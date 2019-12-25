Папа Римський у різдвяному зверненні помолився за Україну

Папа Римський Франциск у зверненні з нагоди Різдва Христового помолився за мир в Україні.

Виступаючи перед вірянами з балкону базиліки Святого Петра у Ватикані із традиційним посланням "Urbi et Orbi", папа, зокрема, сказав: "Нехай же Відкупитель світу буде світлом для дорогої України, яка прагне конкретних вирішень на користь тривалого миру", повідомила інформаційна служба Святого престолу.

Франциск також побажав, аби Христос був світлом "для численних дітей, які страждають від війни та конфліктів на Близькому Сході та в різних країнах світу", зокрема, "утішенням для дорогого сирійського народу" та "надихав уряди й міжнародну спільноту шукати розв’язки, що гарантували би безпеку та мирне співжиття народів регіону та поклали край їхнім невимовним стражданням".

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