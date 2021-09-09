Шість кроків, щоб зупинити поширення "дельта-штаму", планує оголосити Байден

Президент США Джо Байден планує оголосити нову програму, націлену на протидію поширенню "дельта-штаму" коронавірусу у США а також на пожвавлення програми вакцинацій. Програму, яка включає шість основних кроків, Байден виголосить під час виступу в четвер, повідомили в Білому домі.

Заходи стосуватимуться "роботи з приватним та державним секторами, розвитку вже оголошених у минулі місяці напрямків: вимога більшої кількості вакцинацій, посилення важливих заходів з тестування, і більше - безпека дітей в школах", - заявила речниця Білого дому Джен Псакі під час спілкування з пресою в середу.

Серед шести кроків: проведення вакцинації тих, хто ще не зробив щеплення; зміцнення захисту вакцинованих; продовження роботи шкіл; збільшення тестування та запровадження маскового режиму; захист економічного зростання; покращення догляду за хворими на COVID-19, повідомляють ЗМІ з посиланням на інформацію Білого дому.

"Ми знаємо, що збільшення вакцинацій зупинить поширення пандемії, поставить пандемію під контроль і дозволить людям повернутись до нормального життя. Це наша мета", - додала Псакі.

Псакі назвала "невірним вибором" заклик Всесвітньої організації охорони здоров'я до багатих країн утриматись від вакцинацій третьою дозою до того, як більше країн у світі проведуть перші вакцинації.

США можуть і надавати вакцини іншим країнам, і дбати про захист власних громадян, заявила Псакі. "Сполучені Штати надали більше 140 мільйонів доз вакцини більш ніж 90 країнам, що перевищує кількість надану усіма іншими країнами разом. Ми надаємо півмільярда доз 100 нужденним країнам. Минулого тижня ми оголсили про план інвестувати 2,7 млрд дол у виробництво критично важливих елементів вакцин та розширення ліній виробництва на заводах".

Більше 75% дорослих у США пройшли щонайменше одну вакцинацію від COVID-19.

Дивіться також: Ентоні Блінкен та Гейко Маас розпочали переговори щодо спільного підходу до Талібану. Відео



