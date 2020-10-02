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Півторамісячне панденя у зоопарку Вашингтона робить перші кроки

  • Голос Америки

Смітсонівський національний зоопарк Вашингтона повідомив, що півторамісячне панденя, яке народила панда Мей Сянг, добре набирає вагу, активне й почало повзати.

Працівники зоопарку перевірили основні показники здоров'я дитинчати, й виявили, що воно важить 1,7 кілограма і завдовжки 36 сантиметрів.

Також у панденяти почали відкриватись очі - це стається зазвичай до 8 тижня, тоді ж відкриються й вуха.

А от стать малюка іще не визначили - доглядачі чекають на результати ДНК.

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