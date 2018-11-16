Як панда у зоопарку Вашингтона радіє першому снігу (ВІДЕО)

У зоопарку Вашингтона зафільмували, як панда Бей Бей радіє першому снігу цього року.

На відео можна побачити, як тварина грається у снігу.

Бей Бей - місцева знаменитість і одна із головних принад зоопарку.

Нагадаємо, сильний зимовий шторм, що рухається східною половиною Сполучених Штатів, забрав щонайменше вісім життів і залишив без електропостачання десятки тисяч людей, повідомляє CNN.

Турбулентна суміш дощу, снігу та льоду спричинила закриття шкіл, затримки на дорогах і скасування сотень авіарейсів.

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