Парламентська асамблея НАТО закликає прискорити поставки винищувачів Україні

Парламентська асамблея НАТО у понеділок, 22 травня, ухвалила декларацію, в якій закликала уряди та парламенти країн-членів Північноатлантичного альянсу прискорити надання військового обладнання, якого терміново потребує Україна, зокрема винищувачів. Про це йдеться в повідомленні на сайті асамблеї.

В оприлюдненому документі, ухваленому ПА НАТО, що об’єднує парламентарів усіх 31 країн-членів Альянсу, йдеться, що Асамблея закликає уряди та парламенти країн-членів Північноатлантичного альянсу "продовжувати нарощувати та прискорювати поставки членами Альянсу військового обладнання, якого терміново потребує Україна, включно з додатковими боєприпасами, сучасною артилерією, ракетами, танками та бронетехнікою, системами протиповітряної оборони, винищувачами та необхідними елементами забезпечення, щоб допомогти Україні у зміцненні її обороноздатності і потенціалу, включаючи сухопутний, морський і повітряний компоненти".

Також у декларації міститься заклик "однозначно визнати "Групу Вагнера" злочинною та терористичною організацією та рішуче засудити її дії в Україні та інших частинах світу". Крім того, парламентарі просять продовжувати підтримувати створення спеціального трибуналу для судового переслідування Росії за злочин агресії та "підтримувати національні та міжнародні суди в документуванні та судовому переслідуванні воєнних злочинів, злочинів проти людяності та потенційних актів геноциду".

В ухваленій декларації парламентарі закликали на саміті НАТО, запланованому на 11-12 липня у Вільнюсі, підтвердити для України "законне місце в НАТО" і те, що Україна стане членом Альянсу. Для цього, як ідеться в декларації, уряди та парламенти Альянсу мають "узгодити наступні важливі кроки на шляху до членства України в НАТО" та підкреслити "необхідність твердих майбутніх гарантій безпеки для України до набуття членства в НАТО".

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане запевнив, що під час зустрічі у Вільнюсі лідери Альянсу надішлють "рішуче повідомлення" щодо подальшої підтримки України. "Якщо Путін переможе, це стане величезною трагедією для героїчного народу України, але це також зробить Європу менш безпечною, і це дасть сигнал іншим авторитарним лідерам, що вони можуть досягти своїх цілей, використовуючи силу… це зробить весь світ більш вразливим. - Ми повинні продовжувати підтримувати Україну!, – сказав Джоане.

Виступаючи на засіданні за допомогою відеозв’язку, міністр оборони України Олексій Резніков назвав системи протиповітряної оборони та бронетехніку першочерговими потребами. "Підтримка України в цій війні на 100% відповідає інтересам ваших країн і громадян, яких ви представляєте… ми боремося за цивілізаційні цінності та європейські цінності", - зазначив Резніков.

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