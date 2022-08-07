Папа Римський назвав вихід кораблів із зерном з українських портів «знаком надії»

Папа Римський Франциск привітав вихід кораблів із зерном з чорноморських портів України та назвав цю подію моделлю для діалогу, який міг би покласти край війні в Україні. Відповідну заяву понтифік зробив 7 серпня в щотижневому зверненні до вірян і туристів на площі Святого Петра.

«Цей крок свідчить про те, що можна вести діалог для досягнення конкретних результатів, які допоможуть усім. Ця подія – це знак надії, і я щиро бажаю, щоб, йдучи цим шляхом, можна було покласти край бойовим діям і досягти справедливого та міцного миру», - заявив Папа Римський.

Цей крок свідчить про те, що можна вести діалог для досягнення конкретних результатів, які допоможуть усім. Ця подія – це знак надії, і я щиро бажаю, щоб, йдучи цим шляхом, можна було покласти край бойовим діям і досягти справедливого та міцного миру

Напередодні стало відомо, що Папа Римський Франциск розглядає можливість відвідати Україну. Про це повідомив посол України у Ватикані Андрій Юраш за підсумками зустрічі з Папою Римським 6 серпня. «Я дуже близький до України і хочу висловити цю близькість через мій візит до України», – важливі слова Папи Франциска, сказані під час сьогоднішньої зустрічі зі Святішим Отцем. Україна багато років, особливо з початку війни, чекала на Папу і буде рада зустріти його перед його поїздкою до Казахстану», – написав Юраш у твітері.

Відомо, що візит Папи Римського до Казахстану запланований на вересень. Там він візьме участь у VII з’їзді лідерів світових і традиційних релігій. Захід пройде у Нур-Султані з 13 по 15 вересня. Під час з’їзду папа може зустрітися із патріархом Російської православної церкви Кирилом.

Нагадаємо, що другий караван із чотирьох суден із зерном і олією вийшов з українських портів у неділю вранці. Згідно з повідомленнями Міноборони Туреччини, йдеться про судно Riva Wind, що йде в Іскендерун з 44 тисячами тонн кукурудзи, Mustafa Necati, що йде до Італії з 6 тисячами тонн соняшникової олії, Star Helena, що йде в Китай із 45 тисячами тонн насіння соняшнику і Glory, що йде в Стамбул з 66 тисячами тонн кукурудзи.

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