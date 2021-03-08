Байден привітав візит Папи Римського до Іраку

Президент США Джо Байден привітав візит Папи Римського Франциска до Іраку. Як ідеться у заяві Білого дому, Байден назвав візит понтифіка історичним і бажаним для країни, що має "релігійне та етнічне різноманіття населення" й де живуть "найдавніші християнські громади світу".

"Він надіслав важливе повідомлення, як сказав сам папа Франциск, що "братерство міцніше, ніж братовбивство, що надія потужніша за смерть, а мир потужніший за війну", – мовиться в заяві Байдена.

Байден назвав символом надії для всього світу те, що понтифік відвідав місце, де, згідно з біблійним переказом, народився Авраам, та помолився в Мосулі, що страждає від релігійної нетерпимості і насильства через дії терористичного угрупування "Ісламська держава".

Президент США висловив вдячність уряду та народу Іраку за турботу, проявлену під час підготовки і проведення папського візиту, а також підкреслив своє захоплення відданості понтифіка справі гуманізму, посиленню толерантності й взаєморозуміння між релігійними громадами.

Під час першого в історії візиту голови Римо-католицької церкви до Іраку, який тривав чотири дні й завершився у понеділок, Папа Франциск побував у чотирьох містах, включаючи Мосул, що раніше був "фортецею" терористів "Ісламської держави".

Понтифік також провів першу зустріч із верховним аятоллою Іраку Алі аль-Сістані, найвищим іракським мусульманським священнослужителем.

Напередодні поїздки експерти з питань охорони здоров’я висловлювали занепокоєння, що великі зібрання людей можуть стати поштовхом до поширення коронавірусу в країні. Папа та члени його делегації зробили вакцинацію перед візитом.

Ірак переживає чергову хвилю коронавірусу, стимульовану новим, більш заразним штамом, який вперше з’явився у Великій Британії. Загалом в Іраку від COVID-19 померли 13 500 людей, захворіли 720 000.

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