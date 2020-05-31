"Люди важливіші за економіку" – Папа Римський Франциск

В час, коли країни вирішують, коли і як послаблювати карантинний режим, Папа Римський Франциск у своєму недільному зверненні нагадує: "Люди важливіші за економіку".

Вперше за три місяці з початку карантину Папа звернувся до вірян з вікна своєї ватиканської резиденції.

«Важливе лікування людей, а не заощадження, щоб зарадити економіці. Лікування людей, які важливіші за економіку», – сказав глава Католицької церкви.

«Ми, люди, є храмами Святого Духа, а не економіка», – додав понтифік.

Папа Римський не назвав конкретних країн. Сотні людей, що зібрались на площі Святого Петра, зустріли його слова оплесками.

Більшість були у масках та перебували на відстані один від одного на кілька метрів. Площа відкрилась для відвідувачів минулого понеділка.

Послухати понтифіка в неділю, як правило, приходять десятки тисяч вірян.

Востаннє Папа Франциск звертався до віруючих не онлайн, а особисто, першого березня, перед карантином в Італії. Карантинні обмеження зняли минулої середи.

Папа Римський висловив надію, що світ вийде з цієї кризи більш об’єднаним, ніж розділеним.

«Люди не виходять з подібних криз такими ж, як раніше. Ми станемо або кращими, або гіршими. Давайте будемо мати сміливість вийти з неї кращими для того, щоб здійснити позитивну перебудову у посткризовий період», – закликав понтифік.

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