомив, що на той момент Пентагон не планував постачати системи Patriot зі США Україні. "Протиповітряна оборона лишається пріоритетом для Міноборони США та міжнародної спільноти, коли йдеться про підтримку України. Що ж стосується батарей Patriot зі США - зараз ми не плануємо постачати системи Patriot до України", - сказав тоді посадовець.
Минулого тижня в ексклюзивному інтерв'ю Голосу Америки міністр закордонних справ Німеччини Тобіас Лінднер заявив, що Німеччина не має на складах систем Patriot, які вона могла б відправити в Україну, адже вони є частиною системи колективної оборони НАТО.
Раніше про те, що серед країн НАТО триває обговорення про можливість надання Україні систем ППО Patriot, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберґ. Інформацію, що така дискусія триває, підтвердив і американський воєнний високопосадовець.
«Терміново необхідно підтримати здатність українського народу до опору», – Еммануель Макрон. Відео
«На кожну перемогу вашої країни на полі бою боягузливою відповіддю Росії є бомбардування енергетичної, газової чи водопровідної інфраструктури, необхідної для виживання людей цієї зими із чіткою метою: відповісти на воєнні поразки, поширити терор серед цивільного населення», – президент Франції.
"Найкраще для РФ - це програш у війні", - професор Оксфорда Тімоті Еш
"Найкраще, що може статися з Росією в довгостроковій перспективі, - це програш у війні з Україною. Найкраще, що сталося з Німеччиною в 1945 році, - це її програш у війні", - заявив професор європейських досліджень Оксфордського університету Тімоті Еш.
Найкраще, що ми можемо зробити в глобальному протистоянні між демократією та авторитаризмом, - це допомогти Україні виграти активну фазу війниТімоті Еш, професор європейських досліджень Оксфордського університету.
Таку думку він висловив під час віртуальної дискусії організованої виданням Foreign Policy, у партнерстві з Центром європейських досліджень Вільфріда Мартенса 12 грудня. До розмови "Нова холодна війна? Підйом авторитаризму та майбутнє демократії" долучились лідери та експерти з питань формування політики та міжнародної безпеки.
Для захисту демократії у світі Еш радить озброїти Україну: "Найкраще, що ми можемо зробити в глобальному протистоянні між демократією та авторитаризмом, - це допомогти Україні виграти активну фазу війни. А це означає більше зброї, більше протиповітряної оборони, більше танків".
А основною гарантією для європейської архітектури безпеки професор називає розширення Євросоюзу та НАТО.
Угорщина більше не є демократичною державою. Тож перше, що ми маємо зробити, це повернути наші власні демократії у належну формуТімоті Еш, професор європейських досліджень Оксфордського університету
"Після завершення холодної війни ми у першу чергу почали розширення Заходу. І це було надзвичайно важливим для двох ключових інституцій, НАТО та ЄС. Це саме по собі буде великим внеском у зміцнення сили та безпеки Заходу. По-друге, у довгостроковій перспективі це також сприятиме трансформації Росії, - вважає Еш. - Розширення ЄС загальмувалось протягом останніх 15 років. Велика частина відповідальності за це лежить на нас, на країнах Європи. Як не дивно, але війна в Україні дає можливість додати нової динаміки в процес розширення ЄС. Зараз Канцлер Німеччини Олаф Шольц відданий ідеї розширення ЄС як на Західні Балкани, так і на Україну, Грузію та Молдову. Це критично важлива частина трансатлантичної стратегії, але особливо європейської стратегії на майбутнє".
Також Еш звертає увагу на нинішні слабкі позиції демократичної системи в західних державах: "Найважливіше, що ми зробили, щоб виграти холодну війну, - це зробили наші власні демократії сильними, успішний, динамічними та привабливими. І ось тут ми нині програємо по обидва боки Атлантики. До прикладу, Угорщина більше не є демократичною державою. Тож перше, що ми маємо зробити, це повернути наші власні демократії у належну форму".
Я не вважаю, що ми перебуваємо на етапі нової холодної війни, я думаю, що ситуація набагато, гірша, ніж за Радянського СоюзуАліна Полякова, президента "Центру Аналізу Європейської Політики".
Водночас Аліна Полякова, президента "Центру Аналізу Європейської Політики" не погоджується з організаторами дискусії, які виділили темою обговорення ймовірності нової холодної війни. За словами Полякової, ця ситуація є набагато небезпечнішою.
"Я не вважаю, що ми перебуваємо на етапі нової холодної війни, я думаю, що ситуація набагато, набагато гірша, ніж за часів Радянського Союзу. Вся архітектура ядерного стримування, яку ми побудували після Холодної війни, повністю розвалилась. У нас більше немає угоди між Росією та Сполученими Штатами, які разом володіють переважною більшістю ядерної зброї у світі. Так само більше не діють інші договори, які це регулювали, - Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, угода про обмеження системи протиракетної оборони. У нас залишився буквально один договір, який може бути продовжений або не продовжений протягом наступних кількох років. Ми опинились у справді небезпечній ситуації. Також багато інших країн зараз мають ядерний потенціал, якого вони не мали під час холодної війни", - наголошує Полякова.
Ми спостерігаємо глобалізацію авторитарного підходуМайкл Абрамовіц, президент «Freedom House»
За словами Майкла Абрамовіца, президента "Freedom House" міжнародної правозахисної неурядової організації, яка фінансується урядом США, - нині світ спостерігає за глобалізацією авторитарних країн.
"Такі держави, як Росія та Китай, мають набагато більше інструментів впливу, ніж Радянський Союз мав 50 років тому. Зокрема, йдеться про їхню здатність виходити за межі своїх кордонів і використовувати відкритість демократичних суспільств: для втручання у вибори, кампаній з дезінформації. Нещодавно «Freedom House» зробив великий звіт про глобальний вплив Китаю, який намагається сформувати медіа середовище в усьому світі", - наголошує Абрамовіц.
Однак найнебезпечнішим викликом Абрамовіц називає глобалізацію переслідувань: "Це практика, яку ми назвали транснаціональними репресіями. Наприклад, убивство саудівським режимом Джамаля Хашоггі в турецькому консульстві. Ми бачимо, як такі країни, як Саудівська Аравія, Росія, Іран, Китай, виходять за межі своїх кордонів, щоб переслідувати своїх критиків за кордоном, у деяких випадках убивати чи залякувати їх. Ми дійсно спостерігаємо глобалізацію авторитарного підходу".
У вівторок під час міжнародної конференції для України у Парижі учасники пообіцяли виділити Києву сукупно понад 1 мільярд євро, зокрема, на відновлення знищеної російськими ударами енергетичної мережі, водопостачання, харчового сектору, медичної й транспортної галузі. Виступаючи перед учасниками події, президент України Володимир Зеленський сказав, що Києву потрібно щонайменше 800 мільйонів євро термінової енергетичної допомоги взимку.
Росія використовує у війні в Україні снаряди 40-річної давнини - Пентагон
Запаси зброї Росії значно виснажились, тож через це російська армія використовує для війни в Україні снаряди 40-річної давнини, що є ненадійними. Про це заявив неназваний високопосадовець Пентагону під час брифінгу у понеділок.
Високопосадовець заявив, що із темпами, якими росіяни використовують свою зброю для війни в Україні, повністю справні артилерійські та ракетні боєприпаси, ймовірно, у РФ можуть закінчитися на початку 2023 року.
"Таким чином, це, по суті, змушує російські сили робити вибір про те, які ризики вони готові прийняти з погляду підвищеної кількості відмов [техніки], непередбачуваної роботи й того, чи потребуватимуть ці застарілі боєприпаси будь-якого типу оновлення, що, звичайно, вимагає певного досвіду, - сказав представник американського Міноборони. - Тому, зрештою, за нашою оцінкою, Росія, російська армія, ймовірно, матиме труднощі з поповненням своїх запасів повністю справних артилерійських і ракетних боєприпасів через іноземних постачальників, збільшення внутрішнього виробництва та оновлення".
"Вони готові використовувати старі снаряди, частина з яких була вироблена понад 40 років тому. Іншими словами, ви завантажуєте боєприпаси, схрещуєте пальці і сподіваєтеся, що вони вилетять або що вибухнуть, коли приземляться", - сказав представник американського міноборони, додавши, що саме тому не дивно, що Москва звертається за боєприпасами до Ірану та Північної Кореї.
Нині видання The New York Times повідомило із посиланням на слова представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького, що для масованих ударів по енергетиці України Росія використовує ракети Х-55, які отримала від Києва у 1990-х роках у межах Будапештського меморандуму. За його словами, ці ракети виготовили у 1970-х роках для несення ядерної боєголовки.
У статті використано матеріали Reuters
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