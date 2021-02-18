Через пандемію 100 мільйонам людей у країнах із найпотужнішими економіками доведеться міняти професію - звіт

Понад 100 мільйонів людей з восьми країн із найпотужнішими у світі економіками змушені будуть змінити роботу до 2030 року, у зв'язку з наслідками пандемії Ковід-19. Про це свідчить звіт консалтингової компанії McKinsey & Company, який оприлюднили у четвер, 18-го лютого.

У США кожен 10-тий працівник змушений буде шукати нову роботу, здебільшого це люди зі сфери обслуговування або роздрібної торгівлі, - повідомляє Bloomberg у своєму аналізі звіту McKinsey & Company. Загалом у США 17 мільйонів працівників змушені будуть змінити свою професію.

Найбільш вразливими категоріями працівників у звіті називають жінок, представників етнічних меншин, а також людей із нижчою освітою у США та в Європі.

Люди без вищої освіти в 1,3 рази більш схильні змінити професію найближчими роками, повідомляє Bloomberg.

Водночас, пандемія ймовірно змінить глобальне розуміння роботи, більше людей почнуть працювати на відстані (або з дому), більше активізується бізнес в інтернеті, а також частіше компанії почнуть залучати до робочого процесу штучний інтелект та робототехніку.

У звіті також наголошують, що близько половини працівників, які мають низькооплачувану роботу, швидше всього змушені будуть отримати нові вміння і навички, щоб знайти нову.

McKinsey & Company формувала звіт, аналізуючи вплив пандемії на попит на робочу силу, професії та необхідні навички на ринку праці найбільших економік світу - в Китаї, Франції, Німеччині, Індії, Японії, Іспанії, Великобританії та США. Разом на ці вісім країн припадає майже половина світового населення та 62% ВВП.

Дивіться також: Як боротьба із пандемією небезпечного вірусу стає родинною справою багатьох поколінь